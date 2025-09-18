Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lelkiismeret Charlie Kirk gyilkosság halál legenda fórum

Charlie Kirk megtestesített mindent, amit a mai progresszívek szívből gyűlölnek – mi pedig, akik itt maradtunk, az ő céljaiért küzdünk tovább nélküle

2025. szeptember 18. 05:40

A világ mintha újra a politikai gyilkosságok korszaka felé haladna.

2025. szeptember 18. 05:40
null
Ugrósdy Márton
Ugrósdy Márton

Charlie Kirk értelmetlen és tragikus halála arra világít rá:

a cancel culture nem városi legenda, hanem igenis létező, emberi életeket tönkretevő jelenség.

A szólásszabadság ugyanis nem azt jelenti, hogy csak azt lehet mondani, amit – a senki által meg nem választott progresszív elit szerint – szabad. Ugyanúgy, ahogy a liberális demokrácia sem azt jelenti, hogy mindig a liberális pártoknak kell győzniük a választáson. 

Érdekes mintázatot látunk kirajzolódni, ha az utóbbi bő egy év jelentősebb politikai gyilkosságait és merénylet­kísérleteit vesszük számba.

Ezt is ajánljuk a témában

2024. július 13-án Donald Trumpra lőttek rá egy pennsylvaniai kampánygyűlésen: a jelenet és az azonnal legendássá váló fotó Trump felemelt öklével a vissza-­ térés szimbóluma lett. Nem volt ilyen szerencsés azonban nem egész egy évvel később Miguel Uribe Turbay kolumbiai politikus és lehetséges elnökjelölt, akit 2025. június 7-én közvetlen közelről lőttek fejbe Bogotá utcáin. És alig több mint két hónappal később Charlie Kirk amerikai konzervatív aktvistát ölték meg egy egyetemi rendezvényen. 

Mi köti össze a fenti három embert? Pont az, amit a kedves olvasó gondol: mind a hárman jobboldali, konzervatív figurák.

Mind a hárman egy olyan világért küzdöttek és küzdenek, ahol a nyugati értékek, az egyéni szabadságok, kiemelten a szólásszabadság, a lelkiismeret szabadsága adják a társa­dalom gerincét. Ahol nemcsak azt lehet mondani, amit szabad, hanem azt is, ami a szívünkön van, és amit helyesnek gondolunk. 

A politika szükségszerűen konfliktusos természetű. Mindannyian különbözünk, mást gondolunk egyes alapvető kérdésekről. De ez így is van rendjén. Viszont ha azt állítjuk magunkról, hogy demokraták vagyunk, akkor el kell viseljük a más véleményeket is. Nem kell szeretnünk és elfogadnunk őket, de tiszteletben kell tartsuk azt, amit egy másik polgár gondol a világról. 

Mégis, mit láttunk az utóbbi évtizedekben? Azt, hogy

a magukat haladónak gondoló, morális fárosznak képzelő progresszívek – itthon: (bal)liberálisok – magas lóról szónokolva rúgják ki a másképp gondolkodókat az egyetemekről.

Letiltják a közösségi médiáról és az internet egyéb fórumairól a nekik nem tetsző véleményeket, és tönkreteszik azoknak az életét, akik másképp gondolkodnak. Cenzúráznak a szabadság és a felvilágosodás jegyében. Nem véletlenül mondott februárban olyan beszédet Münchenben J. D. Vance amerikai alelnök, amilyet, és nem véletlenül kiabálta be valaki a válogatott közönségből neki: ilyet nem szabad mondani. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ironikus, hogy mindig a jobboldalt vádolják erőszakkal vagy legalábbis arra való hajlammal. Mintha a törvény és a rend fenntartása puszta erőszak lenne, társadalmi haszon nélkül. Korunk valóban erőszakos politikai csoportjai, az antifa és a BLM, na meg a kalapácsos bandák, amelyek az Európai Parlamentbe menekítik tagjaikat, igazán nehezen vádolhatók jobboldali elhajlással.

És mit láttunk Charlie Kirk meg­gyilkolása után a progresszív körökben? Kárörömöt és áldozathibáztatást.

Gondoljunk csak bele, mi lett volna fordított esetben, ha mondjuk – ne adj’ Isten – Alexandria Ocasio-Cortez vagy Emmanuel Macron életét oltaná ki egy őrült gyilkos. Ki merné azt mondani, hogy maguknak keresték a bajt, és megérdemelték, amit kaptak? 

Minél messzebb sodródik egy társadalom az igazságtól, annál inkább gyűlölni fogja azokat, akik kimondják.

Charlie Kirk pedig nemcsak kimondta az igazságot, hanem elvitte az ellenfél szívének közepébe, az egyetemi ifjúság köreibe is. Nem kihívta maga ellen a sorsot, hanem küldetést teljesített. Egy magánál nagyobb célért áldozta az életét, ráadásul saját életével és családjával is példát mutatott.

Megtestesített mindent, amit a mai progresszívek szívből gyűlölnek.

Akik végül eltörölték őt az élők sorából. Mi pedig, akik itt maradtunk, az ő céljaiért küzdünk tovább nélküle. Legyen neki könnyű a föld!

A szerző külpolitikai szakértő, helyettes államtitkár 

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-4
2025. szeptember 18. 07:20
szerintem 2 hete senki nem tudta, ki ez az alak nyugodjon bekeben, mi magyarok meg lapozzunk
Válasz erre
0
0
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 18. 07:13
Tényleg, fideszesek? Komolyan? Mert ha Charlie Kirk tényleg példakép számotokra, akkor legyetek tisztában azzal, hogy ez az ember nyíltan fegyverpárti volt és konkrétan kijelentette, hogy "belefér néhány iskolai lövöldözés évente", csak hogy megmaradjon a szabad fegyverviselés joga. Ez nektek rendben van? Ez a "keresztényi értékrend"? De ha tényleg így gondoljátok, akkor miért toporzékoltők, őrgjöngtök Ruszin-Szendi engedéllyel hordott fegyverén? Vele mi a bajotok? Vagy ő csak azért zavar titeket, mert nem a narancsos ruszskibérenc ped0fil táborban tolja? Nagyon fájhat, hogy átállt. A kettős mérce ordít nálatok minden nap, az ellentmondás meg vakító. Legalább próbáljatok következetesek lenni, ha már erkölcsről osztjátok az észt.
Válasz erre
1
0
oberennsinnen49
2025. szeptember 18. 07:12
Charlie Kirk az utóbbi időben kezdett megváltozni, ezért nem kizárt, hogy az a külföldi hatalom, amely szerette volna megtartani a "régi" Kirk emlékét, ezt a változást nem engedte tovább és...
Válasz erre
0
0
vi-ktt
•••
2025. szeptember 18. 06:21 Szerkesztve
Valakik még szívből gyűlölik, amit Charlie Kirk megtestesített! És ezt az ő szempontjukból úgy nevezik, hogy ÁRULÁS... Charlie Kirket a következő generáció cionáci szolgákká idomítására tartották, de az utóbbi hetekben Kirk megváltozott! Elutasította, hogy az American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) atovábbiakban támogassa őt és szervezetét. Továbbá szemen köpte Netanyahút azzal, hogy visszautasította meghívását arra, hogy a siratófalnál készíthessenek róla egész életére megalázó fényképeket, ahogy ez szokásuk a cionáci pénzen vett SZOLGÁIK szégyenbélyeg gyűjteményébe gyűjteni... youtube.com/watch?v=evV6MgJzM8g És ezt zsidók mondják, nem "nácik"...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!