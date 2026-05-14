Nem finomkodott a Liverpool holland edzője, amikor az egyik magyar jövőjéről kérdezték

Az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League utolsó előtti fordulóját egy igazi rangadó nyitja, a negyedik és az ötödik néz farkasszemet: két, egyaránt a Bajnokok Ligájába igyekvő 59 pontos gárda csap össze Birminghamban, az Aston Villa a bajnoki címvédő Liverpool együttesét fogadja. A meccset felvezető sajtótájékoztatón Arne Slot a vendégek holland mestere egyik magyar válogatott játékosáról is kapott egy kérdést.

Kulcsmérkőzésnek ígérkezik az összecsapás, pénzügyi szempontból is kiemelten fontos, hiszen, amelyik együttes nyer, egy fordulóval a zárás előtt kvalifikálja magát a BL-be. Ez a tény pedig a liverpooli szakvezető jövője szempontjából is meghatározó lehet.