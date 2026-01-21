Döbbenetes pusztítás: bevetették a két legvéresebb fegyvert, megállíthatatlanul törnek előre az oroszok

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1240 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel kamikaze drónok több raktárát, valamint drónindító helyszíneket, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, három harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, négy sorozatvetőt, három 155 milliméteres önjáró tarackot, négy irányított légibombát,