Angliában egy vidéki srác felmondott a helyi McDonald’sban, hogy a közösségi média legnagyobb népművelője váljon belőle – és sikerült neki

Egy hete nyitotta meg kapuit a világon egyedülálló jövőfesztiválunk, a Brain Bar. Már a tizenegyedik. Két nap alatt kétszáz előadó váltotta egymást a világ minden tájáról a szerte a Kárpát-medencéből Budapestre sereglő gimnazisták, egyetemisták, pedagógusok és más tanulni és inspirálódni vágyók tizenötezer fős közönsége előtt. A világnagyságnak számító vendégek és a hatalmas érdeklődés okán nem is lehet kérdés, hogy az eddigi legnagyszabásúbb Brain Bar volt az idei – akad azonban egy csendesebb ambíciónk is, ami az előkészületeket már önmagában szellemi kalanddá teszi.
A nagy nevek és a visszhangos témák mellett minden évben súlyt fektetünk olyan különleges, ám jórészt ismeretlen gondolkodók meghívására is, akik értékrendje és világképe hiánypótló útravaló lehet a fiataloknak. 2025-ben nálunk fedte fel kilétét Matics Balázs, a civilizációk összeomlását kutató, kiemelkedő színvonalú The Honest Sorcerer (az őszinte varázsló) című angol nyelvű blog szerzője, velünk volt továbbá Vizi Andrei ifjú erdélyi filozófus, a The Sovereign Artist (a szuverén művész) című, a csendet, a szakralitást, a hagyományt és a szépséget hirdető online kiadvány alapítója is. Tavalyi nagy dobásunk pedig az angol Sheehan Quirke színpadra csábítása volt, akinek The Cultural Tutor (a kultúratanár) című, egyedülálló ismeretterjesztő oldalát milliók követik, és korábban sosem lépett élő közönség elé. A Brain Bar szimata márpedig nem csal – egy évre rá, hogy Quirke a Brain Baron járt, a legnagyobb angolszász kiadóháznál frissen megjelent könyve már a bestsellerlistákat ostromolja. E héten az ő kötetét ajánlom a Mandiner olvasóinak.
Szerzőnk – főként korához képest – már-már zavarba ejtően művelt, excentrikus személyiség, aki mcdonald’sos állását hagyta ott azért, hogy minden idejét a klasszikus ideálok és teljesítmények, a jó ízlés és a kulturális tudatosság népszerűsítésére szentelje. Küldetése, hogy a közösségi médiát visszahódítsa az értékes tartalom számára, s hogy a mindennapokban magas kultúraként emlegetett művészetek, építészeti, filozófiai, irodalmi gondolatok és tettek a fiatalok számára is befogadhatók legyenek. Könyvében olyan kérdések mélyére vezeti az olvasót, mint hogy mit ábrázol valójában a Mona Lisa, miért ragaszkodunk máig a görög–római hagyományokhoz a politikában, milyen értelmezései vannak az emberi történelemnek, vagy éppen hogy mi köti össze az ősi mitológiát és a kortárs popkultúrát. Quirke vállaltan a saját identitását adó kultúra, azaz a Nyugat eszmei talapzatát meghatározó vívmányok újrabemutatására fókuszál. S bár a kötetben semmilyen felfedezés vagy forradalmi újdonság nincs, stílusa és gazdagsága nóvummá teszi.
Szerzőnk szerint a kultúra tanulható: ahogy egy nyelvet megtanulhatunk, úgy a kultúra nyelvét is elsajátíthatjuk, ha van hozzá értelmezési keretünk, kellő figyelmünk és örök kíváncsiságunk. Annál inkább is, mert a kultúra maga is olyan, mint a nyelv: a művészetek, az építészet vagy az irodalom a „történelem nyelvtana” – érteni kell őket ahhoz, hogy az információt ne csak befogadjuk, hanem élménnyé és tudássá is váljon.
Évtizedenként ha egy olyan minőségű kötet születik az általános műveltség összefoglalására, mint ez – az utolsó ide kívánkozó szerző talán Umberto Eco volt. Mindenkinek ajánlom Quirke művét, aki szívesen idézi fel és mélyíti tovább a legalapvetőbb ismereteit arról, hogy a mindennapokat uraló kulturális küzdelmekben pontosan mi is a tét.