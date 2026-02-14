Ezt nem láttuk jönni: Magyar György szerint Orbán Viktor profi szakember, Magyar Péter pedig egy úthenger (VIDEÓ)

Hallgatás és tagadás – óriási a zavar Magyar Péter emberei között a drogos házibuli kapcsán (VIDEÓ)
A Tisza Párt egyik jelöltje szerint az ügy hátterében akár orosz titkosszolgálati akció is állhat.
A baloldali jogász Csuhaj Ildikó műsorában beszélt minderről.
Magyar György ügyvéd a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön este közzétett epizódjában Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett. A baloldali jogász Orbán Viktor miniszterelnököt profi politikusként, jól felkészült szakemberként jellemezte – írta meg a hirado.hu.
Jól jár az agya, ragyogóan előrelát, jó a politikai érzéke
– mondta Magyar György, majd hozzátette, hogy Orbán Viktor nem is tudna tizenhat éve kormányt vezetni, ha alkalmatlan lenne.
Az ügyvéd ugyanakkor azt is jelezte, hogy a kormányfőnek nem kellene azt mondania, hogy „az ellenségünk Ukrajna és Brüsszel,” mivel szerinte ez nem tesz jót Magyarország megítélésének. Emellett emlékeztetett arra is, hogy „tagjai vagyunk az Európai Unió közösségének, ahova önként léptünk be és alig vártuk, hogy fölvegyenek,” a tagságot pedig népszavazás erősítette meg.
A Tisza Párt elnökéről Magyar György azt mondta, hogy „kijött a színpadra, és mint egy úthenger, letakarította az ellenzéket”. Az áprilisi parlamenti választásra utalva arról beszélt, hogy a jelenlegi választójogi rendszerben a választókerületekben egy ellenzéki jelöltnek van esélye a kormánypárti jelölttel szemben, ha viszont több indul, az a Fidesz győzelmét is jelentheti. Ezért javasolta, hogy tartsanak célzott közvélemény-kutatást vagy előválasztást azokon a helyeken, ahol „ellenzéki jelöltek ütköznek”.
Az ügyvéd emellett felhívta a figyelmet, hogy ebben nem partner a Tisza Párt, mivel Magyar Péter korábban azt mondta, hogy senkivel sem egyeztetnek, saját jelöltjeik lesznek. A választási esélyekről szólva az ügyvéd azt mondta, hogy jelenleg kiegyensúlyozott erőviszonyt lát, ugyanakkor nem tudja, elérhet-e az „elégedetlenek társasága” 51 százalékos eredményt, kétharmadot pedig biztosan nem.
