Ezt nem láttuk jönni: Magyar György szerint Orbán Viktor profi szakember, Magyar Péter pedig egy úthenger (VIDEÓ)

Magyar Péter, az úthenger

A Tisza Párt elnökéről Magyar György azt mondta, hogy „kijött a színpadra, és mint egy úthenger, letakarította az ellenzéket”. Az áprilisi parlamenti választásra utalva arról beszélt, hogy a jelenlegi választójogi rendszerben a választókerületekben egy ellenzéki jelöltnek van esélye a kormánypárti jelölttel szemben, ha viszont több indul, az a Fidesz győzelmét is jelentheti. Ezért javasolta, hogy tartsanak célzott közvélemény-kutatást vagy előválasztást azokon a helyeken, ahol „ellenzéki jelöltek ütköznek”.

Az ügyvéd emellett felhívta a figyelmet, hogy ebben nem partner a Tisza Párt, mivel Magyar Péter korábban azt mondta, hogy senkivel sem egyeztetnek, saját jelöltjeik lesznek. A választási esélyekről szólva az ügyvéd azt mondta, hogy jelenleg kiegyensúlyozott erőviszonyt lát, ugyanakkor nem tudja, elérhet-e az „elégedetlenek társasága” 51 százalékos eredményt, kétharmadot pedig biztosan nem.

Nyitókép forrása: Az M5 YouTube-oldala