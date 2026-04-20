Egyértelmű üzenetet küldött Szoboszlai Dominik – több mint 180 ezren értettek vele egyet

Liverpooli szörnyről és egy új Szoboszlairól írnak külföldön
„Neki kell kapnia a szezon játékosa címet!”
Tudja, mitől döglik a liverpooli légy. Szoboszlai Dominik minden szavát isszák a Mersey partján.
A városi rivális Everton drámai legyőzésében is főszerepet vállalt Szoboszlai Dominik, a magyar klasszis 90+10. percben elvégzett bal oldali szögletéből szerezte meg a győztes találatot a liverpooli csapatkapitány Virgil van Dijk. Válogatottunk csapatkapitánya, a Vörösök idei legjobb játékosa ezzel tovább nyújtotta egyenletesen magas formáját, a kulcsfontosságú siker után pedig a drukkereknek is üzent.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool és a szomszédvár Everton között a fordulót megelőzően csupán öt pont volt a különbség a Premier League-tabellán, a bajnoki címvédő számára így több szempontból is kiemelt jelentőséggel bírt a diadal: egyrészt
Szoboszlai ezek után Instagramján üzent is a liverpooli drukkereknek, egyértelművé téve, milyen színű is a Mersey-parti város:
a válasz a VÖRÖS!
A liverpooli közönségkedvenc posztját azóta már több mint 186 ezren lájkolták – nyilván kellett ez a szurkolóknak, mint egy falat kenyér, főleg azok után, hogy a derbit követő interjújában nagyon nem azt hallották Szoboszlaitól, amit szerettek volna...
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan