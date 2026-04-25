Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
terrorelhárítási központ brfk kelenföldön etele úton fiatal férfi

Túszdráma az Etele úton: mesterlövészek és a TEK vették körbe a kelenföldi társasházat

2026. április 25. 14:11

Egy XI. kerületi társasházban egy fiatal férfi ejtette túszul élettársát, amihez túsztárgyalókat is kivezényeltek.

Szombat reggel valóságos ostromállapot alakult ki Kelenföldön, az Etele út környékén, miután a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság egységei körbevették az egyik társasházat. 

A lakók beszámolói szerint a helyszínre nemcsak állig felfegyverzett kommandósok, hanem mesterlövészek és túsztárgyalók is érkeztek.

Az utcán várakozó rendőrautók és a teljes menetfelszerelésben lévő egységek látványa nagy riadalmat keltett a környéken élőkben, akik azonnal túszdrámáról kezdtek beszélni a közösségi médiában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A hatóságokhoz délelőtt 10 óra előtt érkezett a segélyhívás, amely szerint egy XI. kerületi lakásban egy nőt akarata ellenére tartanak fogva. 

Fotó: Kovács Gábor / Bors

Mint később kiderült, egy fiatal férfi zárkózott be élettársával, és nem engedte ki az ingatlanból. A helyszínre érkező Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a TEK szakemberei azonnal megkezdték a művelet irányítását, és túsztárgyalást kezdeményeztek a férfival a tragédia elkerülése érdekében.

Az összehangolt akció végül sikerrel járt: a nő épségben el tudta hagyni a lakást, a támadót pedig a rendőrök ellenállás nélkül elfogták.

Fotó: Kovács Gábor / Bors

A BRFK frissített közleménye megerősítette, hogy az intézkedés során senki sem sérült meg, a férfi elszámoltatása és a körülmények tisztázása pedig folyamatban van. Bár az eset szerencsésen végződött, a hatalmas készültség emlékezetes maradt a kelenföldiek számára, hiszen ritkán látni ilyen méretű bevetést egy budapesti lakótelep szívében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kovács Gábor / Bors

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. április 25. 14:15
Péter-hatás?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!