Magyar csodagyógyszer tarol az Egyesült Államokban

Szerda délután tette közzé első negyedéves jelentését a Richter amerikai értékesítési és kutatási partnere, az AbbVie, amiből hazai szempontból a magyar cég által kifejlesztett, Vraylar nevű antipszichotikum értékesítési számai a legfontosabbak – írta a Világgazdaság. A portál beszámolójából kiderül, hogy

az amerikai piacra 11 éve bevezetett, cariprazine hatóanyagú csúcsgyógyszer 905 millió dolláros bevételt ért el 2026 első három hónapjában, ami 18,4 százalékos növekedést jelent éves alapon,

ami jóval meghaladja az elemzők álal várt 867 millió dollárt is.