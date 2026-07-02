„Egy valóban pozitív és tartalmas találkozó” – NATO-csúcs előtt egyeztetett a magyar külügy az ukránokkal

Jönnek a nagykövetcserék: 37 visszahívásról döntött a kormány
A Külügyminisztérium 37 misszióvezetőt rendel haza – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter.
Találkozót tartott Ukrajna NATO-képviseletének vezetője és Mészáros Krisztián, a Külügyminisztérium multilaterális ügyek államtitkára.
A következő NATO-csúcstalálkozóra Ankarában fog sor kerülni július 7–8-án. A csúcs előtt sor került egy találkozóra a magyar és az ukrán fél között, amiről Alyona Getmanchuk az Ukrajna NATO-képviseletének vezetője posztolt az X-en.
„Egy valóban pozitív és tartalmas találkozó – és ez nem csupán diplomáciai szófordulat – Mészáros Krisztiánnal, aki a magyar Külügyminisztérium multilaterális ügyekért felelős államtitkári tisztségét tölti be. Megbeszéltük az ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit, valamint azt, hogy Ukrajna és Magyarország hogyan tudna együttműködni a szövetség keretein belül”
– írta Getmanchuk.
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