Elképesztő dominancia: a szurkolók döntöttek, Szoboszlai megint tarolt Liverpoolban

Szoboszlai a legnépszerűbb a boltokban Szalah után – hamarosan átveszi a vezetést (VIDEÓ)
A boltosok is a magyarról áradoznak.
A Liverpool szurkolói márciusban is Szoboszlai Dominiket választották meg a hónap legjobb játékosának a csapatnál, összességében már ötödször ebben az idényben.
A klub honlapján megjelent közlemény szerint
a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok csaknem kétharmadát szerezte meg, megelőzve Mohamed Szalahot és Kerkez Milost.
Szoboszlai a csapat hat márciusi mérkőzésén – középpályásként vagy jobb oldali védőként – végig a pályán volt, és két gólt szerzett. A Tottenham Hotspur ellen szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte, ami rekord a klub történelmében, majd a Bajnokok Ligájában a Galatasaray ellen szöglet után szerzett vezetést csapatának.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlait augusztusban, októberben, novemberben és februárban is a legjobbnak választották a Liverpool-drukkerek. Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.
A Liverpool honlapja idézett is néhány szurkolót, hogy miért Szoboszlaira adta le a voksát.
Szoboszlai a teljes idényt tekintve az eddigi 48 mérkőzésén 12 gólt és 9 gólpasszt jegyzett a Liverpoolban.
