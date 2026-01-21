Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
HIMARS front orosz-ukrán háború

Döbbenetes pusztítás: bevetették a két legvéresebb fegyvert, megállíthatatlanul törnek előre az oroszok

2026. január 21. 13:53

Öt frontszakaszon számolt be előretörésről az orosz védelmi minisztérium.

2026. január 21. 13:53
null

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1240 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel kamikaze drónok több raktárát, valamint drónindító helyszíneket, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, három harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, négy sorozatvetőt, három 155 milliméteres önjáró tarackot, négy irányított légibombát, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

HIMARS sorozatvetők húsz rakétáját, három nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 375 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az Adige Köztársaságban lévő Novaja Adigeja községben 13 ember megsebesült, közülük kilencet kórházba kellett szállítani, amikor találat ért egy lakóházat. Az ápolásra szorult sérültek közül kettő gyermek. Novaja Adigejában kigyulladt egy többemeletes lakóház, a tűz átterjedt a parkolóra, ahol 15 gépkocsi kiégett, további 25 pedig megrongálódott.

Belgorod megyében három, Brjanszk megyében pedig két civil életét vesztette. A Krasznodari területen tűz ütött ki az apifinszkiji kőolajfinomítóban.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU / Anadolu via AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
etz-250
2026. január 21. 17:27
Jó cikk. Csak tudnám mi az a két legvéresebb fegyver, amit az oroszok bevetettek.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 21. 16:53
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike.
Válasz erre
2
0
iphone-13
2026. január 21. 16:51
HAJRÁ OROSZOK
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 21. 16:44
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!