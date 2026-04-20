04. 20.
hétfő
virgil Van Dijk Curtis Jones everton Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Liverpooli szörnyről és egy új Szoboszlairól írnak külföldön

2026. április 20. 09:29

Bajnokok Ligája-indulást érhet a magyar kedvenc újabb világklasszis produkciója. Liverpoolban biztosak benne, Szoboszlai Dominik lesz a klubnál az idény legjobb játékosa.

2026. április 20. 09:29
null

Mint ismert, a Liverpool vasárnap drámai végjátékban, a 90+10. percben szerzett győztes találattal nyerte meg az Everton elleni Mersey-parti derbit, ezzel óriási lépést tett a Bajnokok Ligája-indulás felé. A hatpontos sikerben megint főszerepet játszott Szoboszai Dominik, hiszen a 100. Premier League-meccsét játszó magyar sztár ívelte Virgil van Dijk fejére a labdát a mindent eldöntő szögletnél. 

SZOBOSZLAI Dominik Everton-Liverpool
Szoboszlai Dominik stílusosan ünnepelte 100. liverpooli Premier League-bajnokiját (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Az idény messze legjobb liverpooli játékosa

A jubiláló Szoboszlai Dominik ezúttal visszavontabb szerepkörben kezdett a középpályán, Ryan Gravenberch-gel együtt támogatták meg maguk előtt Florian Wirtzéket, de Angliában arról írnak, a magyar kedvenc itt is világklasszis teljesítményt nyújtott, hiszen győztes gólpassza mellett 93%-os passzpontossággal dolgozott, s szokás szerint a Vörösök egyik legmegbízhatóbb embere volt. Így van ez az egész idényben: a Footballfancast szerint 

nem kérdés, hogy Szoboszlai nyeri a Liverpoolnál a szezon játékosa címet, hiszen magasan a hányatott klubidény legkonzisztensebb játékosa, s immár Arne Slot fő fegyvere. 

A portál kiemeli, Szoboszlainál (2783) csak a csapatkapitány Van Dijk kapott kicsivel több játékpercet (2970) idén a Premier League-ben, ám a holland védő nevéhez négy gólt eredményező hiba is fűződik. A magyar kiválóság emellett a tavaly még hiányolt befejezésekben is óriásit lépett előre, hiszen minden sorozatot figyelembe véve

  • 48 tétmeccsen
  • 12 gólt
  • és 9 gólpasszt osztott ki

amellett, hogy a csapat igáslovaként dolgozta végig az egész idényt.

„Az új Szoboszlai Dominik?”

Az oldal emellett egy másik figyelemre méltó produkcióról is beszámol az Everton elleni derbigyőzelem után. Szoboszlai mellett a siker másik kulcsaként azt a Curtis Jonest nevezik meg, aki ezúttal annak ellenére kezdett jobbhátvédként, hogy Jeremie Frimpong kivételesen egészséges volt, tehát rendelkezésre állt volna. A Szoboszlai Dominikhez hasonlóan eredetileg szintén középpályás angol pedig nagyszerűen megoldotta a feladatát, hiszen úgy produkált 94%-os passzpontosságot, hogy a mezőnyből egyedüliként volt 100-nál több labdaérintése (117). 

Az angolok ezek után máris csak „az új Szoboszlaiként” hivatkoznak Jonesra,

 hiszen korábban a magyar spíler volt képes hasonló mutatókkal lehozni a problémás jobb-bekk pozíciót poszton kívüliként...

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Latin
2026. április 20. 11:55
Ha egyszer sikerül úgy beadni a szögletet, hogy az a játékos fejére megy az szerencse, ha az esetet többségében az tudás, most ez utóbbiról beszélhetünk, nem az első Szoboszlai-Van D. gólt láthattuk idén, pedig ez megcsinálni a nagy tumultusban ez igen nehéz.
idojarasjelentes
2026. április 20. 10:51
Én (is) megmondtam a putriótáknak, hogy ha nem legalizálják a kannabiszt akkor ötödszörre már nem rájuk fogok szavazni. Leszarták, hát így jártak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!