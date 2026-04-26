A Szent Korona titka: a mérnöki vizsgálatok új alapokra helyezik a történeti vitát – kutató a szemléletváltásról

lehetővé teszi a kutatás továbblépését egy új, alapvető kérdés felé: a szerkezeten belüli elemek egymáshoz való viszonyának meghatározásához

– véli Barabássy Miklós.

Kiemeli, hogy a probléma ebben a szakaszban „már nem elsősorban történeti, hanem kifejezetten műszaki természetű. Ennek megfelelően a kérdés vizsgálata fokozatosan kikerül a történeti narratíva keretei közül, és a természettudományos, illetve mérnöki elemzés módszereivel válik vizsgálhatóvá.”

a Szent Korona

Nincs kétség: az abroncskoronát igazították a keresztpánthoz

A szakember kifejti: a történeti megközelítés – például Tóth Endre értelmezése – azt feltételezi, hogy a keresztpántot igazították az abroncshoz, ezzel szemben

a régészmérnöki vizsgálatok azt mutatják, hogy az abroncskoronát igazították a keresztpánthoz.

Ez az állítás mérhető geometriai és szerkezeti megfigyeléseken alapul, mondja, ezért ellenőrizhető és cáfolható, vagyis tudományos értelemben vizsgálható.

„A két megközelítés közötti különbség lényegi. A történeti narratíva értelmezési keretben mozog, míg a régészmérnöki vizsgálat fizikai korlátokat állapít meg. A modern módszerek – például a 3D modellezés, az anyagvizsgálatok, a multispektrális képalkotás és a technológiai elemzés – lehetővé teszik, hogy a szerkezet ne csak leírható, hanem a készítés folyamata és időrendje is közelíthető legyen” – hangzik el.

Összefoglalva:

a mérnöki megközelítés nem a történeti narratívák helyettesítésére törekszik, hanem azok ellenőrizhető korlátait jelöli ki.

Éppen ezért kínál valós lehetőséget arra, hogy a Szent Korona keletkezésének kérdése a jövőben nemcsak értelmezések, hanem mérhető és ellenőrizhető adatok alapján közelíthető legyen.

Nyitókép: Az asszimmetria láthatóvá tevése a Szent Korona homlok és tarkó oldaláról (Barabássy Miklós képe)