01. 22.
csütörtök
01. 22.
csütörtök
Biztos pont a bizonytalan világban: ez Orbán Viktor titka

2026. január 21. 20:39

Kiderült, minek köszönheti a miniszterelnök, hogy gond nélkül képes Magyarország érdekeit érvényesíteni.

2026. január 21. 20:39
null
Mandiner
Mandiner

Idén tavasszal hazánkba érkezhet Donald Trump, amerikai elnök Orbán Viktor meghívására. A találkozó a kormánypártok választási kampánya miatt is jelentős lehet, ugyanakkor a magyar miniszterelnök nem csak az Egyesült Államokkal tart fent jó kapcsolatokat. Hogy Orbán Viktor nemzetközi elismertsége mekkora előnnyel jár hazánkra nézve, annak a Mestertervben jártunk utána.

Mráz: A kormányfő kapcsolatrendszere garanciát jelent

Mráz Ágoston Sámuel a magyar kormányfő nemzetközi kapcsolatrenszere kapcsán rámutatott: Orbán Viktor nem csak a levegőbe beszél, amikor azt mondja, hogy Magyarország ki marad a háborúból. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta, hogy erre a magyar kormányfőnek megvan az eszköze is, mely nem más, mint a nemzetközi kapcsolatrendszere.

Az, hogy az Egyesült Államok elnökével, az orosz elnökkel, a kínai elnökkel, és még ki mindennel a világpolitikában közvetlen, személyes, baráti kapcsolata van. Ez garancia is arra, hogy Magyarország képes legyen kimaradni a háborúból. (...) Annál jobb helyzet nincs, amikor az egymással konfliktusban lévő felek mindegyikével az ember baráti viszonyban van”

– mutatott rá.

G. Fodor: Orbán Viktort tisztelik

G. Fodor Gábor rámutatott arra is: a mostani helyzetben a világpolitika nagy játékosai bármire képesek, de a miniszterelnök személye továbbra is garancia. Mint fogalmazott:

Ezek a nagy emberek, ezek a vad nyugati figurák bármikor, bármire képesek. Na, de legalább Viktort respektálják. Tudják, hogy ki az a Viktor. Velünk nem csinálják meg azt, amit másokkal . Ez nem lesz Caracas”

– szögezte le a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hegyita
2026. január 22. 17:26
Az úgy nem igaz, hog "gond nélkül..."! Tudjuk, hogy ez nem olyan egyszerű! Nagyon is sokat kell érte tenni, hogy ez így legyen és így is maradjon! Sőt nekünk is van dolgunk, hogy kimaradhassunk: ne tegyük lehetővé április 12-én, hogy olyan valakik kerüljenek hatalomra, akik a magyar nép érdekei ellen tevékenykednek!
Válasz erre
0
0
soma100
2026. január 22. 11:59
"Annál jobb helyzet nincs, amikor az egymással konfliktusban lévő felek mindegyikével az ember baráti viszonyban van” Mráz Ágostonnak úgy összességében igaza van, de az idézett mondat azért nem fedi teljes mértékben a valót. Az ukrán náci elnökkel nem baráti a viszonya, sőt azt lehet mondani, hogy Zelenszkij képes lenne egy kanál vízbe belefojtani Orbánt.
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. január 22. 11:45
Mi lesz velünk...április 12-én kiiktatjuk ezt a "biztos pontot"...azaz vége a hazaáruló potrohos tolvaj uralmának...Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯
Válasz erre
0
4
VeressZoltán
2026. január 22. 07:28
"Magyarország ki marad a háborúból". Nem! Magyarország KIMARAD a háborúból!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!