Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt John McLaughlin közvélemény-kutatás Magyar Péter Donald Trump Fidesz Orbán Viktor

Rossz hírt kapott Magyar Péter: Donald Trump közvélemény-kutatója szerint is a Fidesz–KDNP vezet

2025. szeptember 18. 09:28

Nem meglepő módon egészen más eredmények jöttek ki, mint a Tisza-párt kamufelméréseiből.

2025. szeptember 18. 09:28
null

Az amerikai McLaughlin & Associates közvélemény-kutató cég, amely évtizedes tapasztalattal rendelkezik a politikai és társadalmi kutatások terén, az Index megbízásából átfogó felmérést készített a magyar választók pártpreferenciáiról és politikai várakozásairól. A szeptember 10–14. között, ezer, a választáson vélhetően részt vevő magyar állampolgár körében végzett telefonos kutatás eredményei szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson

a Fidesz–KDNP szövetség a szavazatok 43%-át szerezné meg, míg a Tisza Párt 37%-kal követné.

A felmérés további pártok támogatottságát is vizsgálta: a Mi Hazánk Mozgalom 6%-kal, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig egyaránt 5%-kal jutna be az Országgyűlésbe. Más pártokra a válaszadók mindössze 1%-a voksolna, míg a bizonytalanok vagy válaszmegtagadók aránya a biztos és valószínű szavazók körében 3%.

A kutatás a miniszterelnök-jelöltek preferenciáját is felmérte. Arra a kérdésre, hogy kit látnának szívesebben Magyarország miniszterelnökeként,

a válaszadók 45%-a Orbán Viktort, a jelenlegi kormányfőt nevezte meg, míg 36%-uk Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét támogatta.

A maradék 19% vagy más jelöltet választana, vagy bizonytalan, illetve nem adott választ.

A 2026-os választások kimenetelével kapcsolatos várakozások tekintetében a válaszadók 51%-a úgy véli, hogy Orbán Viktor marad a miniszterelnök, míg 41% szerint Magyar Péter veszi át a pozíciót. A bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya e kérdésben 8% volt.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a magyarok relatív többsége, 37%-a optimista, és úgy véli, hogy az ország gazdasági helyzete az elkövetkező egy-két évben javulni fog. Ezzel szemben 34% romlásra számít, 24% szerint a helyzet változatlan marad, míg 5% nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.

A kutatást vezető John McLaughlin, a McLaughlin & Associates vezérigazgatója, az eredményeket kommentálva kiemelte, hogy a magyar közvélemény-kutatások – hasonlóan az amerikai trendekhez, például Donald Trump támogatottságának alulbecsléséhez – hajlamosak alábecsülni a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor népszerűségét. Ezt a pártok támogatottsága mellett a két legesélyesebb miniszterelnök-jelölt közötti preferenciák és a választók 2026-os várakozásai is alátámasztják.

A felmérés külön kitért Magyar Péter, a Tisza Párt vezetőjének megítélésére. A válaszadók 62%-a egyetértett azzal, hogy Magyar túl forrófejű, túl baloldali és kockázatos vezető, míg 35% nem értett egyet ezekkel az állításokkal. Továbbá 52% szerint Magyar Péter önmagát helyezi a magyar emberek érdekei elé (43% nem értett egyet, 5% bizonytalan), és 51% úgy véli, hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem tartaná be ígéreteit (44% nem értett egyet, 5% bizonytalan).

John McLaughlin, a kutatás irányítója, több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező stratéga és közvélemény-kutató, aki olyan prominens ügyfeleknek dolgozott, mint Donald Trump, – akinek mindhárom amerikai elnökválasztási kampányában részt vett – valamint Steve Forbes, Arnold Schwarzenegger, Jeb Bush és Benjamin Netanjahu. Munkáját Telly és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. McLaughlin a Fordham College-ban szerzett B.A. diplomát, majd a Fordham Egyetemen MBA fokozatot pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon. A MENSA tagjaként is elismert szakember jelenleg a McLaughlin & Associates vezérigazgatója.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 89 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. szeptember 18. 12:27
NiederMüller Péter polgármester az apósom, mondta Horn Gábor. Évi 100 milliót utal nekem! A korrupciós tartalékból. Jó apuka, szép apuka! Qrva Fidesz!!
Válasz erre
3
0
bunko-jobbos
2025. szeptember 18. 11:57
Ebben az a veszélyes, hogy ha a kutyákat és a DK-t sikerülne felmorzsolni (a nemz. sajtó dolgozik rajta ezerrel), akkor az +10%.
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 18. 11:42
Elárulhatnák a közvéleménykutatók, hogy jelöltállításban ki vezet?
Válasz erre
2
0
ben2
2025. szeptember 18. 11:35
@fortissima 2025. szeptember 18. 10:34 Nem érted: ez az 1 millió választó nem partner a valóságtagadásban, nem érdekli őket a néphülyítés (se a brüsszelezés, se a diktatúrázás), a kretén szómágia a gazdaságról, hogy a románok megelőztek minket és hasonló bullshitek. Jah és a korrupció is max. addig izgatja, hogy ne kelljen megkennie a rendőrt vagy hálapénzt fizetnie az orvosnak. Hogy egyébként a Lölö kapja-e az állami megrendeléseket vagy valaki Draskovics Tibor bűnbandájából, az halál nem érdekli. Akkor sem, ha az ellenzéki ultrák agyérgörcsöt kapnak tőle. Az érdekli őket, hogy a választások után lesz-e még rendes munkájuk, mennyit fognak keresni és abból mennyit adózni, belépünk-e a háborúba, elárasztják-e az országot a migránsok, stb. És ebben bezony a Tisza nagyon rosszul áll, mert ennek a rétegnek nyilvánvaló, hogy az ordenáré demagógia mögött vagy nincs semmi, vagy ha mégis, az bár ne lenne.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!