Rossz hírt kapott Magyar Péter: Donald Trump közvélemény-kutatója szerint is a Fidesz–KDNP vezet

A maradék 19% vagy más jelöltet választana, vagy bizonytalan, illetve nem adott választ.

A 2026-os választások kimenetelével kapcsolatos várakozások tekintetében a válaszadók 51%-a úgy véli, hogy Orbán Viktor marad a miniszterelnök, míg 41% szerint Magyar Péter veszi át a pozíciót. A bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya e kérdésben 8% volt.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a magyarok relatív többsége, 37%-a optimista, és úgy véli, hogy az ország gazdasági helyzete az elkövetkező egy-két évben javulni fog. Ezzel szemben 34% romlásra számít, 24% szerint a helyzet változatlan marad, míg 5% nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.

A kutatást vezető John McLaughlin, a McLaughlin & Associates vezérigazgatója, az eredményeket kommentálva kiemelte, hogy a magyar közvélemény-kutatások – hasonlóan az amerikai trendekhez, például Donald Trump támogatottságának alulbecsléséhez – hajlamosak alábecsülni a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor népszerűségét. Ezt a pártok támogatottsága mellett a két legesélyesebb miniszterelnök-jelölt közötti preferenciák és a választók 2026-os várakozásai is alátámasztják.

A felmérés külön kitért Magyar Péter, a Tisza Párt vezetőjének megítélésére. A válaszadók 62%-a egyetértett azzal, hogy Magyar túl forrófejű, túl baloldali és kockázatos vezető, míg 35% nem értett egyet ezekkel az állításokkal. Továbbá 52% szerint Magyar Péter önmagát helyezi a magyar emberek érdekei elé (43% nem értett egyet, 5% bizonytalan), és 51% úgy véli, hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem tartaná be ígéreteit (44% nem értett egyet, 5% bizonytalan).