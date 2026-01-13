Ft
kormány farah pahlavi irán iszlám köztársaság izrael

Tovább élesedik a harc Iránban: a korábbi császárné a tüntetőket buzdítja

2026. január 13. 21:48

„Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz” – hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi.

2026. január 13. 21:48
null

Farah Pahlavi egykori iráni császárné, az 1979-ben megbuktatott sah felesége felszólította kedden az Iszlám Köztársaság hadseregét, hogy „az iráni történelem e kritikus pillanatában” álljon a tüntetők oldalára.

Fontoljátok meg, hogy egy kormány túlélése és a vívmányok megőrzése sosem igazolhatja honfitársaitok vérének kiontását”

 – írta az X-en.

„Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz” – hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi. „A holnap szabad Iránja a gyermekeiteké. Ne romboljátok le saját és családjaitok jövőjét azzal, hogy honfitársaitok halálát okozzátok” – fűzte hozzá.

Az iráni tüntetőkhöz intézve szavait Farah Pahlavi azt írta: „gyermekeim, ne adjátok fel a reményt”. „Legyetek erősek és higgyetek abban, hogy hamarosan közösen ünnepelhetitek a szabadságot Iránban, és hogy a fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett” – fogalmazott.

Hírügynökségek szerint kevéssé valószínű, hogy felhívása hatással lehet a biztonsági erőkre, ugyanis az államapparátusban továbbra is ellenszenv övezi az iráni monarchiát.

Farah Pahlavi az Egyesült Államokban élő Reza Pahlavi anyja. Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál az ellenzéken belül.

A teheráni vezetés a tömegtüntetések miatt az utóbbi napokban korlátozta a lakossági internetet, ezzel gyakorlatilag elvágva az irániakat a külvilágtól, és megbénítva a mindennapi életet. Ennek ellenére a helyi, hatóságok által erősen ellenőrzött tartalmú internet továbbra is elérhető, ahogy bizonyos taxis, futárszolgálatokhoz használható és online banki alkalmazások is működnek. Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő tudósítója szerint kedden helyreállították a nemzetközi telefonkapcsolatot is, viszont csak Iránból hívhatók külföldi számok, külföldről nem hívhatók irániak.

A fővárosban a kávézók és az utcák napközben zsúfolásig telve vannak, és az üzletek is nyitva tartanak, este azonban minden bezár, dacára annak, hogy nincs hivatalosan kijárási tilalom.

Kedd reggel a Teheráni Egyetem előtt egy kiégett mentőautó és egy tűzoltóautó állt, közelükben a kormány álláspontját hirdető plakáttal: „ezt a mentőautót a cionista rezsim (Izrael) szélhámosai támadták meg”. Más transzparenseken is megrongált autók voltak láthatók, „ezek nem tüntetések” felirattal.

Az iráni újságok tömeges kormánypárti megmozdulásokról cikkeztek kedden, amelyeken való részvételre a teheráni vezetés az előző nap hívott fel. Az ultrakonzervatív Kajhán című lap „mélységesen megalázónak” nevezte ezeket az Egyesült Államok és Izrael számára. Teherán mindkét országot a tiltakozó akciók szításával vádolja.

(MTI)

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP

