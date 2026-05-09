A magyarokról szólt minden, de ennek csak kétharmad részben örülhetünk

Gyökeres talán legjobb hete a duplázásra hajtó Arsenalban

Gyökeres pedig a hét sztárjaként mindenkitől ellopta a show-t, hiszen a nyáron a Sportingtól szerződtetett támadó kedden az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján is a mezőny legjobbjai közé tartozott: bár gólt ezúttal nem szerzett, hatalmas mezőnymunkájával vastagon kivette a részét az 1–0-s Arsenal-sikerből, s ezzel együtt a fináléba jutásból. A döntőt pedig történetesen pont Budapesten rendezik majd május 30-án, az apai nagyapja révén magyar felmenőkkel bíró Gyökeres pedig nem is feledkezett meg a származásáról, így roppant stílusosan csak ennyit posztolt ki a döntőbe jutás után:

Vissza a gyökerekhez!”

– utalva rá, hogy Magyarországon, a Puskás Arénában lesz a finálé.