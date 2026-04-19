A Liverpool kezdője kiakasztotta a szurkolókat – Szoboszlai miatt is értetlenkednek (ÉLŐ)

A Crystal Palace-t leszámítva mindegyik csapat a tabella első felébe tartozik, az Everton pedig úgy áll a tizedik helyen, hogy a derbi előtt csupán öt pontra van a városi riválistól. A középmezőny egyébként elképesztően sűrű: a hatodik Chelsea-t és a 14. Newcastle Unitedet csupán hat pont választja el egymástól.

A Liverpool az ötödik helyen áll, és a Chelsea-t úgy előzi néggyel, hogy az Everton ellen még pályára lép a fordulóban. Ugyanakkor még egyáltalán nem nyugodhat meg (az ötödik hely BL-indulást ér), hiszen jelen tabella szerint a körülötte lévő négy csapattal is megmérkőzik még.

Szoboszlaiék ráadásul eléggé szenvednek ebben az idényben: a PSG ellen végül kettős vereséggel estek ki a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, és szinte százszázalék, hogy trófea nélkül zárnak. Ez hivatalossá ebben a fordulóban válhat, ha nem nyer vagy ha az Arsenal pontot szerez.