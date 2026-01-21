Szlavjanszk közelébe ért az orosz hadsereg: hamarosan az egész Donyeck megyét elveszítheti Ukrajna
Az ukránok borzalmas helyzetben vannak, valamiért mégsem kötnek békét.
Fenyegetőzni már tudnak az ukránok, a kérdés, hogy milyen valóság húzódik a propagandán túl.
Az Index a The Kyiv Independentre hivatkozva arról ír, hogy sokkoló kijelentéssel kezdte meg munkáját az új ukrán védelmi miniszter. „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg” – jelentette ki Mihajlo Fedorov keddi sajtótájékoztatóján.
Mint kiderült, Fedorovnak két fő prioritása van, amelyek közül az első a „menedzsment”. „A vezetést azok köré kell felépíteni, akik képesek elérni a meghatározott célokat.
Ha valaki nem tud mérhető eredményeket felmutatni, nem maradhat a rendszerben”
– fogalmazott.
„A második stratégiai célunk havonta 50 ezer orosz megölése. A múlt hónapban 35 ezren haltak meg. Ezeket a veszteségeket videófelvételekkel igazolják.
Ha elérjük az 50 ezret, meglátjuk, mi történik az ellenséggel. Ők az embereket erőforrásként kezelik,
és a hiány már most is érezhető” – tette hozzá, felmondva az ukrán propagandát az orosz veszteségekről, amelyek ugyanúgy köszönő viszonyban sincsenek a valós számokkal, mint fordítva.
Az ukrán parlament Mihajlo Fedorovot január 14-én nevezte ki védelmi miniszterré.
