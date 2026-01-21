Kész, vége: már a választás előtt elvesztette a háborút Magyar Péter egyik jelöltje (VIDEÓ)

Ezt már soha nem magyarázza meg Magyar Péter: rettegve menekülnek tőle a tiszás aktivisták (VIDEÓ)
Egyre kínosabb a helyzet.
Ilyen gyorsan tiszás jelölt még nem semmisült meg.
Ilyen gyorsan tiszás jelölt még nem semmisült meg, mint Szimon Renáta, akit a Fidesz-KDNP a sorozatos botrányai miatt lemondásra szólított fel – hívta fel rá a figyelmet Rétvári Bence a Facebook-oldalán szerdán.
Körülötte elfogyott a levegő, bizottsági tagságáról való lemondása pedig beismerő vallomás is egyben”
– szögezte le a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Nyitókép: Facebook / Magyar Péter
A felvételt itt tudja megtekinteni: