Nem finomkodott a Liverpool holland edzője, amikor az egyik magyar jövőjéről kérdezték

A magyarokról szólt minden, de ennek csak kétharmad részben örülhetünk
Nem mindenkivel vannak maradéktalanul megelégedve.
A tapasztalata, a kora és a sebessége is nagy előnye. Hízelgő Arne Slot véleménye Kerkez Milosról.
Az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League utolsó előtti fordulóját egy igazi rangadó nyitja, a negyedik és az ötödik néz farkasszemet: két, egyaránt a Bajnokok Ligájába igyekvő 59 pontos gárda csap össze Birminghamban, az Aston Villa a bajnoki címvédő Liverpool együttesét fogadja. A meccset felvezető sajtótájékoztatón Arne Slot a vendégek holland mestere egyik magyar válogatott játékosáról is kapott egy kérdést.
Kulcsmérkőzésnek ígérkezik az összecsapás, pénzügyi szempontból is kiemelten fontos, hiszen, amelyik együttes nyer, egy fordulóval a zárás előtt kvalifikálja magát a BL-be. Ez a tény pedig a liverpooli szakvezető jövője szempontjából is meghatározó lehet.
„Nem csak rajtam múlik, hogy továbbra is én leszek-e a csapat edzője.
Szerződésem van a klubbal, minden tárgyalásunkról tudunk, de egy ilyen szezon után, főleg a tavalyit követően, normális, hogy jön a kritika. Úgy érzem, kijutottunk a hullámvölgyből, de így működnek a dolgok manapság, ha nem nyered meg a bajnokságot”
– fogalmazott Slot, majd a magyar válogatott védőjét, Kerkez Milost érintő kérdésre válaszolva nem finomkodott. Határozottan látja a szélső jövőjét:
„Milos sok meccset játszott, olyan típusú játékos, mint Robertson, nagy a vágya, hogy a pályán legyen. Mindkettejüket sokat szerepeltettem az idei szezon során. Milosnak fényes jövője van ebben a klubban, komoly PL-tapasztalata van, ráadásul egy topcsapatban játszik, a Premier League-ben és BL-ben is... A teljesítménye egyértelműen csak felfelé mehet” – hangsúlyozta Arne Slot.
A címvédőnél elvileg Alisson Becker, Mohamed Szalah és Ibrahima Konaté visszatérhet a keretbe, Florian Wirtz azonban a gyomorfertőzése miatt kihagyhatja a meccset.
Péntek este 21 órától sorsdöntő Aston Villa–Liverpool találkozót rendeznek a Premier League 37. fordulójában.
Fotó: MTI/AP/Jon Super