Trump ujja már a piros gombon: kegyetlen csapással törölné el ellenségét a föld színéről Amerika

Trump megkongatta a vészharangot: visszavonulót fújtak az amerikaik, hátrahagyták a kulcsfontosságú támaszpontot
A fokozódó amerikai–iráni feszültség miatt Washington elkezdte részlegesen kiüríteni az egyik legfontosabb közel-keleti bázisát.
Amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indít Irán ellen, annak gyorsnak és döntőnek kell lennie, elkerülve az elhúzódó konfliktust.
Donald Trump amerikai elnök világossá tette nemzetbiztonsági csapata számára: amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indít Irán ellen, annak gyorsnak és döntőnek kell lennie, elkerülve egy elhúzódó, hetekig vagy akár hónapokig tartó konfliktust. Több, a Fehér Házhoz közel álló forrás szerint Trump olyan csapást szeretne, amely végérvényesen meggyengíti vagy akár összeomlasztja az iráni rezsimet – írta az NBC News.
Az elnök elszántsága ellenére tanácsadói eddig nem tudtak számára garanciát adni arra, hogy egy amerikai katonai beavatkozás valóban gyors rezsimváltáshoz vezetne.
A Pentagon és a nemzetbiztonsági apparátus egy része attól tart, hogy Irán egy támadásra agresszív és kiszámíthatatlan válaszlépésekkel reagálna,
miközben az Egyesült Államok jelenlegi regionális katonai jelenléte nem feltétlenül elegendő egy szélesebb eszkaláció kezelésére.
Ezek a bizonytalanságok oda vezethetnek, hogy Trump – ha egyáltalán meghozza a döntést a katonai fellépésről – kezdetben csupán korlátozott, célzott csapásokat hagyna jóvá Irán ellen.
Trump a napokban nyilvánosan is üzent az iráni tüntetőknek. Egy detroiti látogatása során azt mondta: „a segítség úton van”, Irán helyzetét pedig „törékenynek” nevezte. Később az Ovális Irodában arról beszélt, hogy értesülései szerint az iráni vezetés leállította a tüntetők elleni halálos erőszakot és felfüggesztette a tervezett kivégzéseket – olyan lépéseket, amelyek elmaradása korábban amerikai katonai válaszlépést válthatott volna ki.
Amikor újságírók azt kérdezték, hogy mindez azt jelenti-e, hogy a katonai opció lekerült a napirendről, Trump óvatosan fogalmazott: az Egyesült Államok „figyelni fogja a folyamatot”, és annak alakulásától teszi függővé a további lépéseket.
A háttérben azonban intenzív egyeztetések zajlanak. Trump kedden részletesen felvázolta nemzetbiztonsági csapatának, milyen célokat vár el egy esetleges iráni művelettől. A védelmi minisztérium ennek megfelelően dolgozta át a lehetséges katonai forgatókönyveket, amelyeket az elnök elé terjesztettek.
A Fehér Házban attól is tartanak, hogy egy meggyengült, belső tiltakozásokkal küzdő iráni rezsim különösen veszélyes lehet, és megtorló akciókat indíthat amerikai erők és szövetségesek – köztük Izrael – ellen.
Ennek fényében az Egyesült Államok óvintézkedéseket tett: több száz amerikai katonát vezényeltek át a katari Al Udeid légibázisról biztonságosabb helyszínekre, és a térség más pontjain is fokozott védelmi intézkedéseket léptettek életbe.
Bár Washington egyelőre nem vezényelt jelentős katonai erősítést a Közel-Keletre – ahogyan azt korábbi nagyobb műveletek előtt tette –, az amerikai hadsereg továbbra is rendelkezik olyan légi, tengeri és személyi eszközökkel a régióban, amelyek alkalmasak célzott vagy korlátozott csapások végrehajtására Irán ellen.
A következő napok döntőek lehetnek: Trump továbbra is mérlegeli a katonai, politikai és stratégiai kockázatokat, miközben az iráni helyzet alakulása határozhatja meg, hogy az Egyesült Államok valóban fegyverrel avatkozik-e be a konfliktusba, vagy egyelőre megmarad a fenyegetés és a nyomásgyakorlás szintjén.
