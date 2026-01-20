Ft
01. 21.
szerda
Tisza Párt Szimon Renáta liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék baloldal

Ezt már soha nem magyarázza meg Magyar Péter: rettegve menekülnek tőle a tiszás aktivisták (VIDEÓ)

2026. január 20. 16:34

Egyre kínosabb a helyzet.

2026. január 20. 16:34
null

Kihátrálnak Magyar Péter mögül – először maga Szimon Renáta cáfolta, hogy megtámadták, most a rádi tiszás aktivisták sem álltak Magyar Péter mellé, derült ki a Vác Online Facebook-oldalán megjelent videó alapján.

A Vác Online kérdésére ugyanis nem erősítették meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének súlyos állítását.

Mint ismert, éppen Szimon Renáta és kísérete lépett fel agresszíven a Vác Online stábjával szemben, ami miatt rendőri intézkedést kért a lap. Néhány nap múlva Magyar Péter azt állította a közösségi oldalán, hogy Rádon megtámadták Szimon Renátát, az egyik önkéntesüket pedig fojtogatták. Mint kiderült, valójában a jelölt ott sem volt, mert éppen átállt az autójával, mert magánterületen parkolt.

Még aznap helyiek cáfolták a lap kérdésére, hogy fojtogatás, vagy fizikai atrocitás történt volna Rádon. Úgy fogalmazott egy rádi érintett, hogy az egész „politikai provokáció”.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: FERENC ISZA/AFP

 

 

zsugabubus-2
2026. január 20. 19:00
"Sem megerősíteni sem cáfolni nem merem!" :)))
pctroll
2026. január 20. 17:55
Ezen hazugságok tárgyai bűncselekménynek számító cselekmények. Köteles lenne feljelentést tenni, onnantól pedig a hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, ha kiderül, hogy kamu az egész sztori.
nyugalom
2026. január 20. 17:54
Még senki nem kert bocsanatot a sok aljassag miatt Varga Judittol! Ilike meg allja a szíjjazást?
KARAK-ter
2026. január 20. 17:04
Ez az embernek nem mondható szarházi káoszban és hazugságban teremtette meg magát. Ilyen állapotok voltak az otthonában erőszak, zsarolás, fenyegetés ,ilyen lesz az egész ország a kormányzása alatt. Nem baj lesz egy újabb Rákosi korszak , azt hiszem megemlegeti ezt még a nagyközönsége is. Hacsak nem tér észhez a magyar nemzet.........
