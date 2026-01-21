Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Brüsszel Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata

2026. január 21. 21:30

Brüsszel szerepére is fény derült.

2026. január 21. 21:30
Mandiner
Mandiner

Cikkünk írásakor kevesebb, mint három hónap van hátra a választásokig, de arról, mit várhatunk egy esetleges Magyar Péter vezette kormánytól még mindig nem tudni konkrétumokat. A Tisza Párt elnöke gyakran egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz, de a Tisza köreiben mozgó szakértők megszólalásait is érdemes nagyító alá tenni. A Mestertervben ezt meg is tettük.

G. Fodor: A Tisza Párt ajánlata valójában a háború borzalma

A fentiek kapcsán a XXI. Század Intézet stratégai igazgatója rámutatott: a háború vagy béke kérdésében például Magyar Péterék egyértelműen a háború oldalán állnak. Mint fogalmazott:

A háború borzalmait nem lehet a karosszékből elképzelni. És az a helyzet, hogy a Tisza Párt ajánlata valójában ez. Csak nem mondják ki. Mert ezt Brüsszel mondja ki. 

Brüsszel az, aki folytatni akarja a háborút, a háborúhoz pedig pénz kell” – mutatott rá.

Mint aláhúzta: „De utána majd kell katona. Meg mi van akkor, ha frontvonalak elkezdenek tolódni? Az eszkaláció azt jelenti magyarul, hogy itt is megtörténhet. Ez borzalmas! Na és ez a Tisza Párt ajánlata, mert Brüsszel pártja.”

„Nem tehetnek mást, mint a brüsszeli politikát támogassák” – emlékeztetett G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mathieu CUGNOT

 

