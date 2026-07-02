Ft
Ft
29°C
24°C
Ft
Ft
29°C
24°C
07. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
alyona getmanchuk mészáros krisztián nato magyarország külügyminisztérium ukrajna

„Egy valóban pozitív és tartalmas találkozó” – NATO-csúcs előtt egyeztetett a magyar külügy az ukránokkal

2026. július 02. 11:00

Találkozót tartott Ukrajna NATO-képviseletének vezetője és Mészáros Krisztián, a Külügyminisztérium multilaterális ügyek államtitkára.

2026. július 02. 11:00
null

A következő NATO-csúcstalálkozóra Ankarában fog sor kerülni július 7–8-án. A csúcs előtt sor került egy találkozóra a magyar és az ukrán fél között, amiről Alyona Getmanchuk az Ukrajna NATO-képviseletének vezetője posztolt az X-en. 

„Egy valóban pozitív és tartalmas találkozó – és ez nem csupán diplomáciai szófordulat – Mészáros Krisztiánnal, aki a magyar Külügyminisztérium multilaterális ügyekért felelős államtitkári tisztségét tölti be. Megbeszéltük az ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit, valamint azt, hogy Ukrajna és Magyarország hogyan tudna együttműködni a szövetség keretein belül” 

 – írta Getmanchuk. 

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Haifisch
2026. július 02. 12:54
Az undorító hohol náci kurva és az adolfpeter szoponc találkozója...kovinak talán pozitív és tartalmas lenne. Mindenki másnak undorító, Magyarországnak meg káros is, mint a hazaáruló kormány összes intézkedése.
Válasz erre
1
0
madre79
2026. július 02. 12:44
MP-vel nem lehet tartalmas találkozó, ő csak az országot árulja ki az ukránoknak!
Válasz erre
1
0
picur66-2
2026. július 02. 12:42
Nem lesztek NATO tagok, mert Oroszország azt nem engedi. Pont. Ennyi.
Válasz erre
2
0
Irgum-burgum
2026. július 02. 12:36
Megnyugató, hogy végre nem az orosz agresszor érdekeit szolgálja a külügyi apparátusunk, hanem a magyar emberekét és NATO-s szövetségeseinkét. Vajon Szijjártó Péter mikor lesz felelősségre vonva a minisztersége alatt elkövetett hazaárulásért?
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!