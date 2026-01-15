Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán támadás egyesült államok donald trump

Trump ujja már a piros gombon: kegyetlen csapással törölné el ellenségét a föld színéről Amerika

2026. január 15. 09:51

Amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indít Irán ellen, annak gyorsnak és döntőnek kell lennie, elkerülve az elhúzódó konfliktust.

2026. január 15. 09:51
null

Donald Trump amerikai elnök világossá tette nemzetbiztonsági csapata számára: amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indít Irán ellen, annak gyorsnak és döntőnek kell lennie, elkerülve egy elhúzódó, hetekig vagy akár hónapokig tartó konfliktust. Több, a Fehér Házhoz közel álló forrás szerint Trump olyan csapást szeretne, amely végérvényesen meggyengíti vagy akár összeomlasztja az iráni rezsimet – írta az NBC News.

Az elnök elszántsága ellenére tanácsadói eddig nem tudtak számára garanciát adni arra, hogy egy amerikai katonai beavatkozás valóban gyors rezsimváltáshoz vezetne.

A Pentagon és a nemzetbiztonsági apparátus egy része attól tart, hogy Irán egy támadásra agresszív és kiszámíthatatlan válaszlépésekkel reagálna,

 miközben az Egyesült Államok jelenlegi regionális katonai jelenléte nem feltétlenül elegendő egy szélesebb eszkaláció kezelésére.

Ezek a bizonytalanságok oda vezethetnek, hogy Trump – ha egyáltalán meghozza a döntést a katonai fellépésről – kezdetben csupán korlátozott, célzott csapásokat hagyna jóvá Irán ellen.

Trump a napokban nyilvánosan is üzent az iráni tüntetőknek. Egy detroiti látogatása során azt mondta: „a segítség úton van”, Irán helyzetét pedig „törékenynek” nevezte. Később az Ovális Irodában arról beszélt, hogy értesülései szerint az iráni vezetés leállította a tüntetők elleni halálos erőszakot és felfüggesztette a tervezett kivégzéseket – olyan lépéseket, amelyek elmaradása korábban amerikai katonai válaszlépést válthatott volna ki.

Amikor újságírók azt kérdezték, hogy mindez azt jelenti-e, hogy a katonai opció lekerült a napirendről, Trump óvatosan fogalmazott: az Egyesült Államok „figyelni fogja a folyamatot”, és annak alakulásától teszi függővé a további lépéseket.

A háttérben azonban intenzív egyeztetések zajlanak. Trump kedden részletesen felvázolta nemzetbiztonsági csapatának, milyen célokat vár el egy esetleges iráni művelettől. A védelmi minisztérium ennek megfelelően dolgozta át a lehetséges katonai forgatókönyveket, amelyeket az elnök elé terjesztettek.

A Fehér Házban attól is tartanak, hogy egy meggyengült, belső tiltakozásokkal küzdő iráni rezsim különösen veszélyes lehet, és megtorló akciókat indíthat amerikai erők és szövetségesek – köztük Izrael – ellen.

Ennek fényében az Egyesült Államok óvintézkedéseket tett: több száz amerikai katonát vezényeltek át a katari Al Udeid légibázisról biztonságosabb helyszínekre, és a térség más pontjain is fokozott védelmi intézkedéseket léptettek életbe.

Bár Washington egyelőre nem vezényelt jelentős katonai erősítést a Közel-Keletre – ahogyan azt korábbi nagyobb műveletek előtt tette –, az amerikai hadsereg továbbra is rendelkezik olyan légi, tengeri és személyi eszközökkel a régióban, amelyek alkalmasak célzott vagy korlátozott csapások végrehajtására Irán ellen.

A következő napok döntőek lehetnek: Trump továbbra is mérlegeli a katonai, politikai és stratégiai kockázatokat, miközben az iráni helyzet alakulása határozhatja meg, hogy az Egyesült Államok valóban fegyverrel avatkozik-e be a konfliktusba, vagy egyelőre megmarad a fenyegetés és a nyomásgyakorlás szintjén.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

alaba2
•••
2026. január 15. 11:39 Szerkesztve
Csak úgy kérdem mi is van Venezuelával? Mert a nagy emberrablás után nagy csend lett,még a hangzatos szavak sem nagyon vannak! Szerintem ugyan az a kormány van porondon mint az akció előtt !! Ezt azért valljuk be nem nagy siker,a kormány meg a helyén és az olajkutakat sem ők irányítják tudtommal! Oda még kellene erő csak az már egy más tészta mint az előző akció! Irán pedig teljesen más helyzet és nagyon nagy fába vágja az USA a fejszéjét az áhított olaj miatt!! 90millió lakos és nem papucsos kecskepásztorok,persze lehet bombázgatni a sivatagot ,de oda menni szárazföldön bizony kétséges!!!! Nagyon sok hullazsák menne vissza az USA-ba és nagyon sok háromszögre hajtott zászló lenne kiosztva a jenkik között!! Nyilván a normális gondolkodású elemzők ezt tudják és ezért tartják vissza Tump-ot!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. január 15. 11:38 Szerkesztve
oszt mi lesz te barom a világon másodszor is ti vetitek be az atombombát????? ÁLLÍTSÁTOK MEG DONALDÓ TRUMPIT PERSZE EZ A JENKIKNEK SEMMIT NEM MOND, MERT HA VALAKI RÁ TUDJA ÍRNI A NEVÉT EGY "EGYETEMI" TESZTRE AZ MÁR 10 PONT BRECHT SZERINTÜK EGY SUGÁRÚT VALAHOL
polárüveg
2026. január 15. 11:20
Irán nem Venezuela. Teljesen más viszonyok vannak, ahol a vallás és az USA ellenesség nagyon erős. Plusz a Hormuzi szoroson rajta tartják a szemüket, kezüket. A hatalom pedig erősen decentralizált, a központ kiiktatása nem okoz rendszerváltást. Ahol egy miniszterelnök ki mer menni az utcára a tömegbe, ott rendszerváltás realitása az csak manipuláció. Sokkal gyümölcsözőbb az iráni rezsimmel üzletelni, és az iráni gazdaság fellendülés az iráni vallási túltengést automatikusan visszaszabályozza. Irán most pedig megtanulta, hogy a saját lakosságát kell támogassa, nem külföldi katonai meg terrorszervezeteket. Iránnak a neve is mutatja, hogy ősnépek hazája volt, és az ősnépek maradékai a fársik/perzsák mellett ma is ott élnek.
Gyuri05
2026. január 15. 10:37
Ezért van igaza Észak Kóreának, hogy van atomja, így szóba sem kerül, hogy megtámadják.
