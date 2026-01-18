Ft
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv Manfred Weber Magyar Péter Politico Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

2026. január 18. 07:32

Ezt nehéz lesz kimagyaráznia a Néppárt vezetőjének.

2026. január 18. 07:32
null
Mandiner
Mandiner

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nem egy fórumon hangoztatta már, hogy mennyire szeretne megszabadulni a magyar kormányfőtől. Ennek megfelelően most Magyar Pétert támogatja. És bár a közönségnek azt mutatják, hogy Magyar Péter önmagától lett ilyen népszerű a Néppárton belül, a Politico nemrég megjelent írása másról tanúskodik. A Mestertervben körbe jártuk a cikkben leírtakat.

Weberek tényleg Magyar Péteren keresztül próbálják meg befolyásolni hazánkat?

A Politico írásában úgy fogalmaz, hogy a 2026-os évben a magyar parlamenti választás lesz a legfontosabb választás az Európai Unión belül. Másfelől a cikk írója fekete-fehéren leírta, hogy Manfred Weber azért fogadta be olyan gyorsan Magyar Péteréket, hogy ezáltal befolyást szerezhessen Budapesten. Azóta pedig minden támogatást megad nekik, hogy felépíthessék a választási kampányukat. 

Mráz Ágoston Sámuel értékelését egy hasonlattal kezdte, miszerint a birodalmak a meghódítandó területeken kialakítsák azt a politikai osztályt, ami majd meghívja őket, hogy segítsenek. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint a helyzet most is ugyanez, de emiatt Magyar Péter nem más, mint a Néppárt "leányvállalata", és a cikk egyben figyelmeztetés is a Tisza-vezérnek, hogy ne felejtse el: ki a főnök.

Az a feladata egy ilyen politikai erőnek, ha sikerül a hatalmat megszerezni, hogy utána a behívás, a kompromisszum kötés és behódolás megtörténjen Brüsszel irányába. Tehát nem viccből finanszírozzák meg, hanem politikai feladata van ezeknek a szervezeteknek.

– mondta Mráz.

A Mesterterv elemzői szerint Manfred Weber támogatásának meglesz az ára (Forrás: YouTube képernyőfotó)

G. Fodor Gábor elemzésében azt emelte ki, hogy van egy asszimmetria. A XXI. Század Intézet vezetője úgy fogalmazott:

Innen nem lehet kimondani, mert ugye megbuknánk. Onnan meg ki lehet mondani, mert természetes. Egyszer egy! Azért öl bele energiát, pénzt, infrastruktúrát, hogy buktassátok meg Orbán Viktort. Ez az asszimmetria lényege.”

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. január 18. 09:41
"Weber nagyur nem magyarazkodik, hanem kinyilatkoztat. A fasz rossz vegere kerult Orkban" Weberrre már senki nem fog emlékezni, mikor Orbán még mindig magyar miniszterelnök lesz. Láttunk már ilyet sokszor.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. január 18. 09:38
Nem fog sikerülni ("foglalod a kurvanyádat").
Válasz erre
1
0
pontius
2026. január 18. 09:36
Na, és? Érdekli ez a tisza szavazót? Nem. Úgy érzik, Orbán V. a bűnös mindenért. Ez a vörös posztó számukra. Mást nem látnak.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. január 18. 09:18 Szerkesztve
Z. Ez konkrétan a magyar belügyekbe, választásába való beavatkozás... Mert nem csak ideológiailag, elméleti szinten drukkolnak a tiszának, hanem guruló eurokkal avatkoznak be a magyar választásba!!! Ez törvénytelen megint csak Brüsszel részéről!!! Ugye ezek után a pofátokat befogjátok, amikor Trump eljön hozzánk CPAC-re a választás előtt!!! 💯❗🖕
Válasz erre
0
0
