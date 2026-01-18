Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nem egy fórumon hangoztatta már, hogy mennyire szeretne megszabadulni a magyar kormányfőtől. Ennek megfelelően most Magyar Pétert támogatja. És bár a közönségnek azt mutatják, hogy Magyar Péter önmagától lett ilyen népszerű a Néppárton belül, a Politico nemrég megjelent írása másról tanúskodik. A Mestertervben körbe jártuk a cikkben leírtakat.

Weberek tényleg Magyar Péteren keresztül próbálják meg befolyásolni hazánkat?

A Politico írásában úgy fogalmaz, hogy a 2026-os évben a magyar parlamenti választás lesz a legfontosabb választás az Európai Unión belül. Másfelől a cikk írója fekete-fehéren leírta, hogy Manfred Weber azért fogadta be olyan gyorsan Magyar Péteréket, hogy ezáltal befolyást szerezhessen Budapesten. Azóta pedig minden támogatást megad nekik, hogy felépíthessék a választási kampányukat.

Mráz Ágoston Sámuel értékelését egy hasonlattal kezdte, miszerint a birodalmak a meghódítandó területeken kialakítsák azt a politikai osztályt, ami majd meghívja őket, hogy segítsenek. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint a helyzet most is ugyanez, de emiatt Magyar Péter nem más, mint a Néppárt "leányvállalata", és a cikk egyben figyelmeztetés is a Tisza-vezérnek, hogy ne felejtse el: ki a főnök.