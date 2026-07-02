„Egy valóban pozitív és tartalmas találkozó” – NATO-csúcs előtt egyeztetett a magyar külügy az ukránokkal

„Egy valóban pozitív és tartalmas találkozó – és ez nem csupán diplomáciai szófordulat – Mészáros Krisztiánnal, aki a magyar Külügyminisztérium multilaterális ügyekért felelős államtitkári tisztségét tölti be. Megbeszéltük az ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit, valamint azt, hogy Ukrajna és Magyarország hogyan tudna együttműködni a szövetség keretein belül”