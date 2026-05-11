csatlakozás Marta Kos brüsszel európai unió Magyar Péter eu ukrajna

Brüsszel elégedett: Ukrajna miatt veregették meg Magyar Péter vállát

2026. május 11. 17:25

Pozitív jelzéseket lát Brüsszel azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péterék támogathatják Ukrajna EU-integrációját.

Az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa, Marta Kos bizakodóan nyilatkozott az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter első kijelentéseiről az Európai Unió bővítési politikájával kapcsolatban – írja a LIGA.

A biztos szerint Budapest részéről pozitív üzenet, hogy az új kormány minden tagjelölt ország esetében azonos elbírálást ígér.

Kos a LIGA.net kérdésére válaszolva hangsúlyozta: 

Magyar Péter világossá tette, hogy Magyarország minden EU-csatlakozásra váró államot egyenlően kíván kezelni, beleértve Ukrajnát is.

Közben Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Kijev konkrét javaslatcsomagot készített a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos budapesti aggályok kezelésére. Hozzátette: Ukrajna kész a párbeszédre és a vitás kérdések rendezésére.

A magyar kisebbség jogainak kérdése az elmúlt hónapokban többször is előkerült az ukrán EU-csatlakozási folyamat kapcsán. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter a kárpátaljai magyar közösség jogainak bővítését jelölte meg, mint feltétel, mielőtt támogatná a csatlakozási tárgyalások támogatását.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. május 11. 18:45
Budapest részéről pozitív üzenet, hogy az új kormány minden tagjelölt ország esetében azonos elbírálást ígér. eddig is ezt mondtuk, ti meg zellerek koveteltek kulonleges elbanast
csapláros
2026. május 11. 18:13
Reszelő Aladár 2026. május 11. 17:29 ..."Szerintem vegyük be őket, ahogy ők akarják. Helyettünk harcolnak, értünk halnak, lényegében mi akartuk, hogy háborúzzanak. Mindvégig ez volt a cél, "... Ne essünk túlzásba. Ukrajna HELYETTÜK harcol és nem helyettünk, ÉRTÜK (a new-yorki kazár uzsorásokért) hal és NEM értünk, NEM MI AKARTUK a háborút. A papírforma Ukrajna semlegességét diktálta, és mint virágzó ütköző állam, ha mi 2004-től ők ugyancsak, akár már 2014-től uniós tagok lehettek volna. De elszabták. Nekünk ehhez a háborúhoz TOVÁBBRA SINCS SEMMI KÖZÜNK. Még annyra sem, mint a II. világháborúban, amikor még megvolt Trianon orvoslásának a reménye.
sanya55-2
2026. május 11. 18:13
Még kitűntetést is kap majd, mikor Toka tábornokkal az élen a tiszahadosztály átüti a legnehezebb frontszakaszt
madre79
2026. május 11. 17:58
Legfőbb ideje, hogy ezt a szemét EU-t szétszedjék! Az összes hibbant és alja népség ide gyűlt össze, jó pénzért eladják a lelküket, eladnak és tönkre tesznek mindent.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!