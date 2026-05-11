Brüsszel elégedett: Ukrajna miatt veregették meg Magyar Péter vállát

Bejelentette Magyar Péter: az RTL-től és az ATV-től igazolt kormányszóvivőket
„Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől” – fogalmazott a miniszterelnök.
Pozitív jelzéseket lát Brüsszel azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péterék támogathatják Ukrajna EU-integrációját.
Az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa, Marta Kos bizakodóan nyilatkozott az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter első kijelentéseiről az Európai Unió bővítési politikájával kapcsolatban – írja a LIGA.
A biztos szerint Budapest részéről pozitív üzenet, hogy az új kormány minden tagjelölt ország esetében azonos elbírálást ígér.
Kos a LIGA.net kérdésére válaszolva hangsúlyozta:
Magyar Péter világossá tette, hogy Magyarország minden EU-csatlakozásra váró államot egyenlően kíván kezelni, beleértve Ukrajnát is.
Közben Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Kijev konkrét javaslatcsomagot készített a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos budapesti aggályok kezelésére. Hozzátette: Ukrajna kész a párbeszédre és a vitás kérdések rendezésére.
A magyar kisebbség jogainak kérdése az elmúlt hónapokban többször is előkerült az ukrán EU-csatlakozási folyamat kapcsán. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter a kárpátaljai magyar közösség jogainak bővítését jelölte meg, mint feltétel, mielőtt támogatná a csatlakozási tárgyalások támogatását.
Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT / AFP
