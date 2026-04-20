Egyértelmű üzenetet küldött Szoboszlai Dominik – több mint 180 ezren értettek vele egyet

jó eséllyel ezzel biztosították be a jövő évi Bajnokok Ligája-szereplést a zsinórban negyedik kudarcát elszenvedő Chelsea kárára,

másrészt így már szinte biztosan a városi rivális Everton mögött végeznek a bajnokság végén, ismét.

Szoboszlai ezek után Instagramján üzent is a liverpooli drukkereknek, egyértelművé téve, milyen színű is a Mersey-parti város:

a válasz a VÖRÖS!

A liverpooli közönségkedvenc posztját azóta már több mint 186 ezren lájkolták – nyilván kellett ez a szurkolóknak, mint egy falat kenyér, főleg azok után, hogy a derbit követő interjújában nagyon nem azt hallották Szoboszlaitól, amit szerettek volna...