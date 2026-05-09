A magyarokról szólt minden, de ennek csak kétharmad részben örülhetünk

Először szólalt meg a vereség után Szoboszlai: mindenről őszintén kitálalt
„Megpróbálok nap mint nap, meccsről meccsre példát mutatni” – mondta a magyar játékos.
Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni vasárnapi Premier League-rangadón is megmutatta, miért emelkedik ki idén felhőkarcolóként a szenvedő Liverpoolból. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője az idényt már biztosan trófea nélkül zárja, ennek megfelelően az ősi rivális otthonában sem volt sok momentuma, ám 2–0-s hátrány után jött a magyar világklasszis.
Válogatottunk csapatkapitánya
Hiába azonban egyenlítés, a United később így is bevitte a győztes találatot, Szoboszlai pedig a meccs után saját jó játéka ellenére sem nagyon szépítette az újabb gyenge produkciót csapatától:
Szerintem ebből a mérkőzésből csak a második félidő elejét érdemes megemlíteni, mert akkor mutattuk meg igazán, mire vagyunk képesek.
Koncentráltabbnak kell lennünk, jobban oda kell figyelnünk a részletekre, és akkor a végén remélhetőleg a szerencse is mellénk áll majd – nyilatkozta a lefújást követően a Sky Sportsnak. Arra a kérdésre pedig, hogy a szerepének érzi-e már, hogy példát mutasson a társainak, s a csapat vezére legyen, így felelt:
„Igyekszem a legjobbat kihozni magamból, húzni a csapattársaimat, megpróbálok nap mint nap, meccsről meccsre példát mutatni.”
Ezek után aligha csoda, hogy Szoboszlait a PL-forduló álomcsapatába is beválasztották, méghozzá egy másik magyar névvel egyetemben. A bajnoki éllovas Arsenal ugyanis a magyar származású, de már Svédországban született, svéd válogatott csatár, a duplázó Viktor Gyökeres vezérletével verte nagyon sima 3–0-ra a Fulhamet, s miután másnap a fő rivális Manchester City értékes pontokat hullajtott az Everton otthonában (3–3), a londoni ágyúsok sorsa immár ismét a saját kezükben van:
ha a hátralévő három meccsüket is nyerik, akkor a 2003–2004-es idény, azaz 22 év után ünnepelhetnek ismét bajnoki címet!
Gyökeres pedig a hét sztárjaként mindenkitől ellopta a show-t, hiszen a nyáron a Sportingtól szerződtetett támadó kedden az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján is a mezőny legjobbjai közé tartozott: bár gólt ezúttal nem szerzett, hatalmas mezőnymunkájával vastagon kivette a részét az 1–0-s Arsenal-sikerből, s ezzel együtt a fináléba jutásból. A döntőt pedig történetesen pont Budapesten rendezik majd május 30-án, az apai nagyapja révén magyar felmenőkkel bíró Gyökeres pedig nem is feledkezett meg a származásáról, így roppant stílusosan csak ennyit posztolt ki a döntőbe jutás után:
Vissza a gyökerekhez!”
– utalva rá, hogy Magyarországon, a Puskás Arénában lesz a finálé.
Egy harmadik magyar Premier League-név idénye viszont sajnos egyelőre nem feltétlenül sikersztori az angol szakértők szerint. A nyáron a Bournemouth-tól 45 millió euróért szerződtetett Kerkez Milosról van szó, aki hullámzó teljesítménye után az évad végére megint elveszítette kezdő pozícióját a baloldali hátvédposzton: jelenleg úgy tűnik, Arne Slot még a veterán, a nyáron már biztosan távozó Andy Robertsonban is jobban bízik, ami nem túl jó ómen a magyar válogatott játékosra nézve. A klub korábbi legendás középpályása, Danny Murphy nem is rejtette véka alá véleményét,
egy idény után kerek-perec kimondta, hogy szerinte Kerkez nem vált be a Liverpoolnál, így Robertson távozása miatt a klubvezetésnek új balhátvéd után kell néznie a nyáron, ha újra trófeákért akar küzdeni.
Murphy konkrét nevet is javasolt a Newcastle kiváló, ám sérülékeny szárnyvédője, Lewis Hall személyében, szerinte ő lenne a megfelelő pótlás – mi viszont egyelőre Kerkezt sem szeretnénk leírni...
A hét vége felé egy másik liverpooli klubikon, John Aldridge is megszólalt, ő viszont Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban. Az egykori legendás csatár tulajdonképpen virágnyelven megsürgette a klubvezetést, hogy adják meg a magyar sztárnak a kért fizetésemelést, és tegyenek pontot az elhúzódó szerződéshosszabbítási tárgyalások végére, máskülönben Szoboszlait el fogja vinni a lesben álló Real Madrid.
Ha egy játékos Madridba akar menni, akkor menjen. A Liverpool mindig tovább tudott lépni. De ő azon futballisták közé tartozik, akiket mindenképpen itt tartanál. Jelenleg ő a legjobb játékosunk"
– szögezte le a 67 éves ír kedvenc, hozzátéve, szerinte Szoboszlai személyében nem csupán a klub mostani legjobbját tisztelhetjük, hanem akár leendő csapatkapitányát is, ezért lenne különösen sürgető, hogy az ügye megoldódjon végre az Anfielden. Főleg, hogy válogatottunk csapatkapitánya már nemcsak klub-, hanem ligaszinten is kiemelkedik: egyre többen gondolják úgy, hogy akár a Premier League Év játékosa-címre is komoly esélyei lehetnek!
