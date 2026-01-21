Biztos pont a bizonytalan világban: ez Orbán Viktor titka

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Kiderült, minek köszönheti a miniszterelnök, hogy gond nélkül képes Magyarország érdekeit érvényesíteni.
Idén tavasszal hazánkba érkezhet Donald Trump, amerikai elnök Orbán Viktor meghívására. A találkozó a kormánypártok választási kampánya miatt is jelentős lehet, ugyanakkor a magyar miniszterelnök nem csak az Egyesült Államokkal tart fent jó kapcsolatokat. Hogy Orbán Viktor nemzetközi elismertsége mekkora előnnyel jár hazánkra nézve, annak a Mestertervben jártunk utána.
Mráz Ágoston Sámuel a magyar kormányfő nemzetközi kapcsolatrenszere kapcsán rámutatott: Orbán Viktor nem csak a levegőbe beszél, amikor azt mondja, hogy Magyarország ki marad a háborúból. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta, hogy erre a magyar kormányfőnek megvan az eszköze is, mely nem más, mint a nemzetközi kapcsolatrendszere.
Az, hogy az Egyesült Államok elnökével, az orosz elnökkel, a kínai elnökkel, és még ki mindennel a világpolitikában közvetlen, személyes, baráti kapcsolata van. Ez garancia is arra, hogy Magyarország képes legyen kimaradni a háborúból. (...) Annál jobb helyzet nincs, amikor az egymással konfliktusban lévő felek mindegyikével az ember baráti viszonyban van”
– mutatott rá.
G. Fodor Gábor rámutatott arra is: a mostani helyzetben a világpolitika nagy játékosai bármire képesek, de a miniszterelnök személye továbbra is garancia. Mint fogalmazott:
Ezek a nagy emberek, ezek a vad nyugati figurák bármikor, bármire képesek. Na, de legalább Viktort respektálják. Tudják, hogy ki az a Viktor. Velünk nem csinálják meg azt, amit másokkal . Ez nem lesz Caracas”
– szögezte le a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Oliver Contreras / AFP