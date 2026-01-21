Nagy szavak már vannak: az új ukrán védelmi miniszter célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg

Az Index a The Kyiv Independentre hivatkozva arról ír, hogy sokkoló kijelentéssel kezdte meg munkáját az új ukrán védelmi miniszter. „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg” – jelentette ki Mihajlo Fedorov keddi sajtótájékoztatóján.

Mint kiderült, Fedorovnak két fő prioritása van, amelyek közül az első a „menedzsment”. „A vezetést azok köré kell felépíteni, akik képesek elérni a meghatározott célokat.