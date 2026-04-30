Gyökeres Viktor büntető tizenegyes Szoboszlai Dominik

Magyar nevek az elitben: lekörözték Szoboszlait – nem is akárki

2026. április 30. 16:08

Egészen elképesztő hatékonyság. Ebben a mutatóban Gyökeres Viktornak nincs párja a világon.

Ismét egy jól csengő magyar nevet olvashatunk a világ legkíméletlenebb labdarúgói között. Szerda este tovább nyújtotta elképesztő sorozatát az Arsenal magyar származású svéd csatára, Gyökeres Viktor, amikor az Atlético Madrid otthonában bődületes erővel bombázott tizenegyesből a spanyol kapuba a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. Ezzel 2024. márciusa óta továbbra is hibátlan, az összes büntetőjét belőtte a klubja és a válogatottja színeiben, azaz a portugál Sporting, az angol Arsenal és a svéd nemzeti csapat mezében – ez konkrétan 27 tökéletes lövést jelent!

Lőlapján látszik, milyen változatosan lövi a tizenegyeseket: a kedvence a jobb alsó sarok, de ha jobban górcső alá vesszük az elmúlt bő két év termelését, a kapu többi része sincs biztonságban.

Gyökeres és Szoboszlai

Mi, magyarok Szoboszlai Dominik technikai tudására lehetünk igazán büszkék, aki hasonló adatokkal rendelkezik: pályafutása eddigi 22 tizenegyeséből 20-at belőtt. Nem véletlen, hogy az angolok is a csodájára járnak a magyar középpályás magabiztosságának és higgadtságának.

Mindössze két kihagyott büntetője van a magyar válogatott csapatkapitányának a Transfermarkt adatbázisa szerint: 2021. novemberében az RB Leipzig játékosaként a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-meccsen hibázott, de akkor sem a kapus, Lukás Hrádecky védett, hanem a kapufáról pattant ki a labda. Idén januárban pedig a Liverpool Burnley elleni PL-meccsen forgácsolta szét Martin Dubravka fölött a keresztlécet.

Szoboszlai lécre vágott büntetője videón:

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

