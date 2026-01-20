Beismerte a Politico: Brüsszelben Magyar Péter győzelméért imádkoznak
A lap szerint mindent megtennének az uniós bürokraták, hogy ne fájdítsa tovább a fejüket a magyar miniszterelnök.
A legnagyobb kérdés az, hogy vajon Brüsszelig vagy Kijevig gurul-e majd Magyar Péter gyógyszere
„Magyar Péter heteket, sőt hónapokat szenvedett azzal, hogy megpróbálja valahogy levakarni magáról a tényt, miszerint külső segítséggel akar hatalomhoz jutni Magyarországon, később pedig természetesen vissza kell fizetni a szívességet a korábbi jótevőknek. Két kézzel kalimpált mindenfelé, még pereskedéssel is fenyegetőzött, amikor valaki rávilágított, hogy az Európai Unió balliberális vezetése akarja őt az ország élére ültetni, hogy Magyarország is beálljon a balliberális sorba bólogatni.
Talán még mindenki emlékszik arra, hogy nemrég a brüsszeliták házi médiája, a Politico írta meg, hogy az Európai Bizottság Magyar Péter győzelmében reménykedik, és a nyíltan magyargyűlölő Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párton keresztül erősítené befolyását Budapesten. Magyar Péter már akkor is teljesen kikelt magából, ám
most a Kyiv Post cikkezett arról, hogy Brüsszel a Magyarországnak járó pénzek visszatartásával segíti a Tisza Párt kampányát.
Az ukrán lap egészen konkrétan leírta, hogy Ursula von der Leyenék azt szeretnék, ha távozna Orbán Viktor, de ha ezt kimondják, azzal igazolják a miniszterelnök álláspontját, miszerint kívülről avatkoznak be a választásba.”
Napok óta forrong a közélet a politikus brüsszeli megnyilvánulása miatt.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala