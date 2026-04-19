04. 19.
vasárnap
virgil Van Dijk Everton FC everton Liverpool videó Szoboszlai Dominik

Megint Szoboszlai az egyik hős – Bajnokok Ligáját érhet a tökéletes passza (VIDEÓ)

2026. április 19. 17:47

Városi derbit nyert a Liverpool. A 100. percben Szoboszlai adta a gólpasszt Van Dijknek.

Ahogyan arról beszámoltunk, századik percben szerzett góllal a Liverpool idegenben 2–1-re legyőzte a városi rivális Evertont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában, vasárnap. A győztes találatnál Szoboszlai Dominik adta a gólpasszt.

Nagy győzelmet arattak Szoboszlaiék a városi derbin (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Elképesztő mérkőzést láthattunk, amelyet végül a Liverpool nyert meg. A 100. percben Szoboszlai Dominik szögletét a csapatkapitány Virgil van Dijk fejelte a kapuba, és ez három pontot ért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint megírtuk, történelmi mérkőzés volt, hiszen a két csapat első alkalommal játszott egymással az Everton új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban.


Szoboszlai nemcsak a győzelemnek örülhet

Ez volt a magyar válogatott játékosnak a 100. Premier League-mérkőzése a Liverpool színeiben. Sorsszerű, hogy pont a 100. percben jegyezte a gólpasszát.


Nyitókép: Paul Ellis/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2026. április 19. 18:17
100!!!!!!
