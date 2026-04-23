elnök szavazás kajak

Hiába kért bizalmatlansági szavazást saját maga ellen az elnök, kiálltak mellette

2026. április 23. 20:20

Szegeden döntött a testület Schmidt Gáborról. A Magyar Kajak-Kenu Szövetségben a vezetőjük mellé álltak.

2026. április 23. 20:20
null

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) kiállt az elnöke mellett, a szervezet egyhangúlag elutasította a Schmidt Gábor által saját maga ellen indított bizalmi szavazást. A sportvezető az elmúlt négy évben végzett minisztériumi szerepvállalása, valamint a közelmúltban az MKKSZ és a vele szemben megfogalmazott állítások és kritikák nyomán kezdeményezte, hogy kérjék ki a testület véleményét. Ez a csütörtöki nap során Szegeden meg is történt.

kajak-kenu
A Magyar Kajak-kenu Szövetségben kiálltak Schmidt Gábor elnök mellett
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ezt is ajánljuk a témában

Mégis létezik pártok felett álló elismerés? A 80 éves dr. Baráth Eteléről kajak-kenu székházat neveztek el

Ezt ne hagyja ki!

Nem akármilyen megtiszteltetés érte a Magyar Kajak-kenu Szövetség korábbi elnökét: a napokban 80. születésnapját ünneplő sportvezetőről nevezték el a sportág Latorca utcai székházát. Dr. Baráth Etele a Mandiner Sportnak többek között elárulta: ha Kolonics György csibészes mosolya eszébe jut, még mindig összeszorul a torka, és bár a doppingügyekben mindvégig kőkemény szigort alkalmazott, a kajak-kenu folyamatos örömforrást jelentett számára.

Bizalmi szavazás a Magyar Kajak-Kenu Szövetségben

Hosszas értekezés után végül nem találták indokoltnak az indítványt Schmidt Gábor tevékenysége miatt, ezáltal az MKKSZ működésének megkérdőjelezését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Schmidt Gábor 2022-től volt a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatásért és sportfejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára. Ez idő alatt az MKKSZ elnöki feladatait társadalmi munkában látta el.

Mint ismert, a szövetség honlapján megjelentek szerint az elmúlt napokban a Kolonics György Alapítvány kuratóriumi tagja, Szemán Róbert amellett, hogy lemondott a Civil Kapcsolatok Bizottsága tagságról, komoly kritikákkal illette és lemondásra szólította fel az MKKSZ elnökét.

Schmidt Gábor ezután kezdeményezett bizalmi szavazást saját személyét illetően.

„Úgy gondoltam tisztességesnek már Szemán Robi levele előtt is, a munkatársaim tudtak a szándékomról, hogy a választások után döntsön rólam a közösségem, amit évtizedek óta a legjobb tudásom szerint, felelőséggel szolgálok. Nemcsak az elnökség, hanem utána a teljes tagság elé is kiállok az április 30-i közgyűlésen. Ha megvonják tőlem a bizalmat, nem maradok a helyemen” – fogalmazott Schmidt Gábor.

Az elnökség által kiadott határozat szerint: „az elnök sportágbéli tevékenysége és az MKKSZ működése nem indokolja annak megkérdőjelezését. A kritikákban megfogalmazott kérdések egy része pedig közvetlenül nem az MKKSZ-szel kapcsolatos, így ezen kérdésekkel nem kíván foglalkozni.”

Az MKKSZ ezzel párhuzamosan reagált a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiát, illetve az IRUB Kft.-t érintő kritikák is.

Előbbiről a magyar kormány döntött, a beruházás előkészítésében, finanszírozásában és megvalósításában a Magyar Kajak-Kenu Szövetség nem vett részt, az említett cégben pedig Schmidt eladta a fennálló tulajdonrészét, amikor az MKKSZ közgyűlése 2016-ban elnöknek választotta.

