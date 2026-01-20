Ft
Ebből balhé lesz – Brüsszel után Kijev is leleplezte, mit akarnak Magyar Pétertől

2026. január 20. 06:06

A legnagyobb kérdés az, hogy vajon Brüsszelig vagy Kijevig gurul-e majd Magyar Péter gyógyszere

2026. január 20. 06:06
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Magyar Péter heteket, sőt hónapokat szenvedett azzal, hogy megpróbálja valahogy levakarni magáról a tényt, miszerint külső segítséggel akar hatalomhoz jutni Magyarországon, később pedig természetesen vissza kell fizetni a szívességet a korábbi jótevőknek. Két kézzel kalimpált mindenfelé, még pereskedéssel is fenyegetőzött, amikor valaki rávilágított, hogy az Európai Unió balliberális vezetése akarja őt az ország élére ültetni, hogy Magyarország is beálljon a balliberális sorba bólogatni.

Talán még mindenki emlékszik arra, hogy nemrég a brüsszeliták házi médiája, a Politico írta meg, hogy az Európai Bizottság Magyar Péter győzelmében reménykedik, és a nyíltan magyargyűlölő Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párton keresztül erősítené befolyását Budapesten. Magyar Péter már akkor is teljesen kikelt magából, ám 

most a Kyiv Post cikkezett arról, hogy Brüsszel a Magyarországnak járó pénzek visszatartásával segíti a Tisza Párt kampányát.

Az ukrán lap egészen konkrétan leírta, hogy Ursula von der Leyenék azt szeretnék, ha távozna Orbán Viktor, de ha ezt kimondják, azzal igazolják a miniszterelnök álláspontját, miszerint kívülről avatkoznak be a választásba.” 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Szuperszig
2026. január 21. 16:00
Senki nem szólt a kiskakasnak, hgoy be kéne gombolni a középsőt a zakón?
csulak
2026. január 20. 11:10
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
statiszta
•••
2026. január 20. 09:16 Szerkesztve
Szerintem a Tisza annyira szarul áll, hogy tökmindegy. Ugye ha a bolgár hordó, a Kétfarkú és a MiHazánk is a bejutását ünnepli, akkor Pöti hogy fog lázítani? Sőt, nem is biztos, hogy rosszul szerepelnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!