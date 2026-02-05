Brutális: lebukott a külföldi potyautas, agyonverte a kalauzt Németországban

Egy németországi vonaton történt az az erőszakos támadás, amelynek során egy jegyellenőrzést végző kalauzt halálra vertek. A GB News beszámolója szerint a Deutsche Bahn 36 éves alkalmazottja egy Kaiserslautern közelében közlekedő járaton ellenőrizte az utasok jegyeit, amikor konfliktusba keveredett egy potyautassal.

A támadó egy 26 éves görög állampolgár volt, akinek a hatóságok szerint nem volt bejelentett lakcíme. A jegyellenőrzés során nem tudott érvényes jegyet felmutatni, szóváltás alakult ki közte és a kalauz között, majd a potyautas felugrott, és többször fejbe ütötte a vasúti dolgozót.