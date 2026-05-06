Magyar gyökereivel büszkélkedett a BL-döntős játékos, Svédországban nem örülnek a döntésnek

Itt az első budapesti finalista: az Arsenal húsz év után ismét Bajnokok Ligája-döntős!
Óriási taktikai csatát nyertek meg a londoniak.
Viktor Gyökeres magyar származású játékosként jutott a Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe. Az Arsenal csatára az elődöntő másnapján nem feledkezett meg gyökereiről.
Az Arsenal kedd este egy kevés helyzetet, de annál férfiasabb küzdelmet hozó mérkőzésen 1–0-ra nyert az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóján, így bejutott a Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe. Az „Ágyúsok” győztes gólját Bukayo Saka szerezte – ez volt a párharc 180 percének egyetlen akciógólja, hiszen az odavágón mindkét találat büntetőből született.
Az első mérkőzésen a londoni klub gólját Viktor Gyökeres lőtte, aki a visszavágón végig a pályán volt, de teljesítménye ezúttal inkább arról marad emlékezetes, hogy ordító ziccerben a kapu fölé vágta a labdát. Szerencséjére nem ezen múlt a párharc, így az Arsenal 20 év után lehet ott ismét a sorozat fináléjában.
Azon a Barcelona–Arsenal (2–1) mérkőzésen fordult elő utoljára az is, hogy svéd játékos lépjen pályára a döntőben, ráadásul akkor mindkét csapatban volt egy Henrik Larsson és Fredrik Ljungberg személyében. Nem csoda, hogy a keddi találkozón tartózkodó svéd újságírók szerettek volna interjút készíteni a történelmi tettről Gyökeressel, de a londoni klub nem engedte őt nyilatkozni – a Magyar Nemzet cikke szerint ennek a döntésnek nem is örültek honfitársai.
Gyökeres egyébként Svédországba emigrált apai nagyapja révén magyar származású is, amiről nem feledkezett szerda hajnali posztjában sem:
Vissza a gyökerekhez”
– írta, utalva arra, hogy Magyarországon, a Puskás Arénában lesz a finálé. Mellékelt egy fotót is Budapestről, kiemelve a stadion helyszínét.
Szerda este Bayern München–PSG összecsapást rendeznek a másik elődöntőben, a címvédő franciák 5–4-es előnnyel utaznak Németországba.
