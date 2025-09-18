Charlie Kirk megtestesített mindent, amit a mai progresszívek szívből gyűlölnek – mi pedig, akik itt maradtunk, az ő céljaiért küzdünk tovább nélküle

2024. július 13-án Donald Trumpra lőttek rá egy pennsylvaniai kampánygyűlésen: a jelenet és az azonnal legendássá váló fotó Trump felemelt öklével a vissza-­ térés szimbóluma lett. Nem volt ilyen szerencsés azonban nem egész egy évvel később Miguel Uribe Turbay kolumbiai politikus és lehetséges elnökjelölt, akit 2025. június 7-én közvetlen közelről lőttek fejbe Bogotá utcáin. És alig több mint két hónappal később Charlie Kirk amerikai konzervatív aktvistát ölték meg egy egyetemi rendezvényen.

Mi köti össze a fenti három embert? Pont az, amit a kedves olvasó gondol: mind a hárman jobboldali, konzervatív figurák.

Mind a hárman egy olyan világért küzdöttek és küzdenek, ahol a nyugati értékek, az egyéni szabadságok, kiemelten a szólásszabadság, a lelkiismeret szabadsága adják a társa­dalom gerincét. Ahol nemcsak azt lehet mondani, amit szabad, hanem azt is, ami a szívünkön van, és amit helyesnek gondolunk.

A politika szükségszerűen konfliktusos természetű. Mindannyian különbözünk, mást gondolunk egyes alapvető kérdésekről. De ez így is van rendjén. Viszont ha azt állítjuk magunkról, hogy demokraták vagyunk, akkor el kell viseljük a más véleményeket is. Nem kell szeretnünk és elfogadnunk őket, de tiszteletben kell tartsuk azt, amit egy másik polgár gondol a világról.

Mégis, mit láttunk az utóbbi évtizedekben? Azt, hogy