gyógyíthatatlan uruguay halál törvény

Szimbolikus esemény: először hajtottak végre eutanáziát egy rákos betegen Uruguayban, hiába tiltakozott az egyház

2026. május 24. 13:51

Rákbeteg páciensen hajtottak végre legális eutanáziát pénteken Uruguayban — először azóta, hogy az ország Dél-Amerikában elsőként törvényt fogadott el a gyógyíthatatlan betegek törvényes halálba segítéséről.

Rákos betegen hajtottak végre legálisan eutanáziát Uruguayban pénteken, először, amióta az ország – Dél-Amerikában elsőként – törvényt fogadott el a gyógyíthatatlan betegek törvényes halálba segítéséről – derült ki orvosi forrásokból. 

Montevideo 2025 októberében – a katolikus egyház tiltakozása ellenére – hagyta jóvá az eutanáziáról szóló törvényjavaslatot, amely áprilisban vált jogerőssé. 

A Telenoche 4 helyi televízió úgy tudja, hogy egy 69 éves, végstádiumú rákbeteg nőn hajtottak végre eutanáziát. 

Federico Preve, a törvényjavaslat egyik előterjesztője szimbolikus jelentőségűnek nevezte az eseményt.

„Ez az ember megtehette, hogy úgy dönt, békében kíván meghalni, megtehette, hogy a saját maga döntsön halála feltételeiről” – hangsúlyozta„ – jelentette ki újságíróknak. 

A törvény értelmében minden felnőtt uruguayi állampolgár vagy az országban tartózkodási engedéllyel élő, cselekvőképes felnőtt élhet az aktív eutanázia lehetőségével, azonban csak olyan emberekre vonatkozik, akiknek gyógyíthatatlan, nagy fájdalmakat és az életminőséget súlyosan rontó betegségük van.

Az orvosok által végzett folyamatot a beteg bármikor, indoklás nélkül megszakíthatja. 

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
•••
2026. május 24. 16:56 Szerkesztve
menjenek a picsába nyamvadt csuhások..faszért ugatnak már azok is bele mindenbe.. azok is egy mocskos társaság.. lenyúlják a népet anyagilag, rázzák a perselyt , meg űzik a gonoszt horror összegekért.. basznám ki ki őket a faszba dolgozni, és ha annyira isten szolgájának tekintik magukat, menjenek munkaidő után keresztet nyalni !!! hát megnézném 100-ból mennyi embernek lenne ereje még ahhoz is.. könnyű ugatni , mikor a nép tartja el ezeket a naplopókat !!!!! . inkább szegeznék fel a keresztre azt a sok geci pedofil papot !!!! hogy rohadjanak meg ott ahol vannak, és lehetőleg még ma !!!!! arról meg nagy a kuss mi ..álszent köcsögök !!!!
cirmos-3
•••
2026. május 24. 15:22 Szerkesztve
aki látott már végstátiumos beteget szenvedni, az biztosan egyetért az eutanáziával. az egyház meg akkor tiltakozzon, amikor kiderül a gyerekkúrás - de akkor inkább összezárnak, kussolnak és hadonásznak a keresztekkel!
astracf
2026. május 24. 15:00
Az egyház foglalkozzon a saját dolgával, ne ugasson bele mások életébe/halálába.
Ízisz
2026. május 24. 14:55
sanya55-2 2026. május 24. 14:36 A beteg is tiltakozott, mindhiába" Válasz erre 👆 Ízisz sanya55-2 2026. május 24. 14:47 🧡🇭🇺 Ezt hol olvastad??? ❓🤨
