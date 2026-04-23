Elképesztő dominancia: a szurkolók döntöttek, Szoboszlai megint tarolt Liverpoolban

Szoboszlait augusztusban, októberben, novemberben és februárban is a legjobbnak választották a Liverpool-drukkerek. Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.

A Liverpool honlapja idézett is néhány szurkolót, hogy miért Szoboszlaira adta le a voksát.

„A góljai mindig kulcsfontosságúak és brutálisak!”

„A megtestesült állandóság!”

„Megállíthatatlan motor, meccsről meccsre hozza a szintet!”

„Mindenhol ott van a pályán, meccseket dönt el, a szabadrúgásai meg zseniálisak!”

„Mindig odateszi magát, megbízható és elképesztően melós játékos” – írták a szurkolók.

Szoboszlai a teljes idényt tekintve az eddigi 48 mérkőzésén 12 gólt és 9 gólpasszt jegyzett a Liverpoolban.

