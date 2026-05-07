„Kerkez nem vált be” – Angliában ítéletet mondtak, új balhátvéd kell a Liverpoolba

A Liverpool korábbi középpályása, Danny Murphy úgy véli, Kerkez Milos szerződtetése nem vált be, és ha ő lenne a vezetőség helyében, akkor a nyáron olyan balhátvédet igazolna a távozó Andy Robertson helyére, aki első számú választás lehetne a posztján és kiszorítaná a csapatból a magyar válogatott labdarúgót.

Danny Murphy türelme kevesebb mint egy év után elfogyott Kerkez Milossal szemben (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

„Kerkez küzdő típus és fejlődött is, de vajon megüti azt a szintet, amire a Liverpoolnak szüksége van ahhoz, hogy bajnoki címeket és Bajnokok Ligáját nyerjen? – tette fel a nagy kérdést Murphy, aki 1997 és 2004 között 249 tétmérkőzésen lépett pályára a Vörösöknél, a Premier League-ben pedig pályafutása során több mint 400 meccsen szerepelt. – Az az érzésem, hogy nem. Inkább egy cserejátékos, egy tartalék. Nyilván ha egy idényben hatvan meccsed van, és minden sorozatban versenyben vagy, nem lehet csak egy játékosod erre a posztra, de Robertsonnál nem jobb.”