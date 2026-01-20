„Magyar Péter heteket, sőt hónapokat szenvedett azzal, hogy megpróbálja valahogy levakarni magáról a tényt, miszerint külső segítséggel akar hatalomhoz jutni Magyarországon, később pedig természetesen vissza kell fizetni a szívességet a korábbi jótevőknek. Két kézzel kalimpált mindenfelé, még pereskedéssel is fenyegetőzött, amikor valaki rávilágított, hogy az Európai Unió balliberális vezetése akarja őt az ország élére ültetni, hogy Magyarország is beálljon a balliberális sorba bólogatni.

Talán még mindenki emlékszik arra, hogy nemrég a brüsszeliták házi médiája, a Politico írta meg, hogy az Európai Bizottság Magyar Péter győzelmében reménykedik, és a nyíltan magyargyűlölő Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párton keresztül erősítené befolyását Budapesten. Magyar Péter már akkor is teljesen kikelt magából, ám