04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
richter vraylar bevétel Egyesült Államok

Magyar csodagyógyszer tarol az Egyesült Államokban

2026. április 29. 18:33

A Richter vezető készítménye hódít a tengerentúlon.

Richter: Róka László Forrás: MTI

Szerda délután tette közzé első negyedéves jelentését a Richter amerikai értékesítési és kutatási partnere, az AbbVie, amiből hazai szempontból a magyar cég által kifejlesztett, Vraylar nevű antipszichotikum értékesítési számai a legfontosabbak – írta a Világgazdaság. A portál beszámolójából kiderül, hogy 

az amerikai piacra 11 éve bevezetett, cariprazine hatóanyagú csúcsgyógyszer 905 millió dolláros bevételt ért el 2026 első három hónapjában, ami 18,4 százalékos növekedést jelent éves alapon,

ami jóval meghaladja az elemzők álal várt 867 millió dollárt is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: MTI/Róka László

Mint írták, az előző, tavalyi negyedik negyedévben elért, egymilliárd dollár feletti abszolút értékesítési csúcsot ezzel együtt nem sikerült megdönteni, ugyanakkor biztató, hogy az akkori, 10,5 százalékos növekedésnél most sokkal lendületesebb volt az eladások felfutásának üteme. További pozitívum, hogy a tavalyi évkezdéshez képest is erősebb volt a dinamika, akkor ugyanis 10,3 százalékos volt az értékesítés bővülése.

A cikkben kitértek arra is, hogy 

a skizofrénia, bipoláris zavar és major depresszió kezelésére felírható, magyar kutatók által kifejlesztett gyógyszer több pénzt termelt az Egyesült Államokban, mint az AbbVie másik neurológiai sikerterméke, a terápiás célra alkalmazható Botox. 

Utóbbi 842 millió dolláros eladással zárta az időszakot.

A tengerentúli értékesítés után a magyar társaság jutalékbevételre jogosult az AbbVie-vel megkötött megállapodás értelmében.  A negyedéves Vraylar-bevétel mintegy ötöde, nagyságrendileg 167 millió dollár – jelenlegi árfolyamon 52 milliárd forint – érkezik majd a kőbányai székhelyű gyógyszergyártóhoz.

A Richter vezető készítménye 2025-ben 3,61 milliárd dollár bevételt termelt Amerikában, az AbbVie idén négy milliárd dollár feletti értékesítést vár a Vraylartól. 

A magyar társaság részvényei a számos jó hír mellett 1,7 százalékkal drágultak szerda délután négy óráig. Az év eleje óta már közel harmadával értékelődött fel a papír.

Nyitókép: Róka László/MTI

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Medici
2026. április 29. 18:53
"Magyar csodagyógyszer tarol az Egyesült Államokban" Az Európai Unióban pedig Magyar a csodagyógyszer. Elég ebből egy pirula, és egy kisbetűs magyar ettől megdöglik.
Kétes
2026. április 29. 18:50
Várd ki a végét! Petibohóc majd odakommentel a facebookon és kifekteti a Richtert!
nemecsekerno-007-01
2026. április 29. 18:36
Ezek a bulvár címek baszd meg. Miért etetitek a kibaszott tech-cégeket.
