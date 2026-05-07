michael owen Liverpool Kerkez Milos

A Liverpool aranylabdás játékosa csúnyán beszólt Kerkeznek – komoly riválist kaphat a Juventusból a magyar

2026. május 07. 14:21

Michael Owen szerint sokatmondó, hogy a Liverpool elmúlt mérkőzésein ismét Andy Robertson volt a balhátvéd. A csereként játszó Kerkez Milos eközben komoly posztriválist kaphat Olaszországból.

Azt már egy ideje lehet tudni, hogy a Liverpool balhátvédje, Andy Robertson a nyáron elhagyja jelenlegi klubját, miután Kerkez Milos kiszorította őt a kezdőcsapatból (bár az utóbbi mérkőzésekre visszaszerezte a helyét). A skót biztosan komoly űrt fog hagyni Szoboszlai Dominikék öltözőjében, hiszen 2017 óta erősíti a Vörösöket.

Michael Owen nincs oda Kerkez Milosért. Fotó: Waleed Zein / ANADOLU / Anadolu via AFP

Viszont amiatt, hogy az utolsó 4 Premier League-mérkőzésen Arne Slot ismét Robertsonnak szavazott bizalmat, sokakban felmerült Liverpoolban, hogy vajon nem volt-e hiba elengedni őt. Az angol csapat korábbi aranylabdás játékosa, Michael Owen például nem kertelt: szerinte egyértelműen rosszul döntöttek a klubnál, amikor lemondtak a skótról.

A kétszeres angol gólkirály szerint Robertsonnak nemcsak a pályán, de azon kívül is óriási szerepe volt a csapategység megteremtésében, így duplán is hiányozhat majd a következő idényben.

Én imádom Andy Robertsont, szerintem túl korán nyugdíjazták őt. Ráadásul most őt játszatják a nagy meccseken, például az Old Traffordon vagy az Everton ellen. Ez azért nem tünteti fel túl jól színben Kerkezt, nem?”

 – tette fel a költői kérdést honfitársunkról a talkSPORT-ban 89-szeres angol válogatott csatár. 

És valóban, nehéz vitatkozni azzal, hogy úgy tűnik, a kiélezett hajrában Slot jobban bízik a rutinos skótban, mint a fiatal magyarban.

Kerkez Milos a Juventusból kaphat riválist

Egyébként a sajtóhírek alapján úgy tűnik, Liverpoolban észlelték a problémát, ugyanis komoly játékos szeretnének leigazolni Robertson helyére, Kerkez mellé. A Juventus balfutójáról, a 19-szeres válogatott Andrea Cambiasoról van szó, aki bizony erős posztriválisa lehet a magyarnak. Megszerzése azonban nem lesz egyszerű feladat, ugyanis 2029-ig köti szerződés a torinói csapathoz, így vélhetően a Transfermarkt által becsült 30 millió eurós értéknél jóval többet kérnének érte. 

