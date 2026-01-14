Trump megkongatta a vészharangot: visszavonulót fújtak az amerikaik, hátrahagyták a kulcsfontosságú támaszpontot

Tovább élesedik a harc Iránban: a korábbi császárné a tüntetőket buzdítja
„Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz” – hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi.
A fokozódó amerikai–iráni feszültség miatt Washington elkezdte részlegesen kiüríteni az egyik legfontosabb közel-keleti bázisát.
Az Egyesült Államok elővigyázatossági okokból megkezdte katonai személyzetének részleges kivonását a katari Al Udeid légibázisról és Donald Trump elnök is egyre komolyabban mérlegeli egy Irán elleni katonai akció lehetőségét. A döntés hátterében a Washington és Teherán közötti gyorsan eszkalálódó feszültség áll – írta a Wall Street Journal.
Amerikai tisztviselők szerint a lépés a térségben állomásozó erők védelmét szolgálja, különösen annak fényében, hogy Irán korábban figyelmeztetett: egy esetleges amerikai támadás esetén csapásokat mérhet amerikai bázisokra, hajózási útvonalakra vagy Izraelre.
Az Al Udeid légibázis az Egyesült Államok egyik legfontosabb közel-keleti támaszpontja, ahol jelentős amerikai katonai jelenlét található.
Trump elnök kedden nyílt üzenetet intézett az iráni kormány ellen tüntetőkhöz, kijelentve, hogy „a segítség úton van”, ami sokak szerint a közvetlen beavatkozás lehetőségére utal. Ugyanezen a napon arra is figyelmeztette az Iránban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy fontolják meg az ország elhagyását.
A Fehér Házhoz közel álló források szerint Trump az elmúlt napokban több katonai és nem katonai opcióról kapott részletes tájékoztatást. Ezek között szerepelnek kibertámadások és a további szankciók is.
Az iráni belpolitikai helyzet egyre súlyosabb. A kormány elleni tiltakozások immár harmadik hete tartanak és a halálos áldozatok száma gyorsan emelkedik. Az iráni Human Rights Activists in Iran jelentése szerint eddig több mint 2400 ember vesztette életét, több mint 18 000 tüntetőt tartóztattak le, és legalább 140 kormányzati rendfenntartó halt meg.
Irán szerdán jelezte, hogy gyorsított bírósági eljárásokra és akár kivégzésekre is készül az antikormányzati tüntetőkkel szemben, tovább fokozva a nemzetközi aggodalmat.
A katonai helyzetet bonyolítja, hogy az Egyesült Államok jelenleg korlátozott haditengerészeti erőkkel van jelen a Közel-Keleten. Mindössze hat amerikai hadihajó tartózkodik a térségben, és nincs a közelben repülőgép-hordozó csapásmérő kötelék sem, miután a Gerald R. Ford hordozó csoportját korábban a Karib-térségbe vezényelték. Ez csökkenti az amerikai erők rakétavédelmi képességeit, mivel a hordozók kísérőrombolói kulcsszerepet játszanak a ballisztikus rakéták elfogásában.
Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az Egyesült Államok továbbra is képes megvédeni térségbeli erőit Patriot légvédelmi rendszerekkel, valamint regionális szövetségesei támogatásával. Emellett a Pentagon továbbra is rendelkezik a lehetőséggel, hogy rombolókról indított Tomahawk rakétákkal, illetve a térségben állomásozó bombázókkal és vadászgépekkel hajtson végre csapásokat.
A következő napok döntőek lehetnek: miközben Trump elnök újabb jelentéseket vár az iráni helyzetről, a Közel-Kelet ismét egy szélesebb konfliktus küszöbére sodródhat.
