Ceglédi reagált Trump posztjára: felvillantotta a térképet és leszögezte, hogy kicsit túlzásnak érzi

A rezsim visszavág: szerdán akaszthatják az első tüntetőt Iránban
Lángokban áll az egész ország, Trump bombákat ígért, a rezsim megtorlást.
Nem teljesen érti, mire gondolt az amerikai elnök, de ez itt a Perzsa Birodalom térképe.
MIGA, azaz Make Iran Great Again, írta ki nemrég Trump – olvasható Ceglédi Zoltán, elemző legújabb bejegyzésében, amihez a régi Perzsa Birodalom térképét csatolta.
Ceglédi posztjában, enyhe humorral fűszerezve úgy fogalmazott:
Nem teljesen értem, mire gondolt, de ez itt a Perzsa Birodalom térképe. Túlzásnak érezném.”
Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Teheránt, hogy a tüntetők elleni erőszak amerikai katonai válaszlépéseket vonhat maga után, és a Fehér Ház megerősítette: az elnök mérlegeli Irán bombázásának lehetőségét is.
Nyitókép forrása: Facebook/Ceglédi Zoltán