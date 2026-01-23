Olyan konferencián voltunk, ahol egy kérdésért is fél évre leültethettek volna a szlovákok – exkluzív beszámolónk!

Simon Attila történész előadása már a történeti tények szintjén bontotta ki ugyanezt a logikát. Felidézte, hogy a Beneš-dekrétumok nem valamiféle semleges jogi rendezésként születtek meg, hanem bosszúból – méghozzá aránytalan bosszúból. Rámutatott: a népbírósági perek kétharmada magyarok ellen zajlott, miközben a kollektív bűnösség elvét alkalmazták ott is, ahol egyéni felelősségről lett volna szó. A megtorlás mértéke messze túlmutatott a háborús sérelmeken. Popély Árpád történész előadásában tovább élezte ezt az ellentmondást. Felhívta a figyelmet arra, hogy Szlovákia a Tiso-féle bábállam múltja ellenére győztesként került ki a háborúból, ami önmagában abszurd történelmi helyzetet teremtett.

Forrás: Magyar Szövetség

A konferencia egyik legsűrűbb és legmegdöbbentőbb része Fiala-Butora János jogász előadása volt. Konkrét ügyeken keresztül mutatta be, hogyan él tovább a Beneš-dekrétumok szelleme a mai joggyakorlatban. Fiala-Butora János több, jogilag nehezen értelmezhető ügyet is felidézett.

Az egyik esetben az eredeti tulajdonos még életében, milliós értékben adta el a földjeit, ám egy későbbi hatósági döntés az érintett területeket az államra ruházta. A földeket megvásárló fél ezután az örökösöktől követelte vissza a kifizetett összeget.

Egy másik ügyben a hatóságok azt állapították meg, hogy egy szlovák nemzetiségű örökös „megörökölte” az eredeti tulajdonos magyar nemzetiségét, és erre hivatkozva vették el a tulajdonát.

Fiala-Butora szerint több mint ezer ilyen eljárásról lehet tudni, de a valós szám akár több ezer is lehet. Külön hangsúlyozta: a gyakorlat nem állt meg a magyaroknál. A haláltáborokból hazatért zsidókat is üldözték, sokszor németként vagy magyarként besorolva őket – világosan jelezve, hogy a dekrétumok alkalmazása nem az igazságról, hanem az eszközhasználatról szólt.