Nem lepődtünk meg: Magyar Péter saját politikai céljaira használja a felvidéki magyarok jogsérelmeit is

intézményi hátteret, hangzatos mondatokat és egy jól kommunikálható brüsszeli fórumot. De semmi többet.

Jeroen Lenaers néppárti képviselő jogállamisági problémáról beszél, és arról, hogy a dekrétumokat ma is földek és erdők elvételére használják. Ezek a kijelentések Brüsszelben egyáltalán nem újak. Új csupán az, hogy most kampányanyagként kerülnek újracsomagolásra, mintha friss felismerések lennének, holott a magyar kormány és a felvidéki magyarság évtizedes küzdelme is erről szólt.

Magyar Péter ezt az együttállást használja ki, amikor úgy kommunikál, mintha az Európai Néppárt fellépése az ő kezdeményezésének közvetlen következménye lenne.