Biztos pont a bizonytalan világban: ez Orbán Viktor titka

Idén tavasszal hazánkba érkezhet Donald Trump, amerikai elnök Orbán Viktor meghívására. A találkozó a kormánypártok választási kampánya miatt is jelentős lehet, ugyanakkor a magyar miniszterelnök nem csak az Egyesült Államokkal tart fent jó kapcsolatokat. Hogy Orbán Viktor nemzetközi elismertsége mekkora előnnyel jár hazánkra nézve, annak a Mestertervben jártunk utána.

Mráz: A kormányfő kapcsolatrendszere garanciát jelent

Mráz Ágoston Sámuel a magyar kormányfő nemzetközi kapcsolatrenszere kapcsán rámutatott: Orbán Viktor nem csak a levegőbe beszél, amikor azt mondja, hogy Magyarország ki marad a háborúból. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta, hogy erre a magyar kormányfőnek megvan az eszköze is, mely nem más, mint a nemzetközi kapcsolatrendszere.