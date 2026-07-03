Visszatartja a kormány a végkielégítéseket: a távozó fideszes államtitkárok megkapják, de a miniszterek hiába várják

„Ez egy eget rengető dolog… Rengeteg tervünk van” – nagyon jó helyre került a leköszönő fideszes miniszterek felajánlása
A kárpátaljai sérült, árva és családjukból kiemelt gyerekeket gondozó intézménynél kevés jobb helye lett volna a pénznek.
A jelenlegi kormányzat nagyságrendileg összesen 350 millió forintot különített el a korábbi kormánytagoknak.
Bizonyos minisztériumoknál már megtörtént a leköszönő államtitkárok végkielégítésének kifizetése, a külügyi és az energiaügyi tárcánál már rendezték a járandóság ügyét, a Pénzügyminisztérium azonban egyelőre nem utalt a távozóknak, a miniszterek ügye pedig továbbra sem zárult le – írja az Infostart.
Mint ismert, a jogszabály szerint a kormányzati ciklus végén távozó államtitkároknak és a minisztereknek három- vagy hathavi fizetésüknek megfelelő végkielégítés jár – a hivatalban töltött időnek megfelelően. Magyar Péter miniszterelnök azonban már a kormányváltáskor jelezte, hogy mondjanak le a pénzükről, mert nem fogják megkapni.
A korábbi kormánytagok végül úgy döntöttek, hogy jótékony célra ajánlják fel a nekik járó összeget, Orbán Viktor és a tárcavezetői a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont jelölték meg a törvény szerint nekik járó juttatás kedvezményezettjeként.
A jelenlegi kormányzat nagyságrendileg összesen 350 millió forintot különített el a korábbi kormánytagoknak, de egyelőre visszatartja a pénzt, hogy közvetlenül a civil szervezetekhez utalhassa.
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A kárpátaljai sérült, árva és családjukból kiemelt gyerekeket gondozó intézménynél kevés jobb helye lett volna a pénznek.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka