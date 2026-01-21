Kész, vége: már a választás előtt elvesztette a háborút Magyar Péter egyik jelöltje (VIDEÓ)

Ilyen gyorsan tiszás jelölt még nem semmisült meg, mint Szimon Renáta, akit a Fidesz-KDNP a sorozatos botrányai miatt lemondásra szólított fel – hívta fel rá a figyelmet Rétvári Bence a Facebook-oldalán szerdán.

Körülötte elfogyott a levegő, bizottsági tagságáról való lemondása pedig beismerő vallomás is egyben”

– szögezte le a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.