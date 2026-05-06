Magyar gyökereivel büszkélkedett a BL-döntős játékos, Svédországban nem örülnek a döntésnek

Azon a Barcelona–Arsenal (2–1) mérkőzésen fordult elő utoljára az is, hogy svéd játékos lépjen pályára a döntőben, ráadásul akkor mindkét csapatban volt egy Henrik Larsson és Fredrik Ljungberg személyében. Nem csoda, hogy a keddi találkozón tartózkodó svéd újságírók szerettek volna interjút készíteni a történelmi tettről Gyökeressel, de a londoni klub nem engedte őt nyilatkozni – a Magyar Nemzet cikke szerint ennek a döntésnek nem is örültek honfitársai.

Magyar származású az Arsenal gólvágója

Gyökeres egyébként Svédországba emigrált apai nagyapja révén magyar származású is, amiről nem feledkezett szerda hajnali posztjában sem:

Vissza a gyökerekhez”

– írta, utalva arra, hogy Magyarországon, a Puskás Arénában lesz a finálé. Mellékelt egy fotót is Budapestről, kiemelve a stadion helyszínét.