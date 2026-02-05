Ft
Németország kalauz támadás jegyellenőrzés Deutsche Bahn

Brutális: lebukott a külföldi potyautas, agyonverte a kalauzt Németországban

2026. február 05. 14:47

Egy rutinszerű jegyellenőrzésből tragédia lett. Németországban egy jegy nélküli utas rátámadt a munkáját végző kalauzra, akit olyan súlyosan bántalmazott, hogy a férfi később a kórházban életét vesztette.

2026. február 05. 14:47
null

Egy németországi vonaton történt az az erőszakos támadás, amelynek során egy jegyellenőrzést végző kalauzt halálra vertek. A GB News beszámolója szerint a Deutsche Bahn 36 éves alkalmazottja egy Kaiserslautern közelében közlekedő járaton ellenőrizte az utasok jegyeit, amikor konfliktusba keveredett egy potyautassal.

A támadó egy 26 éves görög állampolgár volt, akinek a hatóságok szerint nem volt bejelentett lakcíme. A jegyellenőrzés során nem tudott érvényes jegyet felmutatni, szóváltás alakult ki közte és a kalauz között, majd a potyautas felugrott, és többször fejbe ütötte a vasúti dolgozót.

A sértettet a helyi sajtó Serkan C. néven azonosította. Több utas azonnal a segítségére sietett, elsősegélyt nyújtottak neki, miközben értesítették a rendőrséget. A férfit kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe. A kalauz feleséget és egy gyermeket hagyott maga után.

Németország és az erőszak normalizálódása

A Deutsche Bahn a tragédia után egyperces néma csenddel emlékezett meg az elhunyt munkatársról, amelyen részt vett Patrick Schnieder közlekedési miniszter is. A politikus úgy fogalmazott:

Szörnyű, hogy egy jegyellenőrzést végző vasúti alkalmazott a mindennapi munkája során veszítette életét – brutális és értelmetlen erőszak áldozataként.

Németországban egy bliccelő brutálisan rátámadt a jegyét kérő kalauzra, aki később belehalt sérüléseibe.
Forrás: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A Bild információi szerint a kalauz egy négyfős, húsz és harminc év közötti csoport jegyeit ellenőrizte, amelynek tagja volt a későbbi támadó is. A vita után a férfi felállt és ökölbe szorította a kezét, majd amikor a kalauz megpróbálta megnyugtatni és felszólította, hogy szálljon le a vonatról, megkezdődött a támadás. A szemtanúk szerint az áldozatot többször fejbe ütötték. A Deutsche Bahn vezérigazgatója, Evelyn Palla közleményben reagált a történtekre:

Ez a tragikus haláleset számomra felfoghatatlan és megrázó. Őszinte részvétem Serkan C. családjának, barátainak és kollégáinak.

Majd hozzátette:

Mindannyian a Deutsche Bahnnál a lehető leghatározottabban elítéljük ezt a borzalmas erőszakos cselekményt és kollégánk teljesen értelmetlen halálát.


Végül így fogalmazott:

Ma sötét nap ez az ország valamennyi vasúti dolgozója számára. Gyászolunk.

Mindössze egy héttel korábban Hamburgban egy 18 éves iráni nő halt meg, miután egy dél-szudáni férfi a beérkező metró elé vonszolta. Mindkét érintett életét vesztette. A támadót a hatóságok két nappal korábban már őrizetbe vették egy másik ügy miatt, de szabadon engedték.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
auditorium
2026. február 05. 15:24
Naponta érkeznek ilyen hirek a nyugati jogállamokban: jegyellenőröknek mennek neki a jegynélkül utazó bandák, rendőröket bántalmaznak, köveket hajigálnak hozzájuk, ütlegelik őket, csak azért, mert ki vannak rendelve és sorban vigyáznak a tűntetők testi épségére, a tanárokat megverik, ha rossz jegyet mernek adni, a szülők védőügyvédként harcolják ki az elégségest. A liberális lapok szerkesztőségébe betörnek, összetörnek mindent, a computereket ellopják. Ez lenne a jogállamiság, ahol a bűnözőknek több joguk van mint a becsületes adófizető polgároknak ???
Sróf
2026. február 05. 15:22
Újabb bizonyíték, hogy a görögök az európai demokrácia sírásói. Egyet nem értek: ha Serkan C. az áldozat, akkor miért nem lehet kiírni rendesen a nevét, miért kell úgy megnevezni, mintha ő lenne az elkövető?
helemba
2026. február 05. 15:20
A Serkan C. ősi germán név, Anatóliában honos. A görög támadónak meg köze sem volt migránsokhoz, egyszerű schengeni beutazó volt.
bagira004
2026. február 05. 15:16
Még egy antifa.
