A Liverpool aranylabdás játékosa csúnyán beszólt Kerkeznek – komoly riválist kaphat a Juventusból a magyar

A kétszeres angol gólkirály szerint Robertsonnak nemcsak a pályán, de azon kívül is óriási szerepe volt a csapategység megteremtésében, így duplán is hiányozhat majd a következő idényben.

Én imádom Andy Robertsont, szerintem túl korán nyugdíjazták őt. Ráadásul most őt játszatják a nagy meccseken, például az Old Traffordon vagy az Everton ellen. Ez azért nem tünteti fel túl jól színben Kerkezt, nem?”

– tette fel a költői kérdést honfitársunkról a talkSPORT-ban 89-szeres angol válogatott csatár.

És valóban, nehéz vitatkozni azzal, hogy úgy tűnik, a kiélezett hajrában Slot jobban bízik a rutinos skótban, mint a fiatal magyarban.

