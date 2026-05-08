Nemcsak a Liverpool, az egész Premier League legjobbja lehet Szoboszlai Dominik

Már csak azért is, mert a fél csapat sérült: Alisson még biztosan nem térhet vissza a kapuba, mellette Ibrahima Konaté és Florian Wirtz sem edzett a héten, rajtuk kívül Alexander Isak és Mohamed Szalah sem bevethető, az Achilles-szakadással nagyon hosszú időre kidőlt Hugo Ekitikéről már nem is beszélve. A Liverpool előtt így is ragyogó esély kínálkozik, hiszen a rivális pocsékabb formában nem is lehetne.

A londoniak az elmúlt hetekben negatív értelemben írtak klubtörténelmet azzal, hogy legutóbbi hat bajnokijukat kivétel nélkül elveszítették, így Enzo Maresca után egy idényen belül a második edzőjüket is kirúgták a csupán január elején érkezett, eredetileg 2032-ig szerződtetett Liam Rosenior személyében.

Az összecsapás szombaton 13:30-kor kezdődik, egy győzelemmel a Liverpool gyakorlatilag bebiztosítaná a BL-indulást a következő idényre.

