Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Még az is kiderült, mi lehet a „nem túl reális Fidesz-Tisza versenyállások” mögött.
A Tisza elnökének támogatóit míg a saját szavazóik sem kedvelik.
A Fidesz legutóbbi kongresszusán szép számmal láthattuk külföldi politikusok, köztük állami vezetők köszöntőjét, támogató üzenetét. Felmerül a kérdés: a Tisza kongresszusán vajon milyen külföldi politikusok jelennének meg? Kik azok, akik nyíltan felvállalnák Magyar Péter támogatását? A Mesterterv legutóbbi adásában utánajártunk: kik jöhetnek szóba nemzetközi szinten, akik köztudottan Orbán Viktor kihívója mellett tették le a voksukat.
Mráz Ágoston Sámuel elemzésének elején rögtön leszögezte: nem lesz ilyen személy. A Nézőpont Intézet vezetője szerint egyértelmű, hogy Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének, és az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek kéne megjelennie azon a bizonyos kivetítőn. Mráz ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Magyar Péter nem véletlenül nem kampányol a két uniós politikussal:
„Magyar Péternek azért van annyi politika érzéke, hogy azt is tudja, és a mi kutatásunkból is kiderült, hogy a Tisza szavazók fele nem szereti ezeket a személyeket.
Ő nem tud egy ilyen nemzetközi sereget felmutatni, mert az ő nemzetközi kapcsolat rendszere nem közösség. (...) Magyar Péter ugyanis egy alárendelti viszonyban van.
Azok a személyek, akik lehetőséget látnak a Tisza Pártban, Weber és Ursula von der Leyen eladhatatlanok még a Tisza szavazótáborának is. Ő nem fog ilyen típusú kongresszust tartani” – szögezte le az elemző.
Mráz ugyanakkor utalt Magyar Péter egyik interjújára is, melyben a Tisza elnöke arról beszélt, hogy nemzetközi útra fog indulni, tehát lesz egy-két találkozója. „De ha ezzel a két személlyel találkozik, azzal a Fidesznek tesz csak szívességet” – tette hozzá.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP