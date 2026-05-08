Nemcsak a Liverpool, az egész Premier League legjobbja lehet Szoboszlai Dominik

A liverpooli klubikon figyelmeztet: Szoboszlai elmehet a Real Madridba
Szerinte a klubvezetésnek mindenáron meg kellene tartania.
Szakértők szerint a magyar világklasszis nemcsak a klubjából, de a világ legerősebb bajnokságából is kimagaslik. Szoboszlai Dominik a hétvégén a Liverpool–Chelsea rangadón tehetne újabb lépést a hihetetlen elismerés felé.
Hogy a Liverpool idényének legjobb játékosa utcahosszal Szoboszlai Dominik, ahhoz egyszerűen kétség sem férhet. Most viszont már azon megy a diskurzus, hogy a magyar világklasszis vajon megkaphatja-e a Premier League Év játékosa-címet – többek szerint abszolút igen.
A magyar válogatott csapatkapitánya egyénileg elképesztő évadot tudhat maga mögött. A liverpooli drukkerek ötször(!) választották meg a hónap játékosának, jelenleg pedig minden sorozatot figyelembe véve 13 gólnál és 10 gólpassznál tart, amivel messze a csapat legeredményesebbje – mi több, a klubikon Steven Gerrard 2013–2014-es idénye óta ő az első liverpooli középpályás, aki mindkét offenzív mutatóban két számjegyű statisztikát tudott összehozni. A Sportsmole szerkesztői szerint a jelenleg a Premier League 4. helyén álló Vörösök
a Bajnokok Ligája-helyek közelében sem lennének Szoboszlai nélkül”,
így ők legszívesebben már már a Chelsea elleni, hétvégi rangadó előtt odaadnák neki a PL Év játékosa-címet – hozzátéve, szerintük abszolút nem földtől elrugaszkodott, hogy a hatalmas elismerést valóban a magyar sztár kapja majd meg a bajnokság végén. Az mindenesetre biztos, hogy miként a legutóbbi, Manchester United ellen elveszített rangadó során, úgy
a forduló szombati nyitómeccsén, a Chelsea ellen is főszerep várhat Szoboszlai Dominikre.
Már csak azért is, mert a fél csapat sérült: Alisson még biztosan nem térhet vissza a kapuba, mellette Ibrahima Konaté és Florian Wirtz sem edzett a héten, rajtuk kívül Alexander Isak és Mohamed Szalah sem bevethető, az Achilles-szakadással nagyon hosszú időre kidőlt Hugo Ekitikéről már nem is beszélve. A Liverpool előtt így is ragyogó esély kínálkozik, hiszen a rivális pocsékabb formában nem is lehetne.
A londoniak az elmúlt hetekben negatív értelemben írtak klubtörténelmet azzal, hogy legutóbbi hat bajnokijukat kivétel nélkül elveszítették, így Enzo Maresca után egy idényen belül a második edzőjüket is kirúgták a csupán január elején érkezett, eredetileg 2032-ig szerződtetett Liam Rosenior személyében.
Az összecsapás szombaton 13:30-kor kezdődik, egy győzelemmel a Liverpool gyakorlatilag bebiztosítaná a BL-indulást a következő idényre.
Nyitókép: MTI/EPA/Gary Oakley