Szoboszlai a legnépszerűbb a boltokban Szalah után – hamarosan átveszi a vezetést (VIDEÓ)

Egyértelmű üzenetet küldött Szoboszlai Dominik – több mint 180 ezren értettek vele egyet
Tudja, mitől döglik a liverpooli légy.
A boltosok is a magyarról áradoznak.
A Magyar Nemzet kollégája hétfő betért a szurkolói boltba Liverpoolban. Mint kiderült, a Szoboszlai nevével ellátott mezek a legkelendőbbek között vannak a mostani idényben, csak Mohamed Szalah előzi meg, de
az egyiptomi egy kis „előnyben van”, hiszen az év végén távozik a csapattól.
Kerkez Milos által aláírt mezt is találtak a boltban.
Az újságíró a szurkolói boltba betérve a Liverpool felnőttcsapatainak magyarjairól is kérdezte az eladókat. Megtudta, hogy mostanában Mohamed Szalah meze a legkelendőbb, ugyanis a 33 éves szélső nemrég bejelentette, hogy az idény végén, kilenc év elteltével távozik Liverpoolból.
Hogy Szalah mögött ki jön a sorban?
„Egyértelműen Szoboszlai!” – mondta az eladó,
aki igyekezett elmagyarázni ennek az okát: „Elképesztő, milyen teljesítményt nyújt a mostani idényben, számomra nem is kérdés, hogy ő a szezon legjobbja.”
A másik eladó is imádja Szoboszlai játékát, tudjuk meg, bár annak nem örül, hogy gyakran jobbhátvédként játszatja Arne Slot – ez egyébként visszaköszönő válasz volt az elmúlt napokban Liverpoolban.
Szalah és Szoboszlai után a sorban még a két nyári érkező, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz következik,
majd az ötös lista legalsó fokára a csapatkapitány, vasárnap győztes gólt fejelő Virgil van Dijk fér fel.
Az is kiderült, hogy leárazások vannak a Liverpool boltjában, az idei mezeket 65 fontért lehet megvenni, erre még 15 font rájön, ha egy-egy játékos nevét szeretnénk rárakni.
250 fontért (101 ezer forint) lehet aláírt Kerkez Milos-mezt venni, de ha ez sem elég, akkor be is lehet keretezni, de ezért már 400 fontot (166 ezer forint) kérnek el.
Szoboszlainak nem volt itt aláírt meze, de például Alexander Isak és Conor Bradley különleges mezéért 300 fontot, míg ugyanez Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Joe Gomez – és ugye Kerkez – esetében 250 font.
Az aláírt mezeknél maradva,
a legkülönlegesebb egyértelműen az volt, amelyet az összes játékos dedikált. Ezt 750 fontért lehet megvenni a boltban,
majd utána persze dicsekedni is lehet vele, írják.
Tudja, mitől döglik a liverpooli légy.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan