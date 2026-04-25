Túszdráma az Etele úton: mesterlövészek és a TEK vették körbe a kelenföldi társasházat

Egy XI. kerületi társasházban egy fiatal férfi ejtette túszul élettársát, amihez túsztárgyalókat is kivezényeltek.
Szombat reggel valóságos ostromállapot alakult ki Kelenföldön, az Etele út környékén, miután a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság egységei körbevették az egyik társasházat.
A lakók beszámolói szerint a helyszínre nemcsak állig felfegyverzett kommandósok, hanem mesterlövészek és túsztárgyalók is érkeztek.
Az utcán várakozó rendőrautók és a teljes menetfelszerelésben lévő egységek látványa nagy riadalmat keltett a környéken élőkben, akik azonnal túszdrámáról kezdtek beszélni a közösségi médiában.
A hatóságokhoz délelőtt 10 óra előtt érkezett a segélyhívás, amely szerint egy XI. kerületi lakásban egy nőt akarata ellenére tartanak fogva.
Mint később kiderült, egy fiatal férfi zárkózott be élettársával, és nem engedte ki az ingatlanból. A helyszínre érkező Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a TEK szakemberei azonnal megkezdték a művelet irányítását, és túsztárgyalást kezdeményeztek a férfival a tragédia elkerülése érdekében.
Az összehangolt akció végül sikerrel járt: a nő épségben el tudta hagyni a lakást, a támadót pedig a rendőrök ellenállás nélkül elfogták.
A BRFK frissített közleménye megerősítette, hogy az intézkedés során senki sem sérült meg, a férfi elszámoltatása és a körülmények tisztázása pedig folyamatban van. Bár az eset szerencsésen végződött, a hatalmas készültség emlékezetes maradt a kelenföldiek számára, hiszen ritkán látni ilyen méretű bevetést egy budapesti lakótelep szívében.
Nyitókép: Kovács Gábor / Bors