Mindenki ezt a kérdést boncolgatja Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban
Tényleg nem tudják a kapusok hárítani a tizenegyeseit?
Egészen elképesztő hatékonyság. Ebben a mutatóban Gyökeres Viktornak nincs párja a világon.
Ismét egy jól csengő magyar nevet olvashatunk a világ legkíméletlenebb labdarúgói között. Szerda este tovább nyújtotta elképesztő sorozatát az Arsenal magyar származású svéd csatára, Gyökeres Viktor, amikor az Atlético Madrid otthonában bődületes erővel bombázott tizenegyesből a spanyol kapuba a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. Ezzel 2024. márciusa óta továbbra is hibátlan, az összes büntetőjét belőtte a klubja és a válogatottja színeiben, azaz a portugál Sporting, az angol Arsenal és a svéd nemzeti csapat mezében – ez konkrétan 27 tökéletes lövést jelent!
Lőlapján látszik, milyen változatosan lövi a tizenegyeseket: a kedvence a jobb alsó sarok, de ha jobban górcső alá vesszük az elmúlt bő két év termelését, a kapu többi része sincs biztonságban.
Mi, magyarok Szoboszlai Dominik technikai tudására lehetünk igazán büszkék, aki hasonló adatokkal rendelkezik: pályafutása eddigi 22 tizenegyeséből 20-at belőtt. Nem véletlen, hogy az angolok is a csodájára járnak a magyar középpályás magabiztosságának és higgadtságának.
Mindössze két kihagyott büntetője van a magyar válogatott csapatkapitányának a Transfermarkt adatbázisa szerint: 2021. novemberében az RB Leipzig játékosaként a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-meccsen hibázott, de akkor sem a kapus, Lukás Hrádecky védett, hanem a kapufáról pattant ki a labda. Idén januárban pedig a Liverpool Burnley elleni PL-meccsen forgácsolta szét Martin Dubravka fölött a keresztlécet.
Szoboszlai lécre vágott büntetője videón:
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan