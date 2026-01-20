Ezt már soha nem magyarázza meg Magyar Péter: rettegve menekülnek tőle a tiszás aktivisták (VIDEÓ)

Kihátrálnak Magyar Péter mögül – először maga Szimon Renáta cáfolta, hogy megtámadták, most a rádi tiszás aktivisták sem álltak Magyar Péter mellé, derült ki a Vác Online Facebook-oldalán megjelent videó alapján.

A Vác Online kérdésére ugyanis nem erősítették meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének súlyos állítását.

Mint ismert, éppen Szimon Renáta és kísérete lépett fel agresszíven a Vác Online stábjával szemben, ami miatt rendőri intézkedést kért a lap. Néhány nap múlva Magyar Péter azt állította a közösségi oldalán, hogy Rádon megtámadták Szimon Renátát, az egyik önkéntesüket pedig fojtogatták. Mint kiderült, valójában a jelölt ott sem volt, mert éppen átállt az autójával, mert magánterületen parkolt.