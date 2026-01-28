Ft
schiffer andrás jegesy andrás komlódi gábor atv parkolás ügyvéd Zuschlag-per

Schiffer megsemmisítette az ATV vendégét: „Egy Komlódi nevű ürge »szegénykémnek« nevezett”

2026. január 28. 07:41

Az ügyvéd az irónia hatalmával élt.

2026. január 28. 07:41
null

Komlódi Gábor ügyvéd Jegesy András vendége volt az Aktuálban, ahol lekicsinylően „szegénykémnek” nevezte Schiffer Andrást. A hvg.hu cikke szerint Komlódi korábban már a szocialisták frakcióvezetője is volt Zuglóban,

ügyvédként belekeveredett a Zuschlag-ügybe és a zuglói parkolómaffia üzelmeibe is.

Mint kiderült, Komlódi Gábor ügyvéd az azóta letartóztatott, bűncselekmény gyanújával, társaival együtt megvádolt Tóth Csaba egykori zuglói országgyűlési képviselő plakátján büszkén vallotta, hogy Tóth Csabát támogatja, s magáról mint közéleti szereplőről beszélt.

 Ez a figura pocskondiázta Schiffer Andrást.

„Az ATV rendkívül érdekfeszítő, Aktuál című műsorában 

egy Komlódi nevű ürge »szegénykémnek« nevezett. Nem tudom mire gondolt, de ha arra, hogy nem volt közöm sem a Zuschlag-ügyhöz, sem a zuglói parkolási bizniszhez, akkor kétségkívül igaza van”

 – írja Schiffer gyilkos iróniával.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Horn Gábor és Komlódi óriásit alakított – abcúg Tiszapecérek!

Hogy másoknak Pojácától és Brüsszeltől tönkremegy az élete, és hogy pusztulás fenyegeti a magyarokat, a nemzetet, az nekik egyáltalán nem számít.

Nyitókép: Facebook

 

