04. 21.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 21.
kedd
szent korona gulyás gergely mi hazánk novák előd fidesz országgyűlés frakció

Megegyezés született: ideiglenesen elmozdítják a Szent Koronát

2026. április 21. 13:41

A bizottsági elnöki és alelnöki tisztségek megosztásáról létrejött az egyezség. Közben a Fidesz-KDNP-nél folyik az egyeztetés, hogy kik üljenek be a Parlamentbe – ismertette Gulyás Gergely leköszönő miniszter.

2026. április 21. 13:41
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő egyeztetések második körére ültek össze a parlamenti pártok képviselői az OGY Hivatala főigazgatójának vezetésével, a Sándor-palota főigazgatójának jelenlétében.

Az első etap után Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője számolt be az egyeztetésen történtekről. Bejelentette, hogy a tárgyaláson egyetértés mutatkozott a Mi Hazánk Mozgalom felvetésénél, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

támogatják azt a javaslatukat, hogy a Szent Koronát az ülésterembe szállítva arra tegyenek esküt az országgyűlési képviselők.

Az Index cikkéből kiderült, hogy a Szent Koronát legutóbb tavaly mozdították el, de akkor vitrincsere indokolta a mozgatást. 

Novák megjegyezte, abban bízik, hogy a közjogi méltóságok jóváhagyásával új hagyományt tudnak teremteni. De elárulta, hogy visszaállítják azt a hagyományt is, amely szerint a legfiatalabb képviselő olvashatja el az eskü szövegét. Enné a pontnál emlékeztetett, hogy Dúró Dórától korábban elvették ezt a lehetőséget.

Ezt is ajánljuk a témában

A bizottsági elnöki és alelnöki tisztségek megosztásáról létrejött az egyezség

A Fidesz képviseletében Gulyás Gergely tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit. A leköszönő kancelláriaminiszter elmondta, két lehetőség van: az egyik, hogy minden részletet érintő megállapodás jön létre a frakciók között. Ez legutóbb azért nem sikerült, mert a házelnök személyében nem volt egyetértés. Ha nincs megállapodás, gyakorlatilag mindenről a többség dönthet.

Továbbá elhangzott, hogy a bizottsági struktúrát is az új többség jogosult meghatározni, az eddigieknél több bizottságra tettek javaslatot, Gulyás Gergely hangsúlyozta, ez a kormánytöbbség kompetenciája. 

A fideszes politikus kiemelte, 

a bizottsági elnöki és alelnöki tisztségek megosztásáról létrejött az egyezség, viszont ez még nem vonatkozik a személyekre. A Fidesz–KDNP-nek a Mi Hazánkkal kell tárgyalnia arról, hogyan osztják el az ellenzéki bizottsági pozíciókat. 

Az ellenzék várhatóan hat bizottságot vezethet. Az önálló digitalizációs bizottságot nem feltétlenül látják szükségesnek, így az elnöki tisztségére sem pályáznak.

Gulyás kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy 

teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, választmányi ülés és kongresszus lesz. 

A tisztújítás területi szintről indul. Gulyás Gergely leszögezte, a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy megőrizze a jelenlegi választói bázisát.

A Fidesz egyben maradásához Orbán Viktor személyes szerepvállalására feltétlenül szükség van

– szögezte le a politikus.

Gulyás arra is kitért, hogy a Fidesz-frakció változhat, de végső soron mindenki maga dönt arról, felveszi-e a mandátumát. Gulyás Gergely arra számít, ha közbölcsesség van, azt mindenki tiszteletben tartja majd. 

Többen jelezték már, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, másokkal zajlanak az egyeztetések, hamarosan egységes bejelentést tesznek. 

A frakcióvezetők személyéről még a héten dönthetnek, külön Fidesz- és KDNP-frakció lesz – hangzott el a tájékoztatón.

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 21. 13:58
Tény hogy Dúró nem olvashatta fel az eskü szövegét anno, de kárpótoltátok érte hogy a Spinozában az első sorban térdepelhetett... 🤣🤣🤣🤣
néhai Ch.Pilot
2026. április 21. 13:58
Azt nem szabad! A Szent Koronát nem szabad csak úgy elmozdítani, baja eshet! Hogy a lába rohadjon le minden képviselőnek, aki nem tud kimenni a folyosóra a Szent Korona vitrinje elé esküt tenni! Az uralkodó menjen a szolgái elé? Nem fordítva kellene lennie? Novák Előd és Mihazánkos csőcselék! Ezt hogy mertétek kitalálni, javasolni? Normálisak vagytok mihazánkosok? Átkozott legyen az Országgyűlés és kétszeresen a mihazánk frakció emiatt!
Bitrex®
2026. április 21. 13:56
Ezt a nyomorult drogos törpét a közelébe ne engedjék!
chief Bromden
2026. április 21. 13:49
:D A Fideszesek megint szívnak a kamupárt miatt. :)
