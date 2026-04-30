Ismét egy jól csengő magyar nevet olvashatunk a világ legkíméletlenebb labdarúgói között. Szerda este tovább nyújtotta elképesztő sorozatát az Arsenal magyar származású svéd csatára, Gyökeres Viktor, amikor az Atlético Madrid otthonában bődületes erővel bombázott tizenegyesből a spanyol kapuba a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. Ezzel 2024. márciusa óta továbbra is hibátlan, az összes büntetőjét belőtte a klubja és a válogatottja színeiben, azaz a portugál Sporting, az angol Arsenal és a svéd nemzeti csapat mezében – ez konkrétan 27 tökéletes lövést jelent!

Lőlapján látszik, milyen változatosan lövi a tizenegyeseket: a kedvence a jobb alsó sarok, de ha jobban górcső alá vesszük az elmúlt bő két év termelését, a kapu többi része sincs biztonságban.

Gyökeres és Szoboszlai

Mi, magyarok Szoboszlai Dominik technikai tudására lehetünk igazán büszkék, aki hasonló adatokkal rendelkezik: pályafutása eddigi 22 tizenegyeséből 20-at belőtt. Nem véletlen, hogy az angolok is a csodájára járnak a magyar középpályás magabiztosságának és higgadtságának.