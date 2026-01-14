Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
irán egyesült államok washington donald trump

Trump megkongatta a vészharangot: visszavonulót fújtak az amerikaik, hátrahagyták a kulcsfontosságú támaszpontot

2026. január 14. 17:45

A fokozódó amerikai–iráni feszültség miatt Washington elkezdte részlegesen kiüríteni az egyik legfontosabb közel-keleti bázisát.

2026. január 14. 17:45
null

Az Egyesült Államok elővigyázatossági okokból megkezdte katonai személyzetének részleges kivonását a katari Al Udeid légibázisról és Donald Trump elnök is egyre komolyabban mérlegeli egy Irán elleni katonai akció lehetőségét. A döntés hátterében a Washington és Teherán közötti gyorsan eszkalálódó feszültség áll – írta a Wall Street Journal.

Amerikai tisztviselők szerint a lépés a térségben állomásozó erők védelmét szolgálja, különösen annak fényében, hogy Irán korábban figyelmeztetett: egy esetleges amerikai támadás esetén csapásokat mérhet amerikai bázisokra, hajózási útvonalakra vagy Izraelre. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Az Al Udeid légibázis az Egyesült Államok egyik legfontosabb közel-keleti támaszpontja, ahol jelentős amerikai katonai jelenlét található.

Trump elnök kedden nyílt üzenetet intézett az iráni kormány ellen tüntetőkhöz, kijelentve, hogy „a segítség úton van”, ami sokak szerint a közvetlen beavatkozás lehetőségére utal. Ugyanezen a napon arra is figyelmeztette az Iránban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy fontolják meg az ország elhagyását.

A Fehér Házhoz közel álló források szerint Trump az elmúlt napokban több katonai és nem katonai opcióról kapott részletes tájékoztatást. Ezek között szerepelnek kibertámadások és a további szankciók is.

Az iráni belpolitikai helyzet egyre súlyosabb. A kormány elleni tiltakozások immár harmadik hete tartanak és a halálos áldozatok száma gyorsan emelkedik. Az iráni Human Rights Activists in Iran jelentése szerint eddig több mint 2400 ember vesztette életét, több mint 18 000 tüntetőt tartóztattak le, és legalább 140 kormányzati rendfenntartó halt meg.

Irán szerdán jelezte, hogy gyorsított bírósági eljárásokra és akár kivégzésekre is készül az antikormányzati tüntetőkkel szemben, tovább fokozva a nemzetközi aggodalmat.

A katonai helyzetet bonyolítja, hogy az Egyesült Államok jelenleg korlátozott haditengerészeti erőkkel van jelen a Közel-Keleten. Mindössze hat amerikai hadihajó tartózkodik a térségben, és nincs a közelben repülőgép-hordozó csapásmérő kötelék sem, miután a Gerald R. Ford hordozó csoportját korábban a Karib-térségbe vezényelték. Ez csökkenti az amerikai erők rakétavédelmi képességeit, mivel a hordozók kísérőrombolói kulcsszerepet játszanak a ballisztikus rakéták elfogásában.

Ezt is ajánljuk a témában

Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az Egyesült Államok továbbra is képes megvédeni térségbeli erőit Patriot légvédelmi rendszerekkel, valamint regionális szövetségesei támogatásával. Emellett a Pentagon továbbra is rendelkezik a lehetőséggel, hogy rombolókról indított Tomahawk rakétákkal, illetve a térségben állomásozó bombázókkal és vadászgépekkel hajtson végre csapásokat.

A következő napok döntőek lehetnek: miközben Trump elnök újabb jelentéseket vár az iráni helyzetről, a Közel-Kelet ismét egy szélesebb konfliktus küszöbére sodródhat.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2026. január 14. 19:15
"neszteklipschik 2026. január 14. 17:56 • Szerkesztve A "dresszkód" nem követéséért (nők esetében) -halál!" Nos, az Európába özönlő muszlim nők körében sokan meg pont az identitásuk részének deklarálják a hagyományos viseleteket, sokan csak a kendőt, ám jókora számban a csador sőt, a niqab viselésének jogát vindikálják maguknak. Na, erre varrj gombot! Amúgy pediglen iráni belügy, akinek nem tetszik, az előtt szabad az út. Mindig is az volt.
Válasz erre
2
0
tasijani22000
2026. január 14. 18:17
Már én is azt mondom, hogy a legfőbb ideje a tenger fenekére küldeni az egész rohadt amerikai flottát! ...Aztán meglátjuk mernek-e a gomb után nyúlni!
Válasz erre
3
3
Obsitos Technikus
2026. január 14. 17:57
Ha partraszálltok, abból Vietnam lesz.
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
•••
2026. január 14. 17:56 Szerkesztve
A "dresszkód" nem követéséért (nők esetében) -halál! (De minimum korbácsolás.) A szólás szabadságának követeléséért -halál! A Saria-rendőrség önkényének a megszüntetését követelni -halál! Többpárti demokratikus rendszert követelni -halál! A hiperinfláció, a nyomor, a korrupció és az önkény ellen tüntetni -halál! F@sza kis rendszer ez, nem is értem mit lázadoznak, a hülye is ilyen rendszerben szeretné leélni az életét! Álláhu-ák-bár! 😈
Válasz erre
3
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!