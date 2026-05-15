Több száz millió forinttal nyúlta le Johnny Deppet a jordán csaló

A szóvivő hozzátette, hogy azt is megállapították, hogy a jordániai férfi milyen IP-címekről vásárolt, illetve milyen e-mail-címeket használt a bűncselekményekhez. Ezek az adatok magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. Ezenfelül pedig a nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként.

Ezután hamar hamar eljutottak a 27 éves férfihoz, akinek a bérelt lakásában kutatást tartottak, illetve lefoglalták a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint az ingatlanban talált kábítószergyanús anyagmaradványokat is. Előbbiekről folyik az adatmentés, míg utóbbiakat szakértők vizsgálják. Mindenesetre információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként.

A Blikk információi szerint a hollywoodi filmsztár egy American Express hitelkártyát használt, aminek az adatai valahogy a csalóhoz kerültek 2024 januárját megelőzően. Hogy hol, hogyan és mikor, azt majd a nyomozás deríti ki.