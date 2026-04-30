liverpool Federico Valverde Real Madrid Szoboszlai Dominik

Felkapták a madridi sztár kijelentését Szoboszlairól, de van egy kis bökkenő

2026. április 30. 21:16

Nagy kérdés, milyen mezben válik valóra az álom. Hihetetlen dicséret, Federico Valverde a magyar középpályás nagy rajongója lett.

2026. április 30. 21:16
null

Továbbra sincs egyezség Szoboszlai Dominik és a Liverpool labdarúgócsapata között, pedig egyre közelebb a szezon vége és az angol klub azt kommunikálta, hogy még az idény végén bejelenti a magyar középpályás szerződésének meghosszabbítását. A szurkolók körében is elképesztően népszerű sokoldalú csillag megtette idén, ami elvárható tőle, talán többet is, nem véletlenül választották már ötször is csapatában a hónap legjobbjának! Briliánsan kivitelezett lövéseinek újabb rajongót is köszönhet Federico Valverde személyében.

Valverde nyilatkozata futótűzként terjed

Formájának nem csak Angliában járnak a csodájára, de világsztároknak is megakadt a szemük Szoboszlain, a Real Madridnál korábbi csapattársa, Trent Alexander-Arnold, a cipőjét elpostázó brazil Vinícius Júnior és az uruguayi sztár, Federico Valverde is elismeréssel beszél a magyar középpályásról. Szívesen látnák a spanyol fővárosban, egy felkapott nyilatkozat legalábbis erre enged következtetni.

Micsoda középpályása a Liverpoolnak! Csodálom, mennyire briliáns az egész szezonban. Azt hittem, csak én tudok így lőni, de Szoboszlai távoli lövései is hihetetlenek...

Talán egy nap játszhatunk együtt a Liverpool középpályáján, ki tudja, mit hoz a jövő?” – jelentette ki Szoboszlairól a szintén sokoldalú Valverde. A kérdés már csak az, ahogy idézik, az uruguayi igazolna inkább Angliába vagy a magyar válogatott csapatkapitánya költözne Madridba. A sajtóhírek szerint mindkettőre megvan az esély.

Egyetlen bökkenő van csupán, a fenti nyilatkozatnak a spanyol sajtóban semmi nyoma, kétséges a hitelessége, ám a közösségi oldalakon ennek ellenére futótűzként terjed.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

