facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Liverpool Év játékosa Premier League Chelsea Szoboszlai Dominik

Nemcsak a Liverpool, az egész Premier League legjobbja lehet Szoboszlai Dominik

2026. május 08. 14:31

Szakértők szerint a magyar világklasszis nemcsak a klubjából, de a világ legerősebb bajnokságából is kimagaslik. Szoboszlai Dominik a hétvégén a Liverpool–Chelsea rangadón tehetne újabb lépést a hihetetlen elismerés felé.

Hogy a Liverpool idényének legjobb játékosa utcahosszal Szoboszlai Dominik, ahhoz egyszerűen kétség sem férhet. Most viszont már azon megy a diskurzus, hogy a magyar világklasszis vajon megkaphatja-e a Premier League Év játékosa-címet – többek szerint abszolút igen. 

A góllal és gólpasszal záró Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni vesztes rangadón is kimagaslott a Liverpoolból – ahogy az egész idényben végig / Fotó: MTI/EPA/Gary Oakley

Nemcsak a Liverpoolból magaslik ki?

A magyar válogatott csapatkapitánya egyénileg elképesztő évadot tudhat maga mögött. A liverpooli drukkerek ötször(!) választották meg a hónap játékosának, jelenleg pedig minden sorozatot figyelembe véve 13 gólnál és 10 gólpassznál tart, amivel messze a csapat legeredményesebbje – mi több, a klubikon Steven Gerrard 2013–2014-es idénye óta ő az első liverpooli középpályás, aki mindkét offenzív mutatóban két számjegyű statisztikát tudott összehozni. A Sportsmole szerkesztői szerint a jelenleg a Premier League 4. helyén álló Vörösök 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
a Bajnokok Ligája-helyek közelében sem lennének Szoboszlai nélkül”,

így ők legszívesebben már már a Chelsea elleni, hétvégi rangadó előtt odaadnák neki a PL Év játékosa-címet – hozzátéve, szerintük abszolút nem földtől elrugaszkodott, hogy a hatalmas elismerést valóban a magyar sztár kapja majd meg a bajnokság végén. Az mindenesetre biztos, hogy miként a legutóbbi, Manchester United ellen elveszített rangadó során, úgy 

a forduló szombati nyitómeccsén, a Chelsea ellen is főszerep várhat Szoboszlai Dominikre.

Történelmien rossz Chelsea

Már csak azért is, mert a fél csapat sérült: Alisson még biztosan nem térhet vissza a kapuba, mellette Ibrahima Konaté és Florian Wirtz sem edzett a héten, rajtuk kívül Alexander Isak és Mohamed Szalah sem bevethető, az Achilles-szakadással nagyon hosszú időre kidőlt Hugo Ekitikéről már nem is beszélve. A Liverpool előtt így is ragyogó esély kínálkozik, hiszen a rivális pocsékabb formában nem is lehetne. 

A londoniak az elmúlt hetekben negatív értelemben írtak klubtörténelmet azzal, hogy legutóbbi hat bajnokijukat kivétel nélkül elveszítették, így Enzo Maresca után egy idényen belül a második edzőjüket is kirúgták a csupán január elején érkezett, eredetileg 2032-ig szerződtetett Liam Rosenior személyében.

Az összecsapás szombaton 13:30-kor kezdődik, egy győzelemmel a Liverpool gyakorlatilag bebiztosítaná a BL-indulást a következő idényre.

Összesen 1 komment

Búvár Kund
2026. május 08. 14:49
Ahhoz, hogy a PL legjobbja legyen, vmilyen trófeát kellett volna nyernie. Így esélytelen.
