Szoboszlai a legnépszerűbb a boltokban Szalah után – hamarosan átveszi a vezetést (VIDEÓ)

A Magyar Nemzet kollégája hétfő betért a szurkolói boltba Liverpoolban. Mint kiderült, a Szoboszlai nevével ellátott mezek a legkelendőbbek között vannak a mostani idényben, csak Mohamed Szalah előzi meg, de

az egyiptomi egy kis „előnyben van”, hiszen az év végén távozik a csapattól.

Kerkez Milos által aláírt mezt is találtak a boltban.