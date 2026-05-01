Lebukott Wáberer 100 milliós támogatásával Magyar Péter, most visszautalja
„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk” – fogalmazott a leendő miniszterelnök.
Ezt most már akkor így vissza is küldik.
„Wáberer György elárulta, hogy korábban százmillió forinttal dobta meg a Tisza Pártot. Lelke rajta!
A jelek szerint azonban ezt nem vették észre a kedvezményezettnél, nyilván bagatell az összeg, viszont miután napvilágot látott, Magyar Péter nyilvánosan jelezte, »megnézette«, és valóban volt egy ilyen utalás, de ezt most már akkor így vissza is küldik. Mert hát a transzparencia, ugye!
Szép kis történet!”
