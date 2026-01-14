Trump megkongatta a vészharangot: visszavonulót fújtak az amerikaik, hátrahagyták a kulcsfontosságú támaszpontot

A Fehér Házhoz közel álló források szerint Trump az elmúlt napokban több katonai és nem katonai opcióról kapott részletes tájékoztatást. Ezek között szerepelnek kibertámadások és a további szankciók is.

Az iráni belpolitikai helyzet egyre súlyosabb. A kormány elleni tiltakozások immár harmadik hete tartanak és a halálos áldozatok száma gyorsan emelkedik. Az iráni Human Rights Activists in Iran jelentése szerint eddig több mint 2400 ember vesztette életét, több mint 18 000 tüntetőt tartóztattak le, és legalább 140 kormányzati rendfenntartó halt meg.

Irán szerdán jelezte, hogy gyorsított bírósági eljárásokra és akár kivégzésekre is készül az antikormányzati tüntetőkkel szemben, tovább fokozva a nemzetközi aggodalmat.

A katonai helyzetet bonyolítja, hogy az Egyesült Államok jelenleg korlátozott haditengerészeti erőkkel van jelen a Közel-Keleten. Mindössze hat amerikai hadihajó tartózkodik a térségben, és nincs a közelben repülőgép-hordozó csapásmérő kötelék sem, miután a Gerald R. Ford hordozó csoportját korábban a Karib-térségbe vezényelték. Ez csökkenti az amerikai erők rakétavédelmi képességeit, mivel a hordozók kísérőrombolói kulcsszerepet játszanak a ballisztikus rakéták elfogásában.