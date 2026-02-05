Brutális: lebukott a külföldi potyautas, agyonverte a kalauzt Németországban

Újabb sokkoló migráns támadás Németországban: fiatal lány halt meg a metró alatt
Egyetlen mozdulat, és két ember élete ért véget a hamburgi metrón. A rendőrség szerint a támadás tudatos volt.
Egy rutinszerű jegyellenőrzésből tragédia lett. Németországban egy jegy nélküli utas rátámadt a munkáját végző kalauzra, akit olyan súlyosan bántalmazott, hogy a férfi később a kórházban életét vesztette.
Egy németországi vonaton történt az az erőszakos támadás, amelynek során egy jegyellenőrzést végző kalauzt halálra vertek. A GB News beszámolója szerint a Deutsche Bahn 36 éves alkalmazottja egy Kaiserslautern közelében közlekedő járaton ellenőrizte az utasok jegyeit, amikor konfliktusba keveredett egy potyautassal.
A támadó egy 26 éves görög állampolgár volt, akinek a hatóságok szerint nem volt bejelentett lakcíme. A jegyellenőrzés során nem tudott érvényes jegyet felmutatni, szóváltás alakult ki közte és a kalauz között, majd a potyautas felugrott, és többször fejbe ütötte a vasúti dolgozót.
A sértettet a helyi sajtó Serkan C. néven azonosította. Több utas azonnal a segítségére sietett, elsősegélyt nyújtottak neki, miközben értesítették a rendőrséget. A férfit kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe. A kalauz feleséget és egy gyermeket hagyott maga után.
A Deutsche Bahn a tragédia után egyperces néma csenddel emlékezett meg az elhunyt munkatársról, amelyen részt vett Patrick Schnieder közlekedési miniszter is. A politikus úgy fogalmazott:
Szörnyű, hogy egy jegyellenőrzést végző vasúti alkalmazott a mindennapi munkája során veszítette életét – brutális és értelmetlen erőszak áldozataként.
A Bild információi szerint a kalauz egy négyfős, húsz és harminc év közötti csoport jegyeit ellenőrizte, amelynek tagja volt a későbbi támadó is. A vita után a férfi felállt és ökölbe szorította a kezét, majd amikor a kalauz megpróbálta megnyugtatni és felszólította, hogy szálljon le a vonatról, megkezdődött a támadás. A szemtanúk szerint az áldozatot többször fejbe ütötték. A Deutsche Bahn vezérigazgatója, Evelyn Palla közleményben reagált a történtekre:
Ez a tragikus haláleset számomra felfoghatatlan és megrázó. Őszinte részvétem Serkan C. családjának, barátainak és kollégáinak.
Majd hozzátette:
Mindannyian a Deutsche Bahnnál a lehető leghatározottabban elítéljük ezt a borzalmas erőszakos cselekményt és kollégánk teljesen értelmetlen halálát.
Végül így fogalmazott:
Ma sötét nap ez az ország valamennyi vasúti dolgozója számára. Gyászolunk.
Mindössze egy héttel korábban Hamburgban egy 18 éves iráni nő halt meg, miután egy dél-szudáni férfi a beérkező metró elé vonszolta. Mindkét érintett életét vesztette. A támadót a hatóságok két nappal korábban már őrizetbe vették egy másik ügy miatt, de szabadon engedték.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyetlen mozdulat, és két ember élete ért véget a hamburgi metrón. A rendőrség szerint a támadás tudatos volt.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP