Ez igazi áttörés: kiderült, hogyan készült a Szent Korona!

A Szent Korona elkészültének folyamatdiagramja a kezdeti szakaszban párhuzamos, egymástól független munklafázisokat mutat: az abroncsgyűrű osztását önmagában, mértanilag pontosan kivitelezték, a keresztpánt pedig teljes egészében az abroncstól függetlenül készült. Amikor a két szerkezeti elemet egymáshoz próbálták, kiderült, hogy geometriai eltérés, aszimmetria van. Az igazítás során a bal hátsó abroncsgyűrűnegyedből egy darabot eltávolítottak. Ennek következménye a ma is jól látható, aszimmetrikus hátsó vágás.

A következő döntési pont az volt, hogy az oromzati pártát, a csüngőket és az első gyűrűket az abroncs eredeti szimmetriatengelyéhez igazítsák, vagy pedig a keresztpánt tengelyeihez. Világosan látjuk: a keresztpánt tengelyei mellett döntöttek. „Ez kulcsmomentum, mert egyértelműen jelzi, hogy a szerkezeti elsődlegesség a keresztpánté volt, nem az abroncsé – következtet a mérnök. – Amikor a kézműves készítési folyamatot sikerült diagram formájában rekonstruálni, azt nem lehetett pusztán elméleti állításként kezelni. A mérnöki gondolkodás szerint egy technológiai modell akkor tekinthető helyesnek, ha gyakorlati úton is igazolható.” A következő lépés ezért az volt, hogy a leírt folyamat alapján elkészült a Szent Korona pontos, életnagyságú másolata.

„A kérdés egyszerű volt: ha ugyanazt a technológiai sorrendet és szerkezeti kényszert alkalmazzuk, létrejönnek-e ugyanazok az aszimmetriák és geometriai eltérések? A válasz igen” – magyarázza Barabássy. A másolat nem egy „javított”, idealizált tárgy lett, hanem megismételte az eredeti sajátos arányait és eltéréseit. Ez azt bizonyította, hogy a rekonstruált technológiai folyamat reprodukálható. A mérnöki alapelv világos: egy technológiai modell akkor tekinthető tudományosan megalapozottnak, ha megismételhető, és minden alkalommal azonos eredményt ad.

A valódi kihívás akkor kezdődött, amikor a vizsgálatot kiterjesztették annak igazolására, hogy nincs azonos valószínűségű alternatíva. „Erre alkalmaztuk az FMEA-t, vagyis a hibamód- és hatáselemzést. Ez az eljárás azt vizsgálja, hogy egy feltételezett alternatív készítési vagy szerkezeti modell milyen ellentmondásokhoz, szerkezeti hibákhoz vagy technológiai lehetetlenségekhez vezetne. A Szent Korona esetében ez azt jelentette, hogy megvizsgáltuk azt a lehetőséget, hogy mi történne, ha az abroncskorona lett volna a meghatározó szerkezeti elem, és a keresztpántot igazították volna hozzá” – mondja a kutató. Az FMEA-elemzés kizárta ezt a lehetőséget.

„Műtárgyvizsgálatban ilyen módszer alkalmazása korábban nem volt bevett gyakorlat. A tanulmány egyik legjelentősebb eleme éppen az volt, hogy egy ipari mérnöki elemzési eljárást sikerült adaptálni középkori műtárgy vizsgálatára. Ez a lépés tette lehetővé, hogy a vita a hipotézisek szintjéről a szerkezeti bizonyosság szintjére emelkedjen. Ennek is köszönhető, hogy a tanulmány nemzetközi folyóiratban megjelent, és a módszert más műtárgyak vizsgálatára is alkalmazhatónak ítélték” – mutat rá Barabássy Miklós.