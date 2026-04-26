Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mérnök Magyar Szent Korona szent korona barabássy miklós bizánc

A Szent Korona titka: a mérnöki vizsgálatok új alapokra helyezik a történeti vitát – kutató a szemléletváltásról

2026. április 26. 09:00

Barabássy Miklós eredményei azt mutatják, szemléletváltás zajlik a kutatásban. Elvethetjük a két külön korona teóriáját, a mérnöki megközelítés tudományosabban működik, mint a történeti hipotézis.

Kovács Gergő
Korábbi, nagy érdeklődést generáló cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Barabássy Miklós mérnök Szent Koronáról szóló tanulmányát az npj Heritage Science közölte, amely a kulturális örökségtudomány területén Q1 besorolású nemzetközi folyóirat. A publikáció önmagában jelzi a kutatás nemzetközi jelentőségét. 

A tanulmány forradalmian új régészmérnöki módszert alkalmaz a Szent Korona vizsgálatában, 

és új tudományos alapokra helyezi a magyarság szimbólumának, egyben legfontosabb műtárgyának kutatását.

A cikkből megtudtuk, hogy a régészmérnöki vizsgálat a Szent Koronát, mint mechanikai szerkezetet elemzi,és mérnöki módszerekkel rekonstruálja a készítési logikáját. A kutatás egyik legfontosabb eredménye annak kimutatása, hogy az abroncskorona szerkezeti kialakítása a keresztpánthoz igazodik, nem pedig fordítva. A mérnök szerint a két fő szerkezeti elem időben és térben nem feltétlenül áll olyan távol egymástól, mint azt a hagyományos értelmezések feltételezik, ezért reális lehetőségként merül fel, hogy a keresztpánt az Istvánhoz köthető korai koronakoncepció része volt. „Azonban a keresztpánt önmagában nem használható: szerkezetileg szüksége volt egy tartóabroncsra” – magyarázta el Barabássy.

Most arról kérdeztük a kutatót, hogy a régészmérnöki vizsgálat természettudományos módszerei miért adhatnak megbízhatóbb eredményeket

 a hagyományos történeti narratíváknál?

A mérnöki megközelítés ellenőrizhető és reprodukálható, ami a tudományosság alapfeltétele

A mérnök szerint a régészmérnöki megközelítés közvetlenül a tárgy fizikai valóságából indul ki. Míg a történeti értelmezések elsősorban szöveges forrásokra és azok értelmezésére épülnek, addig a régészmérnöki vizsgálat a tárgy mérhető tulajdonságait elemzi: a geometriát, az illesztéseket, az anyagokat, a deformációkat, a javítások nyomait és a készítési technológiát.

„Ennek az a következménye, hogy a mérnöki megközelítés ellenőrizhető, reprodukálható és cáfolható, ami a tudományosság alapfeltétele. 

Nem értelmezéseket állít fel, hanem fizikai lehetőségeket és korlátokat határoz meg. A történeti narratívák ezzel szemben gyakran közvetett és hiányos forrásokra épülnek, 

értelmezések láncolatán keresztül alakulnak ki, és a tárgy szintjén közvetlenül nem ellenőrizhetők. Ezért jellegükből adódóan hipotetikusak: csak ott cáfolhatók, ahol konkrét fizikai állítást tartalmaznak, egyébként csak újabb értelmezésekkel módosíthatók vagy helyettesíthetők” – szögezi le a szakember.

A történeti narratívák feltételezések láncolatára épülnek

A Szent Korona esetében két meghatározó történeti narratíva alakult ki, tudjuk meg. Az egyik az úgynevezett „kettős korona” hipotézis, amely szerint a korona két, egymástól független eredetű részből áll: egy bizánci (görög) abroncskoronából és egy nyugati (latin) keresztpántból. A másik elterjedt elképzelés szerint az abroncskorona I. Géza idején érkezett Bizáncból, és csak később, Kálmán vagy III. Béla uralkodása alatt egyesítették a keresztpánttal.

 „Mindkét modell közös jellemzője, hogy nem rendelkezik közvetlen történeti leírással az összeillesztés folyamatáról, és alapvetően feltételezések láncolatára épül” 

– magyarázza a BME volt tanára, aki fölhívja a figyelmet: a tárgyalapú vizsgálatok több ponton ellentmondanak ezeknek a modelleknek. 

Emlékeztet: a Szent Korona jelenlegi formájában legalább a 16. század közepe óta ismert és ábrázolt egységes szerkezet – például a Fugger-krónika 1555-ös képein. „Ennél is fontosabb azonban, hogy 

az abroncs szerkezeti kialakítása csak a keresztpánttal együtt értelmezhető”

 – rögzíti a mérnök az eredményeket.

I. Szulejmán oszmán szultán átadja a Szent Koronát Szapolyai Jánosnak (16. százai török miniatúra)

A keresztpánt nem kerülhetett utólag az abroncsra

Nézzük a tényeket! A vizsgálatok azt mutatják, hogy a keresztpánt nem utólag került rá az abroncsra. Bár az abroncsgyűrű önmagában szabályos osztású, a kerületét aszimmetrikusan megrövidítették annak érdekében, hogy a keresztpánthoz illeszkedjen, és az újbóli forrasztás pontosan a keresztpánt hátsó szárának középvonalába esik. Az oromzati párta, a csüngők és a gyöngysorokat tartó frontgyűrűk szintén a keresztpánt száraihoz igazodnak, ami azt jelenti, hogy ezek az elemek nem egy önálló rendszer részei, hanem a teljes szerkezethez illeszkednek. A hátsó kőfoglalat, és valószínűleg a többi nagy kőfoglalat is már az igazítás után került az abroncskoronára, tehát elhelyezésük a módosított geometriát követi – derül ki.

