Gyökeres Viktor Troy Deeney Liverpool BBC Anglia Premier League Szoboszlai Dominik

Két magyar név is Anglia legjobb csapatában a BBC-nél

2026. május 05. 10:33

Hétfőn két mérkőzéssel (Chelsea–Nottingham 0–3, Everton–Manchester City 3–3) fejeződött be a Premier League 35. fordulója. A hétvége álomcsapatába Szoboszlai Dominik és Gyökeres Viktor is bekerült a BBC-nél.

A BBC szakértőjeként dolgozó Troy Deeney, a Watford korábbi csatára Szoboszlai Dominiket és Gyökeres Viktort is beválasztotta az angol labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójának álomcsapatába.

Premier League, BBC, Gyökeres Viktor, Arsenal
A Fulham ellen duplázó Gyökeres Viktor is bekerült a PL-forduló álomcsapatába a BBC-nél (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

A Liverpool magyar középpályása gólt és gólpasszt jegyzett a Manchester Uniteddel szemben 3–2-re elveszített rangadón, míg az Arsenal svéd válogatott támadója duplázott a Fulham elleni 3–0-s győzelem alkalmával.

A Liverpool az egész szezonban szenvedett, de ő így is kiemelkedik a mezőnyből, és emelt fővel viszi a csapatot a hátán. Még ebben a gyenge idényben is nőtt az értéke, folyamatosan jó teljesítményt nyújt

indokolta meg Szoboszlai beválogatását a Premier League-ben 165 mérkőzésen 47 gólt szerző Deeney, aki 

  • a Tottenhamből három, 
  • a Nottingham Forestből kettő, 
  • míg az MU-ból, az AFC Bournemouthból, a Manchester Cityből és az Evertonból egy-egy futballistát 

jelölt a hétvége legjobb tizenegyébe.

 

Szoboszlai az angol bajnokság mostani kiírásában az eddigi 33 meccsén öt gólt és hat gólpasszt könyvelt el, s a Liverpoolnál ötször is megválasztották már a hónap legjobb játékosának ebben az idényben.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

A Manchester United–Liverpool mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Citromkraft
2026. május 05. 12:12
Gyökeres -pf.Ez alapján magyar nevű játékos a bajnokok ligája győzetes PSG csapat legjobb játékosa: "Neves"/João Neves/ :)
