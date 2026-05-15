Több száz millió forinttal nyúlta le Johnny Deppet a jordán csaló

A 27 éves férfi – akinek lakásában kábítószergyanús anyagot is találtak a nyomozók – két éven keresztül emelt le különböző összegeket a hollywood-i sztár hitelkártyájáról.
Nem mindennapi esetről számolt be a Blikk. A lap arról írt, hogy egy Magyarországon élő csaló megszerezte a hollywood-i filmsztár, Johnny Depp banki adatait, és
két év alatt mintegy 220 millió forintot költött el a sztár számlájáról.
A jordániai férfi 308 esetben összesen 721 ezer dollár értékben kísérelt meg visszaéléseket, főként szállásközvetítő oldalakon – derült ki az összeállításból.
A 27 éves csalót a nyomozók – a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen – május 6-án fogták el a XIII. kerületben, az Angyalföldön található Gömb utca egyik bérelt lakásában, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.
A fiatal férfi úgy bukott le, hogy egy amerikai pénzintézet még az év elején feljelentést tett az FBI magyar kirendeltségén keresztül, mert egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző összegeket, a szálak pedig hazánkba vezettek.
Kész-Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője a Blikknek elmondta, hogy a bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A nyomozók a felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes összesen 308 esetben 721 415 amerikai dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni.
A nyomozás során az is egyértelművé vált, hogy
a jogellenes vásárlások nagy része egy nemzetközi szállásközvetítő weboldalon zajlott, valamint néhányszor további szolgáltatásokat is kifizettek a megszerzett adatokkal.
A szóvivő hozzátette, hogy azt is megállapították, hogy a jordániai férfi milyen IP-címekről vásárolt, illetve milyen e-mail-címeket használt a bűncselekményekhez. Ezek az adatok magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. Ezenfelül pedig a nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként.
Ezután hamar hamar eljutottak a 27 éves férfihoz, akinek a bérelt lakásában kutatást tartottak, illetve lefoglalták a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint az ingatlanban talált kábítószergyanús anyagmaradványokat is. Előbbiekről folyik az adatmentés, míg utóbbiakat szakértők vizsgálják. Mindenesetre információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként.
A Blikk információi szerint a hollywoodi filmsztár egy American Express hitelkártyát használt, aminek az adatai valahogy a csalóhoz kerültek 2024 januárját megelőzően. Hogy hol, hogyan és mikor, azt majd a nyomozás deríti ki.
