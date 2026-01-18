Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Nagy Ervin sunyi bántalmazóként viselkedett – és lábbal tiporta a Tisza „etikai kódexét” is
Leírják, hogy közösségük nem tűri a nőgyalázást, majd tág teret engednek a nőgyalázásnak. Konkrétan, a szemünk előtt. Francesca Rivafinoli írása.
Ezt nehéz lesz kimagyaráznia a Néppárt vezetőjének.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nem egy fórumon hangoztatta már, hogy mennyire szeretne megszabadulni a magyar kormányfőtől. Ennek megfelelően most Magyar Pétert támogatja. És bár a közönségnek azt mutatják, hogy Magyar Péter önmagától lett ilyen népszerű a Néppárton belül, a Politico nemrég megjelent írása másról tanúskodik. A Mestertervben körbe jártuk a cikkben leírtakat.
A Politico írásában úgy fogalmaz, hogy a 2026-os évben a magyar parlamenti választás lesz a legfontosabb választás az Európai Unión belül. Másfelől a cikk írója fekete-fehéren leírta, hogy Manfred Weber azért fogadta be olyan gyorsan Magyar Péteréket, hogy ezáltal befolyást szerezhessen Budapesten. Azóta pedig minden támogatást megad nekik, hogy felépíthessék a választási kampányukat.
Mráz Ágoston Sámuel értékelését egy hasonlattal kezdte, miszerint a birodalmak a meghódítandó területeken kialakítsák azt a politikai osztályt, ami majd meghívja őket, hogy segítsenek. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint a helyzet most is ugyanez, de emiatt Magyar Péter nem más, mint a Néppárt "leányvállalata", és a cikk egyben figyelmeztetés is a Tisza-vezérnek, hogy ne felejtse el: ki a főnök.
Az a feladata egy ilyen politikai erőnek, ha sikerül a hatalmat megszerezni, hogy utána a behívás, a kompromisszum kötés és behódolás megtörténjen Brüsszel irányába. Tehát nem viccből finanszírozzák meg, hanem politikai feladata van ezeknek a szervezeteknek.
– mondta Mráz.
G. Fodor Gábor elemzésében azt emelte ki, hogy van egy asszimmetria. A XXI. Század Intézet vezetője úgy fogalmazott:
Innen nem lehet kimondani, mert ugye megbuknánk. Onnan meg ki lehet mondani, mert természetes. Egyszer egy! Azért öl bele energiát, pénzt, infrastruktúrát, hogy buktassátok meg Orbán Viktort. Ez az asszimmetria lényege.”
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Fotó: Attila Kisbenedek/AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Leírják, hogy közösségük nem tűri a nőgyalázást, majd tág teret engednek a nőgyalázásnak. Konkrétan, a szemünk előtt. Francesca Rivafinoli írása.
***