Barabássy hangsúlyozza, hogy „ezek alapján 

kizárható az a lehetőség, hogy egy kész »görög koronát« magyar koronaként használhattak volna. 

A szerkezet egységes rendszerként viselkedik, amelynek elemei egymáshoz igazítva készültek.

Szemléletváltás a kutatásban 

A kutató rámutat: a régészmérnöki felismerés nem elszigetelt jelenség, hanem több, egymástól független kutatási irányban is megjelenik. Marosi Ernő művészettörténész, a Szent Korona Testület szakmai-tanácsadó bizottságának elnöke a keresztpántot írta le egy eredetileg koherens, önállóan megtervezett tárgy töredékeként és ezzel egyidejűleg a Szent Korona jelenlegi egészét több, különböző eredetű rész későbbi összeállításának és átalakításának eredményeként értelmezte, vagyis a teljes koronát történeti folyamat során kialakult összetett együttesnek tekintette. Hasonló következtetésre jutott Tóth Endre is, aki monográfiájában egyértelműen fogalmaz: 

„Nem kétséges: a korona, ahogy ma látjuk, megtervezett egységes alkotás, amelyen történtek változtatások.” 

A mérnök szerint „a két, egymástól független megközelítés közös eredménye, hogy a Szent Korona jelenlegi formájában kényszerű szerkezeti alkalmazkodással, egységes tervezés és kivitelezés eredményeként létrejött műtárgy, nem pedig két különálló tárgy utólagos összeillesztése.” Ez a felismerés a kutatásban egyértelmű szemléletváltást jelez.

Ezzel a megközelítéssel a művészettörténeti, történeti és régészmérnöki vizsgálatok közös alapra kerültek, ami 

lehetővé teszi a kutatás továbblépését egy új, alapvető kérdés felé: a szerkezeten belüli elemek egymáshoz való viszonyának meghatározásához 

– véli Barabássy Miklós.

Kiemeli, hogy a probléma ebben a szakaszban „már nem elsősorban történeti, hanem kifejezetten műszaki természetű. Ennek megfelelően a kérdés vizsgálata fokozatosan kikerül a történeti narratíva keretei közül, és a természettudományos, illetve mérnöki elemzés módszereivel válik vizsgálhatóvá.”

a Szent Korona

Nincs kétség: az abroncskoronát igazították a keresztpánthoz

A szakember kifejti: a történeti megközelítés – például Tóth Endre értelmezése – azt feltételezi, hogy a keresztpántot igazították az abroncshoz, ezzel szemben 

a régészmérnöki vizsgálatok azt mutatják, hogy az abroncskoronát igazították a keresztpánthoz. 

Ez az állítás mérhető geometriai és szerkezeti megfigyeléseken alapul, mondja, ezért ellenőrizhető és cáfolható, vagyis tudományos értelemben vizsgálható.

„A két megközelítés közötti különbség lényegi. A történeti narratíva értelmezési keretben mozog, míg a régészmérnöki vizsgálat fizikai korlátokat állapít meg. A modern módszerek – például a 3D modellezés, az anyagvizsgálatok, a multispektrális képalkotás és a technológiai elemzés – lehetővé teszik, hogy a szerkezet ne csak leírható, hanem a készítés folyamata és időrendje is közelíthető legyen” – hangzik el.

Összefoglalva: 

a mérnöki megközelítés nem a történeti narratívák helyettesítésére törekszik, hanem azok ellenőrizhető korlátait jelöli ki. 

Éppen ezért kínál valós lehetőséget arra, hogy a Szent Korona keletkezésének kérdése a jövőben nemcsak értelmezések, hanem mérhető és ellenőrizhető adatok alapján közelíthető legyen.

Nyitókép: Az asszimmetria láthatóvá tevése a Szent Korona homlok és tarkó oldaláról (Barabássy Miklós képe)

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. április 26. 10:20
"Mindegy, hogy korona vagy svájci sapka van a címeren..." 'Ez a mondat 1990-ben a parlamentben hangzott el a címerkérdés általános vitáján Kis János szabaddemokrata képviselőtől (SZDSZ)." Ezek szellemi utódai fognak felesküdni, a Szent Korona előtt!
Válasz erre
1
0
tartos
2026. április 26. 10:08
Az úgynevezett "Szentkorona" alá ki találta ki a "király" szavunkat. Korábban ezt nem használhattuk uralkodói megnevezésnek, nincs leírás róla. Gondolom a szó mégis létezett, ha pedig létezett, akkor a fején is volt valami. Szóval mi volt előbb, a király vagy a korona? Amúgy fölösleges méricskélni, hogy melyik része volt előbb. Idegenek adták az uralkodónk fejére és ezért el is vártak valamit.
Válasz erre
0
1
Türelem
2026. április 26. 09:56
Hát nem szégyen, hogy a magyar koronára esküszik fel az ügynök kormány?
Válasz erre
4
0
Obsitos Technikus
2026. április 26. 09:48
Ez is egy nagyon érdekes cikk: epa.oszk.hu/02300/02387/00041/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_1-2_012-014.pdf
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!