Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Vihart kavart Wáberer György az ATV Egyenes Beszédnek adott április 30-i interjúja, amelyben elárulta, hogy a választás előtt százmillió forinttal támogatta a Tiszát.
„Erre lépni kellett mindenképpen és Magyar Péter ismételten bebizonyította, hogy képes a gyors reagálásra, különösen meleg helyzetekben. Másnap reggel már közölte is a leendő miniszterelnök, hogy visszautalják a Wáberer Györgynek a százmillió forintot. Magyar érti, hogy a látszat van olyan fontos, mint a valóság. A Tisza ebben is más, mint az eddigi korszak volt, a Tisza-kormányt nem rángathatják majd egyes üzletemberek, üzeni ezzel a választást fölényesen megnyert pártelnök.
Ez mind nagyon szépen hangzik, csak ezzel a Wáberer-interjú által felvetett problematika és dilemma még nincs teljesen megoldva.
(...)
Életszerű ez, hogy a vagyonos emberek szimplán beérik Orbán Viktor bukásával és a Tisza-kormány idején majd nem nyernek zsíros közbeszerzési pályázatokat vagy más állam által kínált kedvezményeket?”
Túl szép, hogy igaz legyen, vagy legalábbis túlságosan összetett a helyzet, hogy erre a kérdésre rögvest lelkes igennel lehessen válaszolni.
Nem egyedül magyarországi probléma, dilemma, hanem a kapitalista-polgári rendszerek sajátossága az üzleti világ és a politikai szféra kapcsolatrendszere. Amióta modern politika létezik nagytőkével, nagyra hízott vállalatokkal, sőt nemzetközi konszernekkel, határokon átnyúló tranzakciókkal, időről időre felvetődik – és olykor botrányokkal tűzdelt – az üzleti szféra és a politika viszonyrendszere, tipikusan az a probléma, hogy a nagypénzű üzletemberek, cégek igyekszenek befolyásolni a politikai döntéshozatalt és előnyöket, kedvezményeket kiharcolni saját maguk számára.”
Fotó: képernyőmentés/YouTube/ATV