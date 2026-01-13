Ft
fehér ház ceglédi zoltán perzsa birodalom donald trump

Ceglédi reagált Trump posztjára: felvillantotta a térképet és leszögezte, hogy kicsit túlzásnak érzi

2026. január 13. 19:39

Nem teljesen érti, mire gondolt az amerikai elnök, de ez itt a Perzsa Birodalom térképe.

2026. január 13. 19:39
null

MIGA, azaz Make Iran Great Again, írta ki nemrég Trump – olvasható Ceglédi Zoltán, elemző legújabb bejegyzésében, amihez a régi Perzsa Birodalom térképét csatolta.

Ceglédi posztjában, enyhe humorral fűszerezve úgy fogalmazott:

Nem teljesen értem, mire gondolt, de ez itt a Perzsa Birodalom térképe. Túlzásnak érezném.”

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Teheránt, hogy a tüntetők elleni erőszak amerikai katonai válaszlépéseket vonhat maga után, és a Fehér Ház megerősítette: az elnök mérlegeli Irán bombázásának lehetőségét is.

Nyitókép forrása: Facebook/Ceglédi Zoltán

hexahelicene
2026. január 13. 20:30
Ceglédi posztjában, enyhe humorral menj a faszomba, a Donyec medence az oroszé, a venezuelai olaj meg US-é. Ukrajna meg a Senkiföldje lesz te barom.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 13. 20:21
Ha amerikai bábállam lesz a sah vezetése alatt, akkor Amerikának az a jó, ha Irán minél nagyobb lesz. Az arab országokban nem tud ilyen erős és tartós befolyást elérni.
Válasz erre
1
0
logoff-mihaly
2026. január 13. 20:06
-- a tüntetők elleni erőszak amerikai katonai válaszlépéseket vonhat maga után-- Nem igazán szoktam védeni a teokráciát és/vagy gerontokráciát de úgy mégis, mi a harapós ló vacogós fogáért merészeli az USA venni a bátorságot, hogy egy 100%-osan tisztán belpolitikai csetepatéba beleugat. A vak is látja most már, hogy az oroszokat, de főleg a ferdeszeműeket akarja csesztetni ezzel a hazardírozó művelettel, az olajcsap csiklandozásával. Ezzel óhatatlanul összébb tereli a BRICS karámot és majd ők cserélik le ezeket az imádkozó sáska kivénhedt tökösjózsi papokat épeszű, világi emberekre. Akik aztán tudják majd kivel kell lojálisnak lenni.
Válasz erre
1
0
masikhozzaszolo
2026. január 13. 19:52
Az irániaknak rosszul kezdődik ez az év. Most olvasom, akasztják őket, a haver meg bombázza. Kihúzták a gyufát Allahnál.
Válasz erre
2
0
