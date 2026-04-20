04. 20.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
erőszakos bűncselekmények németországban bűncselekmény csu

Brutális számok: naponta 80 késeléses támadást regisztrálnak Németországban

2026. április 20. 12:02

A nemi erőszakok és a különösen súlyos szexuális bántalmazások száma 8,5 százalékkal emelkedett.

2026. április 20. 12:02
null

Naponta körülbelül 80 késeléses támadást regisztráltak Németországban 2025-ben – derül ki az új rendőrségi bűnügyi statisztikákból, amelyeket Alexander Dobrindt (CSU) szövetségi belügyminiszter mutatott be hétfőn délelőtt. Összesen mintegy 29 000 esetet tartanak nyilván.

Az adatok szerint az elkövetők különösen gyakran használnak kést a súlyos erőszakos bűncselekmények esetén: a gyilkosságok és emberölések elkövetői mintegy tízből négy esetben szúrófegyvert alkalmaznak – írja a Junge Freiheit.

Az esetek mintegy fele a „klasszikus” erőszakos bűncselekmények közé tartozik, és hasonló arányban fordulnak elő fenyegetések is, jellemzően a közterületeken.

Bár az összbűnözés papíron csökken (a rendőrség összesen 5,5 millió bűncselekményt regisztrált, ami 5,6 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest), ennek fő oka a kannabisz 2024 áprilisában történt részleges legalizálása, emiatt jelentősen kevesebb kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt rögzítenek. A felderítési arány 57,9 százalék.

Nemcsak a késes bűncselekmények száma nő

Miközben az erőszakos bűnözés összességében enyhén csökken, a különösen súlyos esetek száma jelentősen emelkedik. A gyilkosságok és emberölések száma 6,5 százalékkal nőtt. A nemi erőszakok és a különösen súlyos szexuális bántalmazások száma 8,5 százalékkal emelkedett, a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélések száma is tovább nőtt. Hosszabb távon még kedvezőtlenebb a helyzet:

 2019 óta az erőszakos bűncselekmények száma több mint 17 százalékkal nőtt, míg a súlyos szexuális bűncselekmények esetében a növekedés meghaladja az 50 százalékot.

Szembetűnő a fiatal elkövetők körében tapasztalható változás is. A fiatalkori bűnözés összességében csökken, ugyanakkor a gyermekek által elkövetett erőszakos cselekmények száma ismét növekszik, amely esetek jelentős része közterületen történik.

A statisztika a gyanúsítottak között is jelentős különbségeket mutat. 100 000 külföldire vetítve a rendőrség 4 788 gyanúsítottat tart nyilván, míg a német állampolgárok esetében ez a szám 1 813 fő. Németnek számít az is, aki eredeti állampolgársága mellett német állampolgársággal is rendelkezik.

A nem német állampolgárok így jóval gyakrabban jelennek meg gyanúsítottként. Az erőszakos bűncselekmények területén a különbség még nagyobb: itt a hatóságok négyszer annyi külföldi gyanúsítottat regisztrálnak, mint németet. Különösen feltűnő a fiatal férfiak körében tapasztalható tendencia.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sróf
2026. április 20. 15:03
Minden relatív. A germánok úgy fogják föl, hogy hálisten csak 7-9%-kal emelkedett a késelések, gyilkosságok, nemi erőszakok és pedofil bűncselekmények száma, lehetne sokkal több is.
dpetres
2026. április 20. 15:02
Ahhoz képest, hogy Németország már nincsen is..
zakar zoltán béla
2026. április 20. 14:49
Angela+Ursula,bukósisakot a fejekre kések ellen?
hellobello-2
2026. április 20. 14:31
Németország globális összehasonlításban még mindig a világ egyik legbiztonságosabb országa.. Németország 84 milliós lakosságához képest ez még mindig olyan mintha magyarországra jutna naponta 9 késsel elkövetett rablás. Ami valljuk be jut is a nyócker mélyén vagy pályaudvarok közelében. Persze a nem túl értelmes alacsony iskolázottságú falusiakat lehet ezzel riogatni.. Bár nem szép dolog.. Mindegy Mandiner is be lesz zárva a gecibe majd, nincs szükség propaganda oldalakra.. Ja és ettől függetlenül sem fogunk a fideszre szavazni.. Mert már nem lesz. Az európai főügyész úgy bebörtönzi ezeket a fideszes geciládákat hogy csak úgy sisteregni fog bazdmeg a rogán, szijjártó, meg a viktor.. :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!