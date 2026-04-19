Everton FC Arne Slot everton david moyes Liverpool Premier League Kerkez Milos tudósítás Szoboszlai Dominik

A Liverpool kezdője kiakasztotta a szurkolókat – Szoboszlai miatt is értetlenkednek (ÉLŐ)

2026. április 19. 13:46

Everton–Liverpool városi derbi. Szoboszlaiék újabb fontos mérkőzést játszanak.

Ez a rangadók hétvégéje Angliában. Vasárnap többek között történelmi liverpooli derbit is rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League): a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az Everton otthonában lép pályára a 33. fordulóban – ez lesz az első alkalom, hogy a két csapat a hazaiak új stadionjában, a Hill Dickinson Stadionban csapnak össze. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!

Szoboszlaiékra városi derbin javíthatnak (Fotó: Paul Ellis/AFP, archív)

Angol Premier League
33. forduló
Everton–Liverpool – kezdés: 15.00 (Tv: Spíler1)
Liverpool, Hill Dickinson Stadion. Vezeti: Chris Kavanagh
Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, Brainthwaite, Mikolenko – I. Gueye, Garner – MecNeil, Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto. Vezetőedző: David Moyes
Liverpool: Mamardasvili – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, C. Jones – Szalah, Wirtz, Gakpo – Isak. Vezetőedző: Arne Slot

Szoboszlai kezd, jobbhátvéd lesz, míg Kerkez a kispadon


Arne Slot kezdője eléggé felbőszítette a Liverpool-drukkereket. Egyrészt úgy tűnik, Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lesz, de az sokkal jobban bosszantja őket, hogy Cody Gakpo bekerült a kezdőbe, míg Rio Ngumoha csak a kispadra került.

Előzmények

Nem akármilyen sorozatban van a Liverpool. A gárda áprilisban már kétszer is megmérkőzött a Paris Saint-Germainnel és játszott a Manchester Cityvel is, most pedig az Everton elleni városi derbi vár rá, két hét múlva pedig az év mérkőzése a Manchester United otthonában.   

A Liverpool hátralévő mérkőzései az idényben

  • Everton (idegenben)
  • Crystal Palacce (otthon)
  • Manchester United (idegenben)
  • Chelsea (otthon)
  • Aston Villa (idegenben)
  • Brentford (otthon)

A Crystal Palace-t leszámítva mindegyik csapat a tabella első felébe tartozik, az Everton pedig úgy áll a tizedik helyen, hogy a derbi előtt csupán öt pontra van a városi riválistól. A középmezőny egyébként elképesztően sűrű: a hatodik Chelsea-t és a 14. Newcastle Unitedet csupán hat pont választja el egymástól.

A Liverpool az ötödik helyen áll, és a Chelsea-t úgy előzi néggyel, hogy az Everton ellen még pályára lép a fordulóban. Ugyanakkor még egyáltalán nem nyugodhat meg (az ötödik hely BL-indulást ér), hiszen jelen tabella szerint a körülötte lévő négy csapattal is megmérkőzik még.

Szoboszlaiék ráadásul eléggé szenvednek ebben az idényben: a PSG ellen végül kettős vereséggel estek ki a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, és szinte százszázalék, hogy trófea nélkül zárnak. Ez hivatalossá ebben a fordulóban válhat, ha nem nyer vagy ha az Arsenal pontot szerez.

Az Everton hazai pályán 16 meccsen hat győzelmet, négy döntetlent és hat vereséget számlál, viszont a legutóbbi kettőn győzött. A legutóbbi két derbit a Liverpool nyerte (mindkettőt otthon), de az Everton vendégeként legutóbb 2021-ben tudott sikert aratni – az új stadionban pedig ez lesz az első összecsapásuk.

A Liverpool kapcsán még fontos megemlíteni, hogy Hugo Ekitiké Achilles-ína elszakadt, így a csatár nemhogy ebben az idényben, hanem az egész évben nem játszhat már.

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
idojarasjelentes
2026. április 19. 14:00
magyarnemzet.hu/velemeny/2026/04/algoritmus-kormanybuktatas-elony-hatrany-korlatozas-globalistak-befolyas Nagyon rossz duma a bukott választást az fb algoritmusaira kenni mert: AD1: 2018-ban, miért nem avatkoztak bele a választásba, amikor az USÁBAN az Orbán kormány esküdt ellensége Joe Biden urakoldott ? AD2: Miért nem a Fidesz oldalán avatkoztak közbe, amikor most a Trump kormány és az Orbán kormány sülve-főve együtt jóbarátok ? AD3: Meddig tartott volna blokkolni országos szinten a facebook / META szervereit IP és DNS alapján? Egy csuklómozdulat is lett volna akár. AD4: eleve rossz a felfogás, hogy a tömegeket a média befolyásol. Nem, a tömegeket a kormány rossz döntései befolyásolják, pl. az olyan döntések, hogy diszkrimináljuk az ország összes békés füvet szívó emberét és üldözzük őket a középkori boszorkányüldözést is megszégyenítő módszerekkel. Meg az olyan döntés, hogy az állítólagos ZSIDÓ - ["(k)eresztény"] Magyaroszágon a Názáreti Jézus születése napján is dolgozni kell.
