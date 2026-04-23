Hiába kért bizalmatlansági szavazást saját maga ellen az elnök, kiálltak mellette

Schmidt Gábor 2022-től volt a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatásért és sportfejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára. Ez idő alatt az MKKSZ elnöki feladatait társadalmi munkában látta el.

Mint ismert, a szövetség honlapján megjelentek szerint az elmúlt napokban a Kolonics György Alapítvány kuratóriumi tagja, Szemán Róbert amellett, hogy lemondott a Civil Kapcsolatok Bizottsága tagságról, komoly kritikákkal illette és lemondásra szólította fel az MKKSZ elnökét.

Schmidt Gábor ezután kezdeményezett bizalmi szavazást saját személyét illetően.

„Úgy gondoltam tisztességesnek már Szemán Robi levele előtt is, a munkatársaim tudtak a szándékomról, hogy a választások után döntsön rólam a közösségem, amit évtizedek óta a legjobb tudásom szerint, felelőséggel szolgálok. Nemcsak az elnökség, hanem utána a teljes tagság elé is kiállok az április 30-i közgyűlésen. Ha megvonják tőlem a bizalmat, nem maradok a helyemen” – fogalmazott Schmidt Gábor.

Az elnökség által kiadott határozat szerint: „az elnök sportágbéli tevékenysége és az MKKSZ működése nem indokolja annak megkérdőjelezését. A kritikákban megfogalmazott kérdések egy része pedig közvetlenül nem az MKKSZ-szel kapcsolatos, így ezen kérdésekkel nem kíván foglalkozni.”