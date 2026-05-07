„Kerkez nem vált be” – Angliában ítéletet mondtak, új balhátvéd kell a Liverpoolba

A Liverpool aranylabdás játékosa csúnyán beszólt Kerkeznek – komoly riválist kaphat a Juventusból a magyar
Megtört a bizalom?
Danny Murphy szerint a Liverpoolnak nem csak Andy Robertson távozása miatt kell új balhátvédet igazolnia a nyáron. A korábbi angol válogatott középpályás szerint Kerkez Milos nem vált be a Vörösöknél.
A Liverpool korábbi középpályása, Danny Murphy úgy véli, Kerkez Milos szerződtetése nem vált be, és ha ő lenne a vezetőség helyében, akkor a nyáron olyan balhátvédet igazolna a távozó Andy Robertson helyére, aki első számú választás lehetne a posztján és kiszorítaná a csapatból a magyar válogatott labdarúgót.
„Kerkez küzdő típus és fejlődött is, de vajon megüti azt a szintet, amire a Liverpoolnak szüksége van ahhoz, hogy bajnoki címeket és Bajnokok Ligáját nyerjen? – tette fel a nagy kérdést Murphy, aki 1997 és 2004 között 249 tétmérkőzésen lépett pályára a Vörösöknél, a Premier League-ben pedig pályafutása során több mint 400 meccsen szerepelt. – Az az érzésem, hogy nem. Inkább egy cserejátékos, egy tartalék. Nyilván ha egy idényben hatvan meccsed van, és minden sorozatban versenyben vagy, nem lehet csak egy játékosod erre a posztra, de Robertsonnál nem jobb.”
A 49 éves ex-futballistának ötlete is lenne arra, hogy a Liverpoolnál kinek a megvásárlásával kellene megpróbálkozni: a Mersey-parti együttessel 2001-ben FA-kupát, UEFA-kupát és európai Szuperkupát nyerő játékos szerint a Newcastle United négyszeres angol válogatott labdarúgója, a Transfermarkt piaci portál által 35 millió euróra taksált Lewis Hall megfelelő választás lenne a balhátvéd pozíciójába.
Olyasvalakire van szükségük, aki már bizonyított, valódi minőséget képvisel, nyomást tud helyezni Kerkezre, és ha őszinte akarok lenni, idővel át is tudja venni a helyét a csapatban. A Kerkez-transzfer nem igazán jött be. Hall szerintem csodálatos játékos, kiváló futballista és az egy az egy elleni védekezésben is nagyon erős
– mondta Murphy.
Kerkezt a Liverpool tavaly nyáron több mint 45 millió euróért vette meg a Bournemouthtól. Az első idényében az eddigi 45 mérkőzésén két gólt és két gólpasszt jegyzett Szoboszlai Dominik csapattársaként.
