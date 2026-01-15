Trump ujja már a piros gombon: kegyetlen csapással törölné el ellenségét a föld színéről Amerika

Ezek a bizonytalanságok oda vezethetnek, hogy Trump – ha egyáltalán meghozza a döntést a katonai fellépésről – kezdetben csupán korlátozott, célzott csapásokat hagyna jóvá Irán ellen.

Trump a napokban nyilvánosan is üzent az iráni tüntetőknek. Egy detroiti látogatása során azt mondta: „a segítség úton van”, Irán helyzetét pedig „törékenynek” nevezte. Később az Ovális Irodában arról beszélt, hogy értesülései szerint az iráni vezetés leállította a tüntetők elleni halálos erőszakot és felfüggesztette a tervezett kivégzéseket – olyan lépéseket, amelyek elmaradása korábban amerikai katonai válaszlépést válthatott volna ki.

Amikor újságírók azt kérdezték, hogy mindez azt jelenti-e, hogy a katonai opció lekerült a napirendről, Trump óvatosan fogalmazott: az Egyesült Államok „figyelni fogja a folyamatot”, és annak alakulásától teszi függővé a további lépéseket.

A háttérben azonban intenzív egyeztetések zajlanak. Trump kedden részletesen felvázolta nemzetbiztonsági csapatának, milyen célokat vár el egy esetleges iráni művelettől. A védelmi minisztérium ennek megfelelően dolgozta át a lehetséges katonai forgatókönyveket, amelyeket az elnök elé terjesztettek.