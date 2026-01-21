Ft
Mihajlo Fedorov orosz-ukrán háború védelmi miniszter ukrajna

Nagy szavak már vannak: az új ukrán védelmi miniszter célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg

2026. január 21. 08:00

Fenyegetőzni már tudnak az ukránok, a kérdés, hogy milyen valóság húzódik a propagandán túl.

2026. január 21. 08:00
null

Az Index a The Kyiv Independentre hivatkozva arról ír, hogy sokkoló kijelentéssel kezdte meg munkáját az új ukrán védelmi miniszter. „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg” – jelentette ki Mihajlo Fedorov keddi sajtótájékoztatóján.

Mint kiderült, Fedorovnak két fő prioritása van, amelyek közül az első a „menedzsment”. „A vezetést azok köré kell felépíteni, akik képesek elérni a meghatározott célokat. 

Ha valaki nem tud mérhető eredményeket felmutatni, nem maradhat a rendszerben” 

fogalmazott.

„A második stratégiai célunk havonta 50 ezer orosz megölése. A múlt hónapban 35 ezren haltak meg. Ezeket a veszteségeket videófelvételekkel igazolják. 

Ha elérjük az 50 ezret, meglátjuk, mi történik az ellenséggel. Ők az embereket erőforrásként kezelik,

és a hiány már most is érezhető” – tette hozzá, felmondva az ukrán propagandát az orosz veszteségekről, amelyek ugyanúgy köszönő viszonyban sincsenek a valós számokkal, mint fordítva.

Az ukrán parlament Mihajlo Fedorovot január 14-én nevezte ki védelmi miniszterré.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Neszterenko

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

