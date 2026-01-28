Schiffer megsemmisítette az ATV vendégét: „Egy Komlódi nevű ürge »szegénykémnek« nevezett”

Komlódi Gábor ügyvéd Jegesy András vendége volt az Aktuálban, ahol lekicsinylően „szegénykémnek” nevezte Schiffer Andrást. A hvg.hu cikke szerint Komlódi korábban már a szocialisták frakcióvezetője is volt Zuglóban,

ügyvédként belekeveredett a Zuschlag-ügybe és a zuglói parkolómaffia üzelmeibe is.

Mint kiderült, Komlódi Gábor ügyvéd az azóta letartóztatott, bűncselekmény gyanújával, társaival együtt megvádolt Tóth Csaba egykori zuglói országgyűlési képviselő plakátján büszkén vallotta, hogy Tóth Csabát támogatja, s magáról mint közéleti szereplőről beszélt.