01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Szimon Renáta liberális Magyarország Rétvári Bence Magyar Péter ellenzék baloldal

Kész, vége: már a választás előtt elvesztette a háborút Magyar Péter egyik jelöltje (VIDEÓ)

2026. január 21. 22:36

Ilyen gyorsan tiszás jelölt még nem semmisült meg.

2026. január 21. 22:36
null

Ilyen gyorsan tiszás jelölt még nem semmisült meg, mint Szimon Renáta, akit a Fidesz-KDNP a sorozatos botrányai miatt lemondásra szólított fel – hívta fel rá a figyelmet Rétvári Bence a Facebook-oldalán szerdán.

Körülötte elfogyott a levegő, bizottsági tagságáról való lemondása pedig beismerő vallomás is egyben”

– szögezte le a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

csulak
2026. január 22. 16:34
1 fereggel kevesebb
llancsi74
2026. január 22. 05:58
A Tiszánál elvárás a hazudozás képessége...
johannluipigus
2026. január 21. 23:16
Ez a kurva hazudta azt, hogy megtámadták a fideszesek?
