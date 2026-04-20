Liverpooli szörnyről és egy új Szoboszlairól írnak külföldön

Dráma Liverpoolban: a mérföldkőhöz érkező Szoboszlai kulcsszerepet vállalt csapata történelmi győzelmében
A magyar válogatott csapatkapitánya lett az egyik hős.
Bajnokok Ligája-indulást érhet a magyar kedvenc újabb világklasszis produkciója. Liverpoolban biztosak benne, Szoboszlai Dominik lesz a klubnál az idény legjobb játékosa.
Mint ismert, a Liverpool vasárnap drámai végjátékban, a 90+10. percben szerzett győztes találattal nyerte meg az Everton elleni Mersey-parti derbit, ezzel óriási lépést tett a Bajnokok Ligája-indulás felé. A hatpontos sikerben megint főszerepet játszott Szoboszai Dominik, hiszen a 100. Premier League-meccsét játszó magyar sztár ívelte Virgil van Dijk fejére a labdát a mindent eldöntő szögletnél.
Ezt is ajánljuk a témában
A jubiláló Szoboszlai Dominik ezúttal visszavontabb szerepkörben kezdett a középpályán, Ryan Gravenberch-gel együtt támogatták meg maguk előtt Florian Wirtzéket, de Angliában arról írnak, a magyar kedvenc itt is világklasszis teljesítményt nyújtott, hiszen győztes gólpassza mellett 93%-os passzpontossággal dolgozott, s szokás szerint a Vörösök egyik legmegbízhatóbb embere volt. Így van ez az egész idényben: a Footballfancast szerint
nem kérdés, hogy Szoboszlai nyeri a Liverpoolnál a szezon játékosa címet, hiszen magasan a hányatott klubidény legkonzisztensebb játékosa, s immár Arne Slot fő fegyvere.
Ezt is ajánljuk a témában
Tekintse meg a magyar középpályás gólpasszát az Everton ellen!
A portál kiemeli, Szoboszlainál (2783) csak a csapatkapitány Van Dijk kapott kicsivel több játékpercet (2970) idén a Premier League-ben, ám a holland védő nevéhez négy gólt eredményező hiba is fűződik. A magyar kiválóság emellett a tavaly még hiányolt befejezésekben is óriásit lépett előre, hiszen minden sorozatot figyelembe véve
amellett, hogy a csapat igáslovaként dolgozta végig az egész idényt.
Az oldal emellett egy másik figyelemre méltó produkcióról is beszámol az Everton elleni derbigyőzelem után. Szoboszlai mellett a siker másik kulcsaként azt a Curtis Jonest nevezik meg, aki ezúttal annak ellenére kezdett jobbhátvédként, hogy Jeremie Frimpong kivételesen egészséges volt, tehát rendelkezésre állt volna. A Szoboszlai Dominikhez hasonlóan eredetileg szintén középpályás angol pedig nagyszerűen megoldotta a feladatát, hiszen úgy produkált 94%-os passzpontosságot, hogy a mezőnyből egyedüliként volt 100-nál több labdaérintése (117).
Az angolok ezek után máris csak „az új Szoboszlaiként” hivatkoznak Jonesra,
hiszen korábban a magyar spíler volt képes hasonló mutatókkal lehozni a problémás jobb-bekk pozíciót poszton kívüliként...
Nyitókép: MTI/AP/Ian Hodgson