Megint Szoboszlai az egyik hős – Bajnokok Ligáját érhet a tökéletes passza (VIDEÓ)

Dráma Liverpoolban: a mérföldkőhöz érkező Szoboszlai kulcsszerepet vállalt csapata történelmi győzelmében
A magyar válogatott csapatkapitánya lett az egyik hős.
Városi derbit nyert a Liverpool. A 100. percben Szoboszlai adta a gólpasszt Van Dijknek.
Ahogyan arról beszámoltunk, századik percben szerzett góllal a Liverpool idegenben 2–1-re legyőzte a városi rivális Evertont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában, vasárnap. A győztes találatnál Szoboszlai Dominik adta a gólpasszt.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott csapatkapitánya lett az egyik hős.
Elképesztő mérkőzést láthattunk, amelyet végül a Liverpool nyert meg. A 100. percben Szoboszlai Dominik szögletét a csapatkapitány Virgil van Dijk fejelte a kapuba, és ez három pontot ért.
Mint megírtuk, történelmi mérkőzés volt, hiszen a két csapat első alkalommal játszott egymással az Everton új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban.
Ez volt a magyar válogatott játékosnak a 100. Premier League-mérkőzése a Liverpool színeiben. Sorsszerű, hogy pont a 100. percben jegyezte a gólpasszát.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP
Ezt is ajánljuk a témában
