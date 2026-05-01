facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza wáberer györgy Magyar Péter

A Wáberer-interjú tanulsága

2026. május 01. 17:42

Vihart kavart Wáberer György az ATV Egyenes Beszédnek adott április 30-i interjúja, amelyben elárulta, hogy a választás előtt százmillió forinttal támogatta a Tiszát.

2026. május 01. 17:42
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
atv.hu

„Erre lépni kellett mindenképpen és Magyar Péter ismételten bebizonyította, hogy képes a gyors reagálásra, különösen meleg helyzetekben. Másnap reggel már közölte is a leendő miniszterelnök, hogy visszautalják a Wáberer Györgynek a százmillió forintot. Magyar érti, hogy a látszat van olyan fontos, mint a valóság. A Tisza ebben is más, mint az eddigi korszak volt, a Tisza-kormányt nem rángathatják majd egyes üzletemberek, üzeni ezzel a választást fölényesen megnyert pártelnök.

Wáberer György százmillió forinttal dobta meg a Tisza Pártot

Ezt most már akkor így vissza is küldik.

Ez mind nagyon szépen hangzik, csak ezzel a Wáberer-interjú által felvetett problematika és dilemma még nincs teljesen megoldva.

(...)

Életszerű ez, hogy a vagyonos emberek szimplán beérik Orbán Viktor bukásával és a Tisza-kormány idején majd nem nyernek zsíros közbeszerzési pályázatokat vagy más állam által kínált kedvezményeket?” 

Túl szép, hogy igaz legyen, vagy legalábbis túlságosan összetett a helyzet, hogy erre a kérdésre rögvest lelkes igennel lehessen válaszolni.

Nem egyedül magyarországi probléma, dilemma, hanem a kapitalista-polgári rendszerek sajátossága az üzleti világ és a politikai szféra kapcsolatrendszere. Amióta modern politika létezik nagytőkével, nagyra hízott vállalatokkal, sőt nemzetközi konszernekkel, határokon átnyúló tranzakciókkal, időről időre felvetődik – és olykor botrányokkal tűzdelt – az üzleti szféra és a politika viszonyrendszere, tipikusan az a probléma, hogy a nagypénzű üzletemberek, cégek igyekszenek befolyásolni a politikai döntéshozatalt és előnyöket, kedvezményeket kiharcolni saját maguk számára.” 

Fotó: képernyőmentés/YouTube/ATV

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
bbcord
2026. május 01. 19:36
Elhiszem hogy érti, mennyire fontos a látszat. Különben miért várna hétfőig a visszautalással, mért ne utalná vissza máris? A netbank nyitva van.
nemecsekerno-007-01
2026. május 01. 19:16
És azt is el kell higgyük, hogy tehetősebb külföldi személyek önzetlenül támogatnak ,,Civil,, szervezeteket, influenszereket és nem várnak cserébe mást csak ,,függetlenobjektivitást,,?!?! Én meg rózsaszínű pillangó vagyok, baszd meg.
ben2
2026. május 01. 19:15
Majd a szektások naívabb része is rá fog jönni, hogy a vállalkozó sosem támogat, hanem befektet.
sarzal
2026. május 01. 18:58
a bubisvíz-gyáros mennyit utalhatott.....
