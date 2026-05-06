Viktor Gyökeres Atlético Madrid Arsenal

Magyar gyökereivel büszkélkedett a BL-döntős játékos, Svédországban nem örülnek a döntésnek

2026. május 06. 07:44

Viktor Gyökeres magyar származású játékosként jutott a Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe. Az Arsenal csatára az elődöntő másnapján nem feledkezett meg gyökereiről.

Az Arsenal kedd este egy kevés helyzetet, de annál férfiasabb küzdelmet hozó mérkőzésen 1–0-ra nyert az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóján, így bejutott a Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe. Az „Ágyúsok” győztes gólját Bukayo Saka szerezte – ez volt a párharc 180 percének egyetlen akciógólja, hiszen az odavágón mindkét találat büntetőből született.

Arsenal
Viktor Gyökeres szerezte az odavágón az Arsenal gólját. Fotó: Ben STANSALL / AFP

Az első mérkőzésen a londoni klub gólját Viktor Gyökeres lőtte, aki a visszavágón végig a pályán volt, de teljesítménye ezúttal inkább arról marad emlékezetes, hogy ordító ziccerben a kapu fölé vágta a labdát. Szerencséjére nem ezen múlt a párharc, így az Arsenal 20 év után lehet ott ismét a sorozat fináléjában.

Azon a Barcelona–Arsenal (2–1) mérkőzésen fordult elő utoljára az is, hogy svéd játékos lépjen pályára a döntőben, ráadásul akkor mindkét csapatban volt egy Henrik Larsson és Fredrik Ljungberg személyében. Nem csoda, hogy a keddi találkozón tartózkodó svéd újságírók szerettek volna interjút készíteni a történelmi tettről Gyökeressel, de a londoni klub nem engedte őt nyilatkozni – a Magyar Nemzet cikke szerint ennek a döntésnek nem is örültek honfitársai.

Magyar származású az Arsenal gólvágója

Gyökeres egyébként Svédországba emigrált apai nagyapja révén magyar származású is, amiről nem feledkezett szerda hajnali posztjában sem:

Vissza a gyökerekhez”

 – írta, utalva arra, hogy Magyarországon, a Puskás Arénában lesz a finálé. Mellékelt egy fotót is Budapestről, kiemelve a stadion helyszínét.

Szerda este Bayern München–PSG összecsapást rendeznek a másik elődöntőben, a címvédő franciák 5–4-es előnnyel utaznak Németországba.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lynx
2026. május 06. 09:18
Get back‼️ /youtu.be/ez8coHKDlFc?is=XbjylbOaui-iITS
andris-923
2026. május 06. 08:47
Eddig nem nagyon számított ennek a gyöker esnek a gyökerei Svédországban évtizedek óta libsi gyökértelen ideológiát szívnak magukba az emberek már a méhekben! Nagypapát még megértem hogy mi elől menekült el de a svédek ?
ujujuj
2026. május 06. 08:43
Amikor a válogatottságáról döntött, nem érdekelték a magyar gyökerei, most minket miért kellene, hogy érdekeljenek az ő magyar gyökerei? Kedves mandi! Milyen döntésről van szó a cikkben? És főleg milyen döntés, ami a svédeknek fáj? Ha a választási vereség okait keressük, szembe kell néznünk azzal is, hogy a jobboldali sajtó milyen feneketlen mélységekben zuhant,
auditorium
2026. május 06. 08:17 Szerkesztve
A 16 évi sárdobálás OV-ral és Magyarországgal szemben meghozta "gyümölcsét". Nehéz lesz ezt helyrehozni, főleg ha mi magunk is leócsároljuk országunkat, kultúránkat, szokásainkat, vallásainkat. A svédeknek fájt, amikor Mo. a Natotagságuk ellen szavazott. Lényegében nekünk nem oszt se szoroz, ha ők is Natotagok. Hasonló eset a finnek Natotagsága. Az ő dolguk. Egyébként már nagyon megbánták, mert egykor az orosz-finn határ virágzó gazdaságú volt hotelekkel, üzletekkel, éttermekkel. A jómódú oroszok jártak oda vásárolni, turistáskodni, pénzt költeni. Most kietlen táj, nincs ott semmi, csak határvédelem, csóró lakossággal.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!