Schiffer megsemmisítette az ATV vendégét: „Egy Komlódi nevű ürge »szegénykémnek« nevezett”

Az ügyvéd az irónia hatalmával élt.
Komlódi Gábor ügyvéd Jegesy András vendége volt az Aktuálban, ahol lekicsinylően „szegénykémnek” nevezte Schiffer Andrást. A hvg.hu cikke szerint Komlódi korábban már a szocialisták frakcióvezetője is volt Zuglóban,
ügyvédként belekeveredett a Zuschlag-ügybe és a zuglói parkolómaffia üzelmeibe is.
Mint kiderült, Komlódi Gábor ügyvéd az azóta letartóztatott, bűncselekmény gyanújával, társaival együtt megvádolt Tóth Csaba egykori zuglói országgyűlési képviselő plakátján büszkén vallotta, hogy Tóth Csabát támogatja, s magáról mint közéleti szereplőről beszélt.
Ez a figura pocskondiázta Schiffer Andrást.
„Az ATV rendkívül érdekfeszítő, Aktuál című műsorában
egy Komlódi nevű ürge »szegénykémnek« nevezett. Nem tudom mire gondolt, de ha arra, hogy nem volt közöm sem a Zuschlag-ügyhöz, sem a zuglói parkolási bizniszhez, akkor kétségkívül igaza van”
– írja Schiffer gyilkos iróniával.
