Megegyezés született: ideiglenesen elmozdítják a Szent Koronát

Magyar Péter nem jelent meg, de nélküle is folytatódik az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítése
A tárgyalásokat az OGY Hivatala főigazgatójának vezeti a Sándor-palota főigazgatójának jelenlétében.
A bizottsági elnöki és alelnöki tisztségek megosztásáról létrejött az egyezség. Közben a Fidesz-KDNP-nél folyik az egyeztetés, hogy kik üljenek be a Parlamentbe – ismertette Gulyás Gergely leköszönő miniszter.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő egyeztetések második körére ültek össze a parlamenti pártok képviselői az OGY Hivatala főigazgatójának vezetésével, a Sándor-palota főigazgatójának jelenlétében.
Az első etap után Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője számolt be az egyeztetésen történtekről. Bejelentette, hogy a tárgyaláson egyetértés mutatkozott a Mi Hazánk Mozgalom felvetésénél,
támogatják azt a javaslatukat, hogy a Szent Koronát az ülésterembe szállítva arra tegyenek esküt az országgyűlési képviselők.
Az Index cikkéből kiderült, hogy a Szent Koronát legutóbb tavaly mozdították el, de akkor vitrincsere indokolta a mozgatást.
Novák megjegyezte, abban bízik, hogy a közjogi méltóságok jóváhagyásával új hagyományt tudnak teremteni. De elárulta, hogy visszaállítják azt a hagyományt is, amely szerint a legfiatalabb képviselő olvashatja el az eskü szövegét. Enné a pontnál emlékeztetett, hogy Dúró Dórától korábban elvették ezt a lehetőséget.
A Fidesz képviseletében Gulyás Gergely tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit. A leköszönő kancelláriaminiszter elmondta, két lehetőség van: az egyik, hogy minden részletet érintő megállapodás jön létre a frakciók között. Ez legutóbb azért nem sikerült, mert a házelnök személyében nem volt egyetértés. Ha nincs megállapodás, gyakorlatilag mindenről a többség dönthet.
Továbbá elhangzott, hogy a bizottsági struktúrát is az új többség jogosult meghatározni, az eddigieknél több bizottságra tettek javaslatot, Gulyás Gergely hangsúlyozta, ez a kormánytöbbség kompetenciája.
A fideszes politikus kiemelte,
a bizottsági elnöki és alelnöki tisztségek megosztásáról létrejött az egyezség, viszont ez még nem vonatkozik a személyekre. A Fidesz–KDNP-nek a Mi Hazánkkal kell tárgyalnia arról, hogyan osztják el az ellenzéki bizottsági pozíciókat.
Az ellenzék várhatóan hat bizottságot vezethet. Az önálló digitalizációs bizottságot nem feltétlenül látják szükségesnek, így az elnöki tisztségére sem pályáznak.
Gulyás kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy
teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, választmányi ülés és kongresszus lesz.
A tisztújítás területi szintről indul. Gulyás Gergely leszögezte, a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy megőrizze a jelenlegi választói bázisát.
A Fidesz egyben maradásához Orbán Viktor személyes szerepvállalására feltétlenül szükség van
– szögezte le a politikus.
Gulyás arra is kitért, hogy a Fidesz-frakció változhat, de végső soron mindenki maga dönt arról, felveszi-e a mandátumát. Gulyás Gergely arra számít, ha közbölcsesség van, azt mindenki tiszteletben tartja majd.
Többen jelezték már, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, másokkal zajlanak az egyeztetések, hamarosan egységes bejelentést tesznek.
A frakcióvezetők személyéről még a héten dönthetnek, külön Fidesz- és KDNP-frakció lesz – hangzott el a tájékoztatón.
