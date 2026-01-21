Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata

Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Brüsszel szerepére is fény derült.
Cikkünk írásakor kevesebb, mint három hónap van hátra a választásokig, de arról, mit várhatunk egy esetleges Magyar Péter vezette kormánytól még mindig nem tudni konkrétumokat. A Tisza Párt elnöke gyakran egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz, de a Tisza köreiben mozgó szakértők megszólalásait is érdemes nagyító alá tenni. A Mestertervben ezt meg is tettük.
A fentiek kapcsán a XXI. Század Intézet stratégai igazgatója rámutatott: a háború vagy béke kérdésében például Magyar Péterék egyértelműen a háború oldalán állnak. Mint fogalmazott:
A háború borzalmait nem lehet a karosszékből elképzelni. És az a helyzet, hogy a Tisza Párt ajánlata valójában ez. Csak nem mondják ki. Mert ezt Brüsszel mondja ki.
Brüsszel az, aki folytatni akarja a háborút, a háborúhoz pedig pénz kell” – mutatott rá.
Mint aláhúzta: „De utána majd kell katona. Meg mi van akkor, ha frontvonalak elkezdenek tolódni? Az eszkaláció azt jelenti magyarul, hogy itt is megtörténhet. Ez borzalmas! Na és ez a Tisza Párt ajánlata, mert Brüsszel pártja.”
„Nem tehetnek mást, mint a brüsszeli politikát támogassák” – emlékeztetett G. Fodor Gábor.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Mathieu CUGNOT