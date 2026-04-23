Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Elképesztő dominancia: a szurkolók döntöttek, Szoboszlai megint tarolt Liverpoolban

2026. április 23. 12:48

Márciusban is a magyar válogatott csapatkapitánya volt a Liverpool legjobbja. A szurkolók ebben az idényben ötödször választották meg Szoboszlai Dominiket a hónap játékosának.

A Liverpool szurkolói márciusban is Szoboszlai Dominiket választották meg a hónap legjobb játékosának a csapatnál, összességében már ötödször ebben az idényben.

A klub honlapján megjelent közlemény szerint 

a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok csaknem kétharmadát szerezte meg, megelőzve Mohamed Szalahot és Kerkez Milost.

Szoboszlai a csapat hat márciusi mérkőzésén – középpályásként vagy jobb oldali védőként – végig a pályán volt, és két gólt szerzett. A Tottenham Hotspur ellen szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte, ami rekord a klub történelmében, majd a Bajnokok Ligájában a Galatasaray ellen szöglet után szerzett vezetést csapatának.

Szoboszlait augusztusban, októberben, novemberben és februárban is a legjobbnak választották a Liverpool-drukkerek. Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.

A Liverpool honlapja idézett is néhány szurkolót, hogy miért Szoboszlaira adta le a voksát.

  • „A góljai mindig kulcsfontosságúak és brutálisak!”
  • „A megtestesült állandóság!”
  • „Megállíthatatlan motor, meccsről meccsre hozza a szintet!”
  • „Mindenhol ott van a pályán, meccseket dönt el, a szabadrúgásai meg zseniálisak!”
  • „Mindig odateszi magát, megbízható és elképesztően melós játékos” – írták a szurkolók.

Szoboszlai a teljes idényt tekintve az eddigi 48 mérkőzésén 12 gólt és 9 gólpasszt jegyzett a Liverpoolban.

Nyitókép: liverpoolfc.com

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
2026. április 23. 13:22
Hajrá Dominik!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!