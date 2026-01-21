Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata

Cikkünk írásakor kevesebb, mint három hónap van hátra a választásokig, de arról, mit várhatunk egy esetleges Magyar Péter vezette kormánytól még mindig nem tudni konkrétumokat. A Tisza Párt elnöke gyakran egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz, de a Tisza köreiben mozgó szakértők megszólalásait is érdemes nagyító alá tenni. A Mestertervben ezt meg is tettük.

G. Fodor: A Tisza Párt ajánlata valójában a háború borzalma

A fentiek kapcsán a XXI. Század Intézet stratégai igazgatója rámutatott: a háború vagy béke kérdésében például Magyar Péterék egyértelműen a háború oldalán állnak. Mint fogalmazott: