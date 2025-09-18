Rossz hírt kapott Magyar Péter: Donald Trump közvélemény-kutatója szerint is a Fidesz–KDNP vezet

Óriási pofont osztott a Medián Magyar Péternek: Orbán Viktor hatalmasat erősödött, a Tisza-vezér padlóra került
Fordulat a közvéleményben.
Nem meglepő módon egészen más eredmények jöttek ki, mint a Tisza-párt kamufelméréseiből.
Az amerikai McLaughlin & Associates közvélemény-kutató cég, amely évtizedes tapasztalattal rendelkezik a politikai és társadalmi kutatások terén, az Index megbízásából átfogó felmérést készített a magyar választók pártpreferenciáiról és politikai várakozásairól. A szeptember 10–14. között, ezer, a választáson vélhetően részt vevő magyar állampolgár körében végzett telefonos kutatás eredményei szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson
a Fidesz–KDNP szövetség a szavazatok 43%-át szerezné meg, míg a Tisza Párt 37%-kal követné.
A felmérés további pártok támogatottságát is vizsgálta: a Mi Hazánk Mozgalom 6%-kal, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig egyaránt 5%-kal jutna be az Országgyűlésbe. Más pártokra a válaszadók mindössze 1%-a voksolna, míg a bizonytalanok vagy válaszmegtagadók aránya a biztos és valószínű szavazók körében 3%.
A kutatás a miniszterelnök-jelöltek preferenciáját is felmérte. Arra a kérdésre, hogy kit látnának szívesebben Magyarország miniszterelnökeként,
a válaszadók 45%-a Orbán Viktort, a jelenlegi kormányfőt nevezte meg, míg 36%-uk Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét támogatta.
A maradék 19% vagy más jelöltet választana, vagy bizonytalan, illetve nem adott választ.
A 2026-os választások kimenetelével kapcsolatos várakozások tekintetében a válaszadók 51%-a úgy véli, hogy Orbán Viktor marad a miniszterelnök, míg 41% szerint Magyar Péter veszi át a pozíciót. A bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya e kérdésben 8% volt.
A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a magyarok relatív többsége, 37%-a optimista, és úgy véli, hogy az ország gazdasági helyzete az elkövetkező egy-két évben javulni fog. Ezzel szemben 34% romlásra számít, 24% szerint a helyzet változatlan marad, míg 5% nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.
A kutatást vezető John McLaughlin, a McLaughlin & Associates vezérigazgatója, az eredményeket kommentálva kiemelte, hogy a magyar közvélemény-kutatások – hasonlóan az amerikai trendekhez, például Donald Trump támogatottságának alulbecsléséhez – hajlamosak alábecsülni a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor népszerűségét. Ezt a pártok támogatottsága mellett a két legesélyesebb miniszterelnök-jelölt közötti preferenciák és a választók 2026-os várakozásai is alátámasztják.
A felmérés külön kitért Magyar Péter, a Tisza Párt vezetőjének megítélésére. A válaszadók 62%-a egyetértett azzal, hogy Magyar túl forrófejű, túl baloldali és kockázatos vezető, míg 35% nem értett egyet ezekkel az állításokkal. Továbbá 52% szerint Magyar Péter önmagát helyezi a magyar emberek érdekei elé (43% nem értett egyet, 5% bizonytalan), és 51% úgy véli, hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem tartaná be ígéreteit (44% nem értett egyet, 5% bizonytalan).
John McLaughlin, a kutatás irányítója, több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező stratéga és közvélemény-kutató, aki olyan prominens ügyfeleknek dolgozott, mint Donald Trump, – akinek mindhárom amerikai elnökválasztási kampányában részt vett – valamint Steve Forbes, Arnold Schwarzenegger, Jeb Bush és Benjamin Netanjahu. Munkáját Telly és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. McLaughlin a Fordham College-ban szerzett B.A. diplomát, majd a Fordham Egyetemen MBA fokozatot pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon. A MENSA tagjaként is elismert szakember jelenleg a McLaughlin & Associates vezérigazgatója.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
