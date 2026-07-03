Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
07. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlés államtitkár miniszter

Visszatartja a kormány a végkielégítéseket: a távozó fideszes államtitkárok megkapják, de a miniszterek hiába várják

2026. július 03. 12:24

A jelenlegi kormányzat nagyságrendileg összesen 350 millió forintot különített el a korábbi kormánytagoknak.

2026. július 03. 12:24
null

Bizonyos minisztériumoknál már megtörtént a leköszönő államtitkárok végkielégítésének kifizetése, a külügyi és az energiaügyi tárcánál már rendezték a járandóság ügyét, a Pénzügyminisztérium azonban egyelőre nem utalt a távozóknak, a miniszterek ügye pedig továbbra sem zárult le – írja az Infostart.

Mint ismert, a jogszabály szerint a kormányzati ciklus végén távozó államtitkároknak és a minisztereknek három- vagy hathavi fizetésüknek megfelelő végkielégítés jár – a hivatalban töltött időnek megfelelően. Magyar Péter miniszterelnök azonban már a kormányváltáskor jelezte, hogy mondjanak le a pénzükről, mert nem fogják megkapni.

A korábbi kormánytagok végül úgy döntöttek, hogy jótékony célra ajánlják fel a nekik járó összeget, Orbán Viktor és a tárcavezetői a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont jelölték meg a törvény szerint nekik járó juttatás kedvezményezettjeként.

A jelenlegi kormányzat nagyságrendileg összesen 350 millió forintot különített el a korábbi kormánytagoknak, de egyelőre visszatartja a pénzt, hogy közvetlenül a civil szervezetekhez utalhassa.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burdisgarage
2026. július 03. 16:26
Perelni, perelni.
Válasz erre
0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. július 03. 15:24
Azt hiszi a tisza 1 ciklust is megér? Ezzel viszont számoljanak. Aztán akkor jön az mire a tisza is jogosult...DDD
Válasz erre
2
0
nyafika
2026. július 03. 15:01
Irgum-burgum 2026. július 03. 13:32 Senki nem érdemel végkielégítést, aki részt vett a NER kiépítésében vagy működtetésében. - NER-ből éltél moslék szektás szopadék! Nyugi, szeptemberre nem lesz pénzed, röhögve nézzük ahogy túrod a kukákat egy penészes kifli után...
Válasz erre
5
0
nyafika
2026. július 03. 15:00
Semmi gond, majd véletlenül sorban hullanak a TiSzarosok...borotválkozás közben elvágták a nyakukat, fültől-fülig...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!