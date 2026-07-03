Visszatartja a kormány a végkielégítéseket: a távozó fideszes államtitkárok megkapják, de a miniszterek hiába várják

Bizonyos minisztériumoknál már megtörtént a leköszönő államtitkárok végkielégítésének kifizetése, a külügyi és az energiaügyi tárcánál már rendezték a járandóság ügyét, a Pénzügyminisztérium azonban egyelőre nem utalt a távozóknak, a miniszterek ügye pedig továbbra sem zárult le – írja az Infostart.

Mint ismert, a jogszabály szerint a kormányzati ciklus végén távozó államtitkároknak és a minisztereknek három- vagy hathavi fizetésüknek megfelelő végkielégítés jár – a hivatalban töltött időnek megfelelően. Magyar Péter miniszterelnök azonban már a kormányváltáskor jelezte, hogy mondjanak le a pénzükről, mert nem fogják megkapni.