Danny Murphy Liverpool Kerkez Milos

„Kerkez nem vált be” – Angliában ítéletet mondtak, új balhátvéd kell a Liverpoolba

2026. május 07. 22:51

Danny Murphy szerint a Liverpoolnak nem csak Andy Robertson távozása miatt kell új balhátvédet igazolnia a nyáron. A korábbi angol válogatott középpályás szerint Kerkez Milos nem vált be a Vörösöknél.

2026. május 07. 22:51
A Liverpool korábbi középpályása, Danny Murphy úgy véli, Kerkez Milos szerződtetése nem vált be, és ha ő lenne a vezetőség helyében, akkor a nyáron olyan balhátvédet igazolna a távozó Andy Robertson helyére, aki első számú választás lehetne a posztján és kiszorítaná a csapatból a magyar válogatott labdarúgót.

Danny Murphy türelme kevesebb mint egy év után elfogyott Kerkez Milossal szemben (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

„Kerkez küzdő típus és fejlődött is, de vajon megüti azt a szintet, amire a Liverpoolnak szüksége van ahhoz, hogy bajnoki címeket és Bajnokok Ligáját nyerjen? – tette fel a nagy kérdést Murphy, aki 1997 és 2004 között 249 tétmérkőzésen lépett pályára a Vörösöknél, a Premier League-ben pedig pályafutása során több mint 400 meccsen szerepelt. – Az az érzésem, hogy nem. Inkább egy cserejátékos, egy tartalék. Nyilván ha egy idényben hatvan meccsed van, és minden sorozatban versenyben vagy, nem lehet csak egy játékosod erre a posztra, de Robertsonnál nem jobb.”

A 49 éves ex-futballistának ötlete is lenne arra, hogy a Liverpoolnál kinek a megvásárlásával kellene megpróbálkozni: a Mersey-parti együttessel 2001-ben FA-kupát, UEFA-kupát és európai Szuperkupát nyerő játékos szerint a Newcastle United négyszeres angol válogatott labdarúgója, a Transfermarkt piaci portál által 35 millió euróra taksált Lewis Hall megfelelő választás lenne a balhátvéd pozíciójába.

Olyasvalakire van szükségük, aki már bizonyított, valódi minőséget képvisel, nyomást tud helyezni Kerkezre, és ha őszinte akarok lenni, idővel át is tudja venni a helyét a csapatban. A Kerkez-transzfer nem igazán jött be. Hall szerintem csodálatos játékos, kiváló futballista és az egy az egy elleni védekezésben is nagyon erős

– mondta Murphy.

 

Kerkezt a Liverpool tavaly nyáron több mint 45 millió euróért vette meg a Bournemouthtól. Az első idényében az eddigi 45 mérkőzésén két gólt és két gólpasszt jegyzett Szoboszlai Dominik csapattársaként.

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. május 07. 23:23
Szar Kerkez. Bár a magyarok úgysem fogják beismerni, hisz mégsem pártatlanok. Meg hát a magyarok szart se értenek a focihoz. :)
akkkkorki
2026. május 07. 23:15
Az anyátok picsáját hülye angolok. Gakpo a szar, az nem gond?! Azt nem látjátok? Kerkez minden meccsen rohan fel a szélen és rohan vissza úgy hogy fent labdához sem ért, mert Slot fia a cselmatyi önző Gakpo szarik neki labdát adni, holott jók Kerkez beadásai! Mikor hátul van és támadják benne biztosabb vagyok, mint Konate Virgil párosban! Cimikast kell visszahozni meg egy ifistát beiktatni és kész a bal oldal! Jobb oldal a nagy gond. Ott egyedül Bradley akire azt mondom, hogy jó, de Frimpong nem vált be, mint ahogy elől Isak sem. Wirtz és Etikite sem a legerősebb kés a fiókban. Arról nem beszélve, hogy középső védőink mint a teknős olyan lomhák. Ha Leoni nem gyógyul fel gyorsan akkor ott lesz gond, ha valamelyik góliát lesérül! Nem Kerkez a szűk keresztmetszet még akkor sem, ha egy no name focista mondja!
bekeev-2025
2026. május 07. 23:14
Nagy szarban lesz a Pool, ha Mohamed Salah elszerződik. Sebaj, szopjanak faszt a buzi scouserek. Hajrá Manchester United!!!
bekeev-2025
2026. május 07. 23:10
Kétségtelen, hogy a Liverpoolé a szezon legszarabb szerződtetett játékosai. Miloš Kerkez, Frimpong, Wirtz, Isak, Ekitike.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